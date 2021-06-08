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Сохранить зрение помогут каротиноиды: что это и где искать?

Сегодня, 08:20

Продукты, богатые пигментами каротиноидами, полезны для остроты зрения. Избежать развития глаукомы, полной слепоты, помогут и пищевые добавки с ними

Каротиноидов больше всего в овощах и фруктах
Каротиноидов больше всего в овощах и фруктах
Фото: unsplash.com

Противостоять глаукоме – болезни, приводящей к полной слепоте, и сохранить остроту зрения помогают пигменты каротиноиды, которых много в некоторых овощах и фруктах. Медики в очередной раз подтвердили их эффективность: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Каротиноиды – что это за вещества и зачем они человеку?

В понятие "каротиноиды" объединяют класс природных пигментов, которые синтезируются растениями, водорослями и фотосинтезирующими бактериями. На сегодня известно около 750 видов веществ желтого, оранжевого и красного спектра, придающих растениям красивый яркий цвет. И более 50-ти видов каротиноидов, важных для поддержания здоровья человека, можно получить из овощей и фруктов.

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Для здоровья глаз наиболее важны лютеин, зексантин, родопсин: исследователи наблюдали за добровольцами с разной степенью глаукомы, которые принимали дополнительные добавки с каротиноидами. Одно из важнейших свойств каротиноидов – бороться с окислительным стрессом, который разрушает наши клетки. В том числе – и губителен для сетчатки глаза, вплоть до потери зрения. Ученые отмечают, что прием пищевых добавок (каротиноидная витаминная терапия) показал многообещающие результаты в улучшении зрения.

Ищите каротиноиды в плодах желтого и оранжевого цвета
Ищите каротиноиды в плодах желтого и оранжевого цвета
Фото: unsplash.com

Благодаря специфической структуре, каротиноидные пигменты могут поглощать УФ-лучи видимого спектра. Эта особенность имеет большое значение для здоровья глаз, поскольку лютеин и его производные поглощают до 90% ультрафиолета. А уменьшение количества коротковолнового излучения, в свою очередь, помогает предотвратить окислительное повреждение глаз.

Поэтому в качестве профилактики возрастных изменений зрения рекомендуют также пищевые добавки с лютеином и другими каротиноидами.

А какие именно продукты содержат каротиноиды, полезные для глаз?

Каротиноидами богаты овощи и фрукты, в основном оранжевого и желтого цвета, хотя в некоторых зеленых листовых овощах, например шпинате, щавеле, капусте тоже есть эти вещества. Лидер по содержанию лютеина и родопсина среди ягод – черника и ежевика: недаром эти ягоды издавна известны, как одни из лучших продуктов для поддержания здорового зрения. В ягодный сезон самое время включить в свой рацион эти полезные продукты.

Немало этих веществ в моркови, сладком картофеле, тыкве (особенно зимние сортах), помидорах, томатной пасте и соке, грейпфрутах, персиках, сливах, кураге, крыжовнике. Также каротиноиды содержатся в водорослях и морской рыбе, особенно много их в красной рыбе.

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