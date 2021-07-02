Почему возникает бессонница у детей, взрослых и что делать – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский объяснил, что дети плохо спят в основном из-за неправильного поведения родителей. Как выспаться всем членам семьи – в материале

Чтобы высыпаться, нужна прохладная комната и удобная кровать / Фото: Сегодня

Стрессы, обильное застолье часто приводят к бессоннице у взрослых, а когда в семье орущий младенец, то больше всех не высыпается его мама. Но часто родители жалуются на проблемы со сном у малышей, которым уже старше года. Почему не спят взрослые и дети и как избежать проблем со сном – советами на своем ютуб-канале поделился популярный детский врач Евгений Комаровский.

Сон, конечно, один из факторов здоровья, особенно жарким летом. А о каком лете вы мечтаете и как собираетесь его провести? Мы придумали для вас 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Какие самые частые причины бессонницы у взрослых

Часто причины, из-за которых взрослый человек плохо спит, – это постоянные бытовые стрессы, работа в ночную смену, волнение, непривычная обстановка, например, при переезде. Иногда даже жирная еда или кофеиносодержащие напитки мешают нам нормально уснуть. Кстати, рюмочка алкоголя перед сном далеко не на всех действует, как снотворное: многих после алкоголя "тянет на подвиги", какой уж тут сон.

Отдельная тема – маленький ребенок в семье: в первую очередь от этого страдает мама, у которой хронический недосып. Часто плохо спят будущие мамы, бессонница у беременных – это вообще отдельная медицинская проблема. И естественно, чтобы решить любую проблему, в том числе и со сном, нужно устранить ее причину.

Как помочь себе заснуть в домашних условиях?

Часто причиной бессонницы у взрослых становится эмоциональное перевозбуждение и если вы долго не можете заснуть, то не стоит лежать в кровати, глядя в потолок.

Кстати, современная психотерапия напоминает, что кровать – это место для сна и не нужно в ней заниматься ничем другим (разве что кроме секса).

Успокоиться перед сном помогает книга, но опять же – сядьте почитать в удобное кресло, а когда почувствуете сонливость, то сразу перебирайтесь в кровать. Важно чтобы сама кровать и матрац были комфортными, детские кроватки – в том числе.

А почему возникает бессонница у детей?

Залог крепкого сна у ребенка – это удобная кровать, одежда для сна и прохладная комната. Одна из частых ошибок родителей, из-за которых ребенок плохо спит, это режимные нарушения. То есть в комнате слишком жарко, одежда ребенка синтетическая или неудобная. Помните, что у детей обменные процессы гораздо быстрее, чем у взрослых: если вам тепло – то ребенку жарко, если вам жарко – то ребенок задыхается. Поэтому важно создать правильный температурный режим, в детской комнате должно быть прохладно.

Если у ребенка в комнате будет прохладно, то малыш легче заснет / Фото: freepik.com

Вообще, задача родителей научить ребенка спать в любых условиях – и при свете, и под телевизор, и под шум у соседей. Вспомните, новорожденный спит всегда и везде при любых условиях. Это мы, взрослые, создаем модель, что обязательно нужно спать в темноте и полной тишине. Для детей же в первую очередь важна прохладная комната и удобное спальное место.

Когда в доме появляется малыш, не ходите на цыпочках, разговаривайте спокойно, а не шепотом, пусть работает телевизор, – говорит Евгений Комаровский, – ребенок привыкнет засыпать в любой обстановке.

Но если ребенок все равно не спит, может, нужны препараты?

Если ребенок не спит после перенесенной болезни либо еще какой-то причине со здоровьем, то только врач должен выяснить причину и назначить в случае необходимости лечение. Но не родители, которые бегут в аптеку и покупают ребенку ромашку, валериану и так далее.

Когда ваш ребенок напьется валерьянки и продолжит спать в духоте, здоровья ему это не прибавит. Помните, что родителям самим важно высыпаться, тогда у них будут силы на детей.

Напомним, что мы также писали, как спать беременным, чтобы выспаться и не навредить будущему ребенку.