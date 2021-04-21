Как выбрать солнцезащитные очки, которые сохранят зрение: полный гайд по моделям и тест на UV-защиту

Морщины на лице и под глазами, головная боль, даже потеря зрения – вот что бываетт из-за УФ-лучей. А избежать этого помогут правильные солнцезащитные очки

Защищают ли ваши солнцезащитные очки от ультрафиолета? Если нет, тогда это просто декоративный аксессуар, ношение которого только способствует потере зрения. Зачем вообще носить очки от солнца, почему важно защищать зрение не только летом и как выбрать правильные очки – рассказали наши эксперты.

Действительно ли солнце вредно для глаз или это преувеличение?

Самое вредное воздействие на наши глаза оказывает не сам солнечный свет, а ультрафиолетовые лучи. К чему приводит воздействие УФ-излучения на наши глаза – рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марина Пфаффингер.

Ультрафиолет, которого мы не видим и не ощущаем, может привести к развитию серьезных заболеваний: вызвать помутнение хрусталика глаза, макулярную дистрофию сетчатки, вплоть до развития слепоты. Если объяснить эти медицинские термины более простыми словами – то макула или желтое пятно, место наибольшей остроты зрения, из-за негативного воздействия различных факторов перестает выполнять свои функции в полной мере. Увы, сюда стоит добавить и возрастные изменения зрения, от которых все мы не застрахованы.

УФ-лучи портят зрение, кожу и вызывают появление морщин Фото: unsplash.com

В итоге центральное зрение ухудшается, человек видит намного хуже, что естественно плохо отражается на его повседневной жизни. К сожалению, на сегодня макулярная дистрофия сетчатки – явление довольно частое. Еще помимо ухудшения самого зрения, УФ-лучи преждевременно старят кожу лица. А яркое солнце утомляет глаза, заставляет щуриться, что способствует появлению дополнительных морщин.

А зачем вообще носят солнцезащитные очки, если не едут на море?

Ультрафиолет вредит нам в любое время года, а не только с приходом весны и лета или на морском побережье. Чем меньше облаков на небе и солнечнее погода – тем сильнее воздействие УФ-лучей. Долгое нахождение на солнце без защиты глаз приведет к слезоточивости, дискомфорту и даже болезненным ощущениям, головной боли и ухудшению самочувствия в целом.

Кроме того, в горах, на морском побережье или зимой солнечные лучи отражаются от воды и снега, вдвойне нанося вред нашему зрению. Поэтому существуют очки для различных ситуаций – с более и менее мощной защитой от ультрафиолета, дополнительными покрытиями и различным цветом линз. Но самое главное, чтобы УФ-защитное покрытие действительно было, иначе очки просто будут затемнять, а не защищать глаза. А тогда зрачок будет расширяться еще сильнее, и в глаза попадет еще больше ультрафиолета.

Ок, а как понять, защищают ли очки от ультрафиолета?

Не все модели солнцезащитных очков обладают защитными фильтрами от ультрафиолета. Как выбрать очки, которые действительно сохранят нам зрение, мы спросили у владельца оптики-лаборатории, эксперта Александра Кравченко.

Убедиться, что очки имеют УФ-защиту можно прочитав маркировку и использовав специальный тест. Защита от ультрафиолетовых лучей обозначатся буквами UV, а ее степень – соответствующей цифрой.

Максимально возможную защиту глаз обеспечат очки с маркировкой UV-400. Они блокируют самые длинные УФ-лучи и сводят их вредное воздействие к нулю. Причем, степень UV защиты на затемнение линз не влияет: то есть самые светлые линзы могут быть с защитой UV-400. Также во время покупки очков в специализированном магазине консультант проведет вам тест с помощью специального прибора – спектрометра, где наглядно продемонстрирует, что линзы имеют UV-защиту. Если вам такого не предлагают, то стоит задуматься о качестве продукции, которую собрались покупать.

Как протестировать очки на UV-защиту в домашних условиях

Повторить такой тест можно и дома самому: подойдет фонарик или лазерная указка с УФ-лучами, можно взять брелок, которым проверяют на подлинность купюры. Еще понадобится предмет, покрытый люминесцентной краской. Подойдет маркер, стикер, паспорт – все, что сможет светиться под воздействием УФ-лучей.

Как проверить качество UV-фильтра солнцезащитных очков Фото: Сегодня

Возьмите предмет, просветите его фонариком или лазерной указкой – при воздействии луча люминесцентная краска на предмете будет светиться. Возьмите очки и через линзы этих очков посветите на тот же предмет. Если UV-фильтр у очков качественный, то свечения не будет. Если же UV-фильтр некачественный или защиты от ультрафиолета вообще на линзах нет, то предметы, которые вы просвечиваете через очки, будут светиться также, как и при просвечивании без очков.

А какие еще параметры очков важно учесть, чтобы максимально защитить глаза?

Помимо защиты от ультрафиолета, стоит учесть степень светопропускаемости линз, их цвет и другие характеристики.

Категория затемнения (светопропускаемость) – это ваши комфорт и видимость: минимальная степень 0-1 – это прозрачные, светлые линзы. Они подойдут для пасмурной погоды или сумерек.

Категория затемнения 2 – модель для города, также удобна для переменной облачности. А 3-я категория затемнения линз подходит для солнечной погоды, максимально удобная категория затемнения для активного отдыха и спорта.

Самая интенсивная, 4- я степень затемнения подойдет для очень яркого солнца и отдыха на море, воде, горнолыжного курорта или похода в горы.

Типы линз и их покрытия: фотохром, зеркалка, поляризация

Очки-хамелеоны (с фотохромными линзами). Такие линзы могу менять затемнение за доли секунд: при попадании на солнце темнеют и наоборот, при попадании в тень – светлеют; причем происходит это незаметно для самого человека.

Очки-хамелеоны: POLAROID PLD (вверху) – 1799 грн; AUTOENJOY PROFI-PHOTOCHROMIC LF03.3 G женские – 2380 грн Фото: Сегодня

Если часто приходится перемещаться из солнца в тень, такие очки помогут глазам не напрягаться при резкой смене освещения.

Очки с фотохромом Ray-Ban Aviator II Evolve (вверху) – 5740 грн; очки-хамелеоны HAVVS HV68019 E-X – 500 грн Фото: Сегодня

Очки с поляризацией. Поляризационные линзы блокируют отраженные от разных поверхностей лучи, защищая глаза от раздражающего воздействия бликов, отблесков.

Очки с поляризацией: женские INVU P2514A (вверху) – 1790 грн, мужские SunGlasses 98165c2-M – 595 грн Фото: Сегодня

Поляризацию линз на глаз сложно определить,она тоже проверяется в салоне при покупке с помощью специального тестера.

Очки с поляризацией: женские Jimmy Choo (вверху) – 880 грн; мужские Polarized С – 216 грн Фото: Сегодня

Зеркальные, антибликовые очки. К таким моделям относятся поляризационные очки тоже (потому что блокируют горизонтальные лучи). Но для защиты от бликов, которые попадают в глаза под разными углами, используют дополнительные антибликовые покрытия.

Очки антиблик-зеркальные: женские Shust Clubmaster (вверху) – 73 грн; мужские AUTOENJOY