Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как сделать отдых ребенка полезным – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
3 июля, 08:30
Копировать ссылку
Евгений Комаровский рассказал, что летние каникулы – это время отдыха, активных игр, а не учебы. Как ребенку максимально полезно отдохнуть – в материале
Ребенок должен максимально двигаться – ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, играть
Ребенок должен максимально двигаться – ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, играть

На каникулах часто родители стремятся продолжить учебу своих чад, чтобы они не теряли времени впустую. Это неплохо, но не классическими методами: ребенку важно отдохнуть от школы, книжек, сменить обстановку. Как сделать отдых ребенка полезным, известный педиатр Евгений Комаровский написал в своем инстаграм-журнале.

Кстати, можно отправить ребенка в летний лагерь или вместе с подростком затусить на летнем концерте: ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Как сделать отдых ребенка активным, полезным и ненавязчивым

Доктор Комаровский напоминает, что детям на каникулах важно "отдыхать мозгами". Конечно же, полезная новая информация им не помешает, но не заставляйте детей насильно читать или вспоминать таблицу умножения.

Читайте также:

Учиться можно на более простых, но не менее полезных и важных вещах, на которые раньше не хватало времени: например, выучить названия цветов на клумбе, научиться разводить костер под дожем и т.д.

Как ребенку не заскучать летом: больше времени на воздухе и в играх

Также ребенок должен максимально двигаться – ходить пешком, бегать, кататься на велосипеде, плавать. Не кормите ребенка насильно, если он не хочет есть, то пусть попрыгает, поиграет, нагуляет аппетит и тогда поест "с охотой".

Дети могут узнать много интересного и нового, отдыхая на природе
Дети могут узнать много интересного и нового, отдыхая на природе / Фото: freepik.com

И конечно же ищите возможность бывать ребенку именно на свежем воздухе: подальше от города, пыли, машин, скопления людей, супермаркетов и рынков.

Напомним, ранее мы писали, как путешествовать с детьми на самолете.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

Настя Каменских певица
Как Настя проработала комплексы
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
04
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять