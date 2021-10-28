Топ-5 осенних процедур для красоты и здоровья – как выбрать подходящую

Осень – время пилингов, масляных массажей, сауны, травяных ванн и не только. Какие процедуры маст хэв этой осенью – в материале

Среди важный осенних процедур красоты и здоровья - скраб для губ и травяные ванны / Фото: Коллаж: Сегодня

С наступлением холодов наша кожа и тело нуждаются в особом уходе, чем летом. Также осень – время хандры и стрессов, обострения хронических болячек, поэтому важно чаще баловать себя расслабляющими процедурами. Какую из них (или все сразу) выбрать для себя – помогла разобраться массажист, консультант по бьюти-практикам, Мария Алтухова.

Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

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Почему наше тело требует особенного ухода осенью?

С наступлением холодов меняется наш ритм жизни, погода ухудшается, световой день становится короче, меняется рацион. Также осень и зима – время сезонных простуд, которые отнимают немало жизненных сил. Плюс стресс от интенсивной работы, учебы и так далее.

Осенью важно не забывать про поддерживающие здоровье и расслабляющие нервную систему процедуры / Фото: unsplash.com

Холодный воздух, ветер, мороз сушит кожу рук, губ и лица, которая еще не у всех восстановилась после атаки летнего солнца. А сидячий образ жизни и бытовой стресс, перенесенные ОРВИ ослабляют нашу нервную и мышечную системы.

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Какие же процедуры хорошо делать осенью?

Поэтому осенью важно правильно ухаживать за кожей, а также не забывать про поддерживающие здоровье и расслабляющие нервную систему процедуры.

№ 1 – сауна или баня

Сауна, баня, парилка – все эти тепловые процедуры помогут стимулировать иммунную систему, что особенно важно в сезон простуд, расслабить мышцы, глубоко релакснуть телом и умом. За счет высоких температур увеличивается приток крови к коже, раскрываются поры, в подкожный слой и поверхностные ткани лучше проникают питательные вещества. Поэтому после сауны хорошо "заходят" различные питательные маски для кожи.

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Сауна, баня или парилка помогут стимулировать иммунную систему, расслабить мышцы, освежить кожу / Фото: Pexels

Ограничения для посещения сауны – это инфекционные болезни в острой форме (с высокой темпе6раурой), заболевания сердца и сосудов, особенно при повышенном и пониженном давлении. Также не стоит принимать сауну беременным, женщинам в период менструации, детям.

Не пейте алкоголь перед и во время процедур, а воды или травяного чая наоборот – важно избежать обезвоживания. И прислушиваетесь к своим ощущениям, не находитесь в парилке слишком долго, чтобы избежать теплового удара.

№ 2 – масляные массажи

Масляный массаж пришел к нам из восточной культуры: сегодня существует множество таких практик от тайского или тибетского масляного массажа, до обычного лимфодренажного, при котором вместо массажного крема используют нагретое кунжутное масло, виноградной косточки или другие (но не эфирное).

При масляном массаже вместо крема используют нагретое масло / Фото: Pixabay

Проникая внутрь кожи, масла делают ее более эластичной и здоровой. Наблюдается и ряд более глубоких оздоровительных процессов – нормализация работы нервной системы, улучшение обмена веществ, снятие стрессов, нормализация цикла сна и т.д.

Помимо массажа у специалиста, вы также можете самостоятельно, после ванны или теплого душа, наносить на разогретую кожу различные косметические масла. Только важно заранее знать, нет ли на них аллергии ну и отправляться на массаж, если вы простудились, у вас менструация, на коже воспаленная сыпь или ссадины – конечно не стоит. Побаловали тело – перейдем к лицу и рукам.

№ 3 – осенние пилинги

Задача любого пилинга очистить глубокие слои кожи, выровнять тон лица, сузить поры, повысить упругость и придать коже здоровый, свежий вид. Осень наилучшее время для пилингов, потому что яркое солнце уже нас не беспокоит и после процедуры можно не бояться пигментации.

Да, существуют современные пилинги, после которых можно контактировать с солнцем и не бояться, что на коже появятся пятна. Но в холодное время года делают более глубокие процедуры – такие, как срединные, ретиноевые пилинги (в среднем – с середины октября и до начала апреля).⠀

Какой именно пилинг подходит вам и сколько процедур необходимо сделать, определяет косметолог,- говорит Мария Алтухова,- Если у вас акне, кожа воспалена, есть участки с гнойными прыщиками и так далее – то пилинг делать нельзя. Вообще пилинговые процедуры для лечения акне и пост-акне тоже подбирает косметолога-дерматолог.

