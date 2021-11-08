Чому восени ми частіше піддаємося депресії – розбираємося з експертом

Зневіра, тривожність і нудьга особливо відчутні з настанням осені. Що робити, якщо погас "вогник життя" і коли терміново потрібна допомога – у матеріалі

Як перенесений ковід, так і порушення звичного способу життя через локдауни призводить до депресії / Фото: Depositphotos

Загальмованість, апатія та осіння депресивність – нормальний стан для цього сезону, оскільки це час призводить до дефіциту сонячного світла. Якщо ж ви не справляєтеся з тривожністю, настрій пригнічений настільки, що вас переслідують думки про самогубство – потрібна допомога фахівця, якої не слід соромитися. Як відрізнити сезонну нудьгу від депресії і що робити – розповіла психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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Чому восени стає особливо сумно?

Чим похмуріша осінь – тим менше ми отримуємо сонячного світла, а це безпосередньо пов'язано з настроєм та самопочуттям. Те, що більшість людей залежить від кількості сонця – доведений вченими факт. І тут немає ніякої магії: що коротше світловий день і довше вечора і ночі, то більше виробляється нашим організмом гормону мелатоніну.

Пережити холодний сезон і не впасти в депресію можна, якщо не забувати піклуватися про себе / Фото: unsplash.com

Цей гормон, який виробляється одним із відділів головного мозку, регулює наш "біологічний годинник". Справа в тому, що мелатонін – антагоніст серотоніну (гормону радості), він викликає сонливість, тому ми стаємо більш сповільненими. Зміни на гормональному рівні природно відображаються і нашому самопочутті. Крім сонливості приходять зневіра, все починає дратувати – ми можемо нервувати і разом з тим ще більше нудитися.

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Водночас восени у більшості з нас життєвий темп прискорюється: закачується період відпусток, з'являється багато роботи, дітей сильніше навантажують у школі тощо. Тому дисонанс, який відбувається у природі, зміна гормонального фону та прискорення життєвого темпу призводить до погіршення нашого психоемоційного стану.

Як залишатися емоційно стабільним восени?

У цей період важливо знайти баланс між роботою та відпочинком та підтримувати його. Підтримуйте свій звичний життєвий ритм, спілкуйтеся з друзями, відвідуйте різні івенти тощо. Намагайтеся, щоб часу на сон та відпочинок вистачало, працюйте на добу не більше 8 годин – інакше з'явиться хронічна втома і осінній пейзаж за вікном дратуватиме ще сильніше.

Восени "залишатися на плаву" допоможуть нові захоплення, плани та домашній затишок. Можна навіть скласти список справ або активностей, до яких не доходили руки і почати їх втілювати, – каже Марина Діденко, – підняти настрій допоможуть яскраві речі чи одяг: у психології є окремий напрямок терапії кольором, коли кожен із спектрів кольорів пов'язується з різними емоціями.

У холодну пору року ми віддаємо перевагу темнішим тонам в одязі, а сірі або чорні кольори пригнічують. Тому поповнюючи осінній гардероб, зробіть вибір на користь яскравої курки, шапки чи взуття. Або купіть яскравий шарфик, сумочку, хоча б парасольку. Також гарний терапевтичний хід – перебрати гардероб та домашні речі, позбутися непотрібного.

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Які лайфхаки можна використовувати для боротьби з депресією?

Ви можете використовувати систему Марі Кондо . розділіть речі на категорії: одяг, книги, сентиментальні речі, предмети кухні та ванної. Це не тільки допоможе навести лад у речах і в голові на тривалий час, а й сам процес буде дуже терапевтичним.

Залишіть ті речі, які викликають радість, а ті, які вже не приносять задоволення – викиньте чи віднесіть на благодійність. Створити затишок допоможе атмосфера хьюге – Це поняття, що виникло в скандинавських країнах. Воно означає почуття затишку та комфортного спілкування з відчуттями добробуту.

Створити таку атмосферу допоможе декор – свічки, подушечки, букети з листя, ікебана. Також оновіть плей-лист у телефоні або плеєрі. І, звичайно ж восени частіше намагайтеся балувати себе масажем, відпочивайте, знаходите час для релаксу.

А як зрозуміти, що це не просто нудьга – а депресія?

Якщо поганий настрій, стан апатії у вас не минає за кілька тижнів і ви починаєте відчувати занепокоєння, страх, спустошеність – не терпіть.

Про депресію можуть говорити симптоми, які турбують вас протягом двох тижнів та довше:

тривожність,

нездатність концентруватися,

різкий набір або втрата ваги,

небажання щось робити,

порушення сну,

втрата сенсу життя,

У разі важливо проконсультуватися у психолога чи психотерапевта. Ви разом напрацюєте індивідуальні методи подолання "осіннього симптому" або визначте, чи це не є більш серйозним.

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