Чем опасны дешевые солнцезащитные очки и какие лучше покупать – советы офтальмолога

Сейчас в тренде, кроме классических темных, яркие очки от солнца. Офтальмологи советуют выбирать очки коричневые и серые. А чтобы они прослужили дольше, хранить их в футляре

Чем опасны дешевые очки / Фото: Unsplash

Оранжевые, желтые или темные. Солнцезащитные очки – это не просто стильный аксессуар. Они нужны, чтобы защитить наши глаза. Однако не все они одинаково хороши. Некоторые очки могут навредить зрению. Поэтому как выбрать солнцезащитные очки, не испортить себе зрение и быть всегда в тренде – узнаете далее в материале.

Чем опасны дешевые очки

Различных форм и оттенков. Киевлянин Павел хочет на базаре купить себе солнцезащитные очки. На выбор более чем полсотни. Продавщица Светлана товар свой восхваляет. Еще, говорит, цены бюджетные 150-200 гривен. Павел долго не колеблется – выбирает классические очки и покупает дешевые.

Продавщица очки за 140 гривен кладет в пакет. Футляр – за отдельные деньги. "Сегодня" предложили Павлу эксперимент: проверить, насколько такие очки полезно для глаз.

Советы офтальмолога, как правильно выбирать солнцезащитные очки

Офтальмолог Виктория Ратушнюк проверила дешевые очки Павла и заметила, что они скрипят, ушко открывается с большим трудом, а рядом еще и шурупы довольно крупные.

Рассматривая солнцезащитные очки, офтальмолог замечает, что оптическая зона в пятнах и поцарапана. А во время ношения солнечные лучи слепят глаза, что может испортить зрение.

Такие очки могут быть травматическими и губительными для сетчатки глаза, они могут приводить к ожоги сетчатки, если смотреть на солнце какое-то время , то человек может полностью потерять зрение, – отметила врач.

Как правильно выбирать солнцезащитные очки / Фото: Сегодня

Главное при выборе очков, говорят врачи, обращать внимание на наличие ультрафиолетового фильтра.

В магазинах с дорогими аксессуарами уровень защиты проверяют на тестере: когда подводится линза, то тестер показывает степень защиты. УВ 400 – это оптический стандарт. Это то, на что нужно ориентироваться и что означает, что очки имеют высокую степень защиты от солнца.

Как выбрать очки, чтобы быть в тренде

Администратор магазина очков Ольга Буряк говорит, что если брови открыты, скулы не перекрыты, в целом по размеру выглядит органично и не выходят за рамки вашего лица, тогда все подобрано правильно.

Сейчас в тренде, кроме классических темных, говорят в магазине, яркие – желтые, оранжевые и зеленые. Популярные и модели в стиле семидесятых.

Офтальмологи все же советуют выбирать очки коричневые и серые. А чтобы они прослужили дольше, хранить их в футляре.

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