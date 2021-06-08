Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зберегти зір допоможуть каротиноїди: що це і де шукати?

Сьогодні, 08:20

Продукти, багаті пігментами каротиноїдами, корисні для гостроти зору. Уникнути розвитку глаукоми, повної сліпоти, допоможуть також харчові добавки з ними

Каротиноїдів найбільше в овочах і фруктах
Каротиноїдів найбільше в овочах і фруктах
Фото: unsplash.com

Протистояти глаукомі – хвороби, яка призводить до повної сліпоти, і зберегти гостроту зору допомагають пігменти каротиноїди, яких багато в деяких овочах і фруктах. Медики в черговий раз підтвердили їх ефективність: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Каротиноїди – що це за речовини і навіщо вони людині?

У поняття "каротиноїди" об'єднують клас природних пігментів, які синтезуються рослинами, водоростями і фотосинтезуючими бактеріями. На сьогодні відомо близько 750 видів речовин жовтого, оранжевого і червоного спектра, які надають рослинам гарний яскравий колір. І більше 50-ти видів каротиноїдів, важливих для підтримки здоров'я людини, можна отримати з овочів і фруктів.

Читайте також:
5 продуктів, які збережуть ваш зір

Для здоров'я очей найбільш важливі лютеїн, зексантін, родопсин: дослідники спостерігали за добровольцями з різним ступенем глаукоми, які вживали додаткових добавки з каротиноїдами. Одне з найважливіших властивостей каротиноїдів – боротися з окислювальним стресом, який руйнує наші клітини. У тому числі – і згубний для сітківки ока, аж до втрати зору. Вчені відзначають, що прийом харчових добавок (каротиноїдна вітамінна терапія) показала багатообіцяючі результати в поліпшенні зору.

Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору
Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору
Фото: unsplash.com

Завдяки специфічній структурі, каротиноїдні пігменти можуть поглинати УФ-промені видимого спектру. Ця особливість має велике значення для здоров'я очей, оскільки лютеїн і його похідні поглинають до 90% ультрафіолету. А зменшення кількості короткохвильового випромінювання, в свою чергу, допомагає запобігти окисне пошкодження очей.

Тому в якості профілактики вікових змін зору рекомендують також харчові добавки з лютеином і іншими каротиноїдами.

А які саме продукти містять каротиноїди, корисні для очей?

Каротиноїдами багаті овочі і фрукти, в основному помаранчового і жовтого кольору, хоча в деяких зелених лістових овочах, наприклад шпинаті, щавлі, капусті теж є ці речовини. Лідер за змістом лютеїну і родопсину серед ягід – чорниця і ожина: недарма ці ягоди здавна відомі, як одні з найкращих продуктів для підтримки здорового зору. В ягідний сезон саме час включити в свій раціон ці корисні продукти.

Чимало цих речовин в моркві, солодкому картоплі, гарбузі (особливо зимових сортах), помідорах, томатній пасті і соці, грейпфрутах, персиках, сливах, куразі, агруіс. Також каротиноїди містяться у водоростях і морській рибі, особливо багато їх в червоній рибі.

Також раніше ми писали, які 5 продуктів допоможуть зберегти зір.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
ТОП-5 найкорисніших овочів червня, що не спустошать гаманець 12 фруктів для кожного знаку зодіаку - який найкращий саме для вас Навіщо нам лютеїн, кому він особливо корисний і в яких продуктах міститься М'ясо, фрукти чи овочі: де шукати вітамін В-6 і навіщо Чому так складно почати худнути і які продукти в цьому допоможуть
зір глаукома фрукти овочі очі
Реклама

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярні статті

Вчора, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

Вчора, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

6 червняЗірково

Сітка, розрізи і вініл: два костюми Дорофеєвої з її сольного концерту, які хочеться повторити

6 червняПсихо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

6 червняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

6 червняEvents

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

6 червняEvents

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Продюсер Лободи Крапівіна розгромила російський шоубізнес: Нагадує цирк виродків

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

Новини партнерів

Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Как уберечься от "голодных" клещей?
Как уберечься от "голодных" клещей?
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти