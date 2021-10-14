5 советов осеннего рациона: как правильно питаться в холодную пору

Просто тепло одеваться и не переохлаждаться, чтобы быть здоровым, осенью недостаточно. Важно разнообразить осеннее питание

Осенью нужно питаться так, чтобы запастись энергией и поддержать иммунитет / Фото: unsplash.com

Осенью из-за холода мы забываем пить чистую воду, в которой наш организм по-прежнему нуждается. Помимо воды, также необходимо одни продукты ограничить, а другие – добавить. Как правильно сформировать осенний рацион, рассказали специалисты Центра общественного здоровья МОЗ.

Зачем осенью менять принцип питания

Осенью нам нужны продукты, которые помогут укрепить иммунную систему для противостояния простудам и ОРВИ, согревать и помогать оставаться здоровыми до следующего теплого сезона. Именно осенью организму надо запастись энергией, ведь день становится короче, а погода все более прохладной.

Реклама

Поэтому мы повышаем общее потребление калорий, особенно за счет жира и простых углеводов. Однако бесконтрольное употребление жирных и сладких продуктов может существенно повысить энергетическую ценность рациона питания.

Обязательно ешьте сезонные овощи и фрукты / Фото: unsplash.com

Реклама

Соответственно – привести к набору лишнего веса. Собственно, многие из нас именно это и получают весной, безрезультатно пытаясь влезть в любимые джинсы или платье.

Как же сформировать осенний рацион правильно?

Чтобы поддержать здоровье в холодное время года, важно придерживаться 5-ти несложных правил:

Не забывайте про питьевой режим! Даже если не хочется пить, ориентируйтесь на среднюю норму потребления чистой воды – 30 мл жидкости на килограмм веса. Соблюдение питьевого режима защитит вас от стресса, улучшит работу мозга и поможет преодолевать хроническую усталость. Обязательно ешьте сезонные овощи и фрукты, в них содержится больше необходимых нашему организму питательных веществ. Тыква, яблоки, груши, виноград, баклажаны, сладкий перец, различные виды капусты, а также корнеплоды. Это источники витаминов и микроэлементов, которые подготовят организм к сезонным изменениям. Не переедайте сладкого, даже если ваша фигура в норме, и вы не собираетесь худеть. Сахара старайтесь есть до 25 г или до пяти чайных ложек в день. Лучше ешьте мед, фрукты и сухофрукты, запекайте яблоки или тыкву с корицей и орехами. Жирную и слишком тяжелую пищу тоже стоит ограничить, несмотря на то, что осенью ее хочется больше. Отдавайте предпочтение продуктам, где больше полезных жиров: орехи, авокадо, оливковое масло, красная рыба. Кладите в чай, кофе и другие горячие напитки специи. Вас согреют имбирь, кардамон, мускатный орех, корицу, лавровый лист, гвоздику, перец красный и черный, шафран, куркуму, тмин. Дольки фруктов придадут напиткам аромат, а подсластить чай можно сладкой настойкой шиповника или медом.

Помните, правильное полноценное питание поможет в холодное время года дольше оставаться сытым и сохранять хорошую физическую форму.

Реклама

Также мы писали, какие сезонные фрукты и овощи самые лучшие.