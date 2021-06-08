Зберегти зір допоможуть каротиноїди: що це і де шукати?

Продукти, багаті пігментами каротиноїдами, корисні для гостроти зору. Уникнути розвитку глаукоми, повної сліпоти, допоможуть також харчові добавки з ними

Каротиноїдів найбільше в овочах і фруктах Фото: unsplash.com

Протистояти глаукомі – хвороби, яка призводить до повної сліпоти, і зберегти гостроту зору допомагають пігменти каротиноїди, яких багато в деяких овочах і фруктах. Медики в черговий раз підтвердили їх ефективність: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Каротиноїди – що це за речовини і навіщо вони людині?

У поняття "каротиноїди" об'єднують клас природних пігментів, які синтезуються рослинами, водоростями і фотосинтезуючими бактеріями. На сьогодні відомо близько 750 видів речовин жовтого, оранжевого і червоного спектра, які надають рослинам гарний яскравий колір. І більше 50-ти видів каротиноїдів, важливих для підтримки здоров'я людини, можна отримати з овочів і фруктів.

Для здоров'я очей найбільш важливі лютеїн, зексантін, родопсин: дослідники спостерігали за добровольцями з різним ступенем глаукоми, які вживали додаткових добавки з каротиноїдами. Одне з найважливіших властивостей каротиноїдів – боротися з окислювальним стресом, який руйнує наші клітини. У тому числі – і згубний для сітківки ока, аж до втрати зору. Вчені відзначають, що прийом харчових добавок (каротиноїдна вітамінна терапія) показала багатообіцяючі результати в поліпшенні зору.

Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору Фото: unsplash.com

Завдяки специфічній структурі, каротиноїдні пігменти можуть поглинати УФ-промені видимого спектру. Ця особливість має велике значення для здоров'я очей, оскільки лютеїн і його похідні поглинають до 90% ультрафіолету. А зменшення кількості короткохвильового випромінювання, в свою чергу, допомагає запобігти окисне пошкодження очей.

Тому в якості профілактики вікових змін зору рекомендують також харчові добавки з лютеином і іншими каротиноїдами.

А які саме продукти містять каротиноїди, корисні для очей?

Каротиноїдами багаті овочі і фрукти, в основному помаранчового і жовтого кольору, хоча в деяких зелених лістових овочах, наприклад шпинаті, щавлі, капусті теж є ці речовини. Лідер за змістом лютеїну і родопсину серед ягід – чорниця і ожина: недарма ці ягоди здавна відомі, як одні з найкращих продуктів для підтримки здорового зору. В ягідний сезон саме час включити в свій раціон ці корисні продукти.

Чимало цих речовин в моркві, солодкому картоплі, гарбузі (особливо зимових сортах), помідорах, томатній пасті і соці, грейпфрутах, персиках, сливах, куразі, агруіс. Також каротиноїди містяться у водоростях і морській рибі, особливо багато їх в червоній рибі.

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