Что же можно делатьва домашних условиях? Пилинг дома делать можно, и даже есть в продаже специальные средства для поверхностных пилингов: это как правило энзимные пилинги, салфетки с AHA-кислотами (альфа-гидроксикислоты или фруктовые кислоты). Но обязательно перед такой даже домашней процедурой получите консультацию косметолога. И, конечно же – важно правильно ухаживать за кожей рук и губ осенью.

Почему коже рук и губ осенью – отдельное внимание

Почему не лицо? Осенний уход за кожей лица – дело, которое важно и нужно начинать в кабинете косметолога. Нужно понимать ваш тип кожи имеющиеся проблемы, склонность к аллергии и т. д. И уже потом специалист порекомендует уход согласно вашему типу кожи. Пока же вы только собираетесь к косметологу, позаботьтесь о коже рук и губ.

№ 5 – скрабы и уход за губами и кожей рук

Осенью не забывайте носить перчатки, старайтесь избегать слишком горячей воды, мойте посуду в защитных перчатках. Эти простые советы помогут избежать дерматитов, шелушения кожи. Перед выходом на улицу наносите питательный крем на руки. А для обновления кожного покрова, активизации обменных процессов в коже рук и для того, чтобы ваши ручки всегда выглядели на все 100, не забывайте про скрабы.

После нанесения и смывания скраба для рук не забудьте питательный крем / Фото: freepik.com

Можно купить готовый скраб для рук или сделать самой: за основу взять крем или масло, молочные продукты, мед (помним об аллергии на некоторые из них). Для скраба используют кофе, сахар, овсяные хлопья, крупы мелкого помола.

Частички должны быть достаточно мелкими, чтобы не повредить кожу, поэтому крупы можно перемолоть на кофемолке. Чтобы сделать домашний скраб для губ, тоже можно использовать сахар, кофе, молотые крупы, а также морскую соль. Основа – та же, масло, мед. Не забудьте размягчить кожу губ перед нанесением средства. Лучше всего это сделать при помощи обычного ватного диска. Просто смачиваем горячей водой, прикладываем к губам и ждем пару минут.

Наносим скраб очень нежно и аккуратно, чтобы не появились микротрещины. И не стоит часто травмировать кожу данной процедурой: скраб для рук в домашних условиях следует делать не чаще 1 раза в неделю,- говорит Мария,- И не выходить после процедуры сразу на улицу. Применять скрабы для губ можно не более 2 раз в неделю. Помните, что кожа на губах очень нежная и ее очень легко можно поранить.

№ 5 – травяные ванны

И отличный способ позаботиться о себе и релакснуть – принять травяную ванну. Такая процедура действует не только на кожу, она помогает расслабиться, согреться, вдохнуть целебные ароматы трав. В среднем, ванну принимают полчаса, но некоторых трав "хватает" только на 5-10 минут.

Расслабиться и быстрее заснуть помогут ванны с сосной, эвкалиптом, розмарином / Фото: freepik.com

Температура для такой ванны должна быть в среднем 34 градуса, может кто-то любит погорячее –но здесь опять же отталкивайтесь от своего состояния здоровья. Нельзя вообще принимать ванну, если вы заболели, и температура поднялась выше 37 градусов. Это спровоцирует еще больший воспалительный процесс.

Также поосторожнее с горячей водой следует быть при заболеваниях сердца, сосудов, во время месячных и при беременности. Заварите выбранный набор трав (залить кипятком на 15 минут), затем наберите воды в ванну, добавьте отвар и – погружайтесь. Также можно использовать эфирные масла и соль для ванн: их сначала нужно капнуть на соль, а потом опустить в воду.

Успокоят нервы хмель, лаванда, тысячелистник, укрепят иммунитет и стимулируют кожу, снимут легкое воспаление – розмарин, мята, шалфей, ромашка. Лайм и лопух помогут очистить поры, календула, ромашка, хвощ – хороши для сосудов. А расслабиться и быстрее заснуть помогут сосна, эвкалипт, розмарин. При угревой сыпи полезны ванны с можжевельником, сосновыми почками, тимьяном и шалфеем.

Также ранее мы писали, какие бывают осенние пилинги.