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Чи потрібні дітям сонцезахисні окуляри – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
16 липня, 17:30
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Євген Комаровський розповів, що дітям до 10 років потрібні спеціальні дитячі окуляри для захисту від сонця. Як їх вибрати – в матеріалі
Сонцезахисні окуляри потрібні дітям, до 12 років - дитячі, а потім можна користуватися дорослими
Сонцезахисні окуляри потрібні дітям, до 12 років - дитячі, а потім можна користуватися дорослими / Фото: Сьогодні

Ультрафіолет шкідливий для нашого зору, а очі малюків ще більш чутливі і можуть постраждати від сонячних променів. Навіщо дітям сонцезахисні окуляри , які саме слід вибирати і чим згубні сонячні промені для зору – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А для батьків ми зібрали 10 Лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Чому дітям потрібні спеціальні сонцезахисні окуляри

В першу чергу окуляри дітям потрібні для захисту зору від сонця, вірніше – ультрафіолетових променів.

Кришталик, рогівка і слизова оболонка дитячих очей дуже сприйнятливі до згубної дії ультрафіолету, особливо у дітей у віці до 10 років. Сонцезахисними окулярами для дорослих можуть користуватися діти, яким вже більше 12 років.

А які саме моделі окулярів підходять дітям?

Лінзи в дитячих окулярах повинні бути полікарбонатними – це самий травмобезпечний матеріал, а оправа і окуляри – пластикові. Також важливо, щоб матеріали були гіпоалергенними і не викликали подразнення або алергію у дитини.

Для дитячих очей більше підходять сірі, коричневі або жовто-коричневі лінзи
Для дитячих очей більше підходять сірі, коричневі або жовто-коричневі лінзи / Фото: freepik.com

Вибирайте модель окулярів разом з дитиною, і зверніть увагу, щоб на оправі був зазначений рівень захисту від УФ-променів. Модель повинна відповідати віку дитини, відомі бренди завжди вказують такі дані.

Ступінь захисту від ультрафіолету не залежить від кольору і затемнення лінз! Вибирайте рівень УФ-захисту не нижче 99-100%.

Для дитячих очей більше підходять сірі, коричневі або жовто-коричневі лінзи. Сині, блакитні або рожеві лінзи стимулюють розширення зіниці, це шкідливо, особливо якщо знаходитися в окулярах довго. Також стежте, щоб лінзи на дитячих окулярах були цілими, без подряпин.

Як бути, якщо дитина подряпала свої окуляри?

Пошкоджені окуляри або лінзи в них слід замінити новими. І міняти окуляри дитині слід не рідше 1 разу на 2 роки, оскільки вона росте.

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Поясніть дитині, навіщо потрібні сонцезахисні окуляри, вчіть її правильно ними користуватися і доглядати. Сонцезахисні окуляри потрібно регулярно мити і протирати, класти у футляр або на поверхню слід лінзами вгору.

Також раніше ми писали, як розвеселити дитину в дорозі корисними іграми.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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