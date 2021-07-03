Как сделать отдых ребенка полезным – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, что летние каникулы – это время отдыха, активных игр, а не учебы. Как ребенку максимально полезно отдохнуть – в материале

Ребенок должен максимально двигаться – ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, играть

На каникулах часто родители стремятся продолжить учебу своих чад, чтобы они не теряли времени впустую. Это неплохо, но не классическими методами: ребенку важно отдохнуть от школы, книжек, сменить обстановку. Как сделать отдых ребенка полезным, известный педиатр Евгений Комаровский написал в своем инстаграм-журнале.

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Как сделать отдых ребенка активным, полезным и ненавязчивым

Доктор Комаровский напоминает, что детям на каникулах важно "отдыхать мозгами". Конечно же, полезная новая информация им не помешает, но не заставляйте детей насильно читать или вспоминать таблицу умножения.

Учиться можно на более простых, но не менее полезных и важных вещах, на которые раньше не хватало времени: например, выучить названия цветов на клумбе, научиться разводить костер под дожем и т.д.

Как ребенку не заскучать летом: больше времени на воздухе и в играх

Также ребенок должен максимально двигаться – ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, плавать. Не кормите ребенка насильно, если он не хочет есть, то пусть попрыгает, поиграет, нагуляет аппетит и тогда поест "с охотой".

Дети могут узнать много интересного и нового, отдыхая на природе / Фото: freepik.com

И конечно же ищите возможность бывать ребенку именно на свежем воздухе: подальше от города, пыли, машин, скопления людей, супермаркетов и рынков.

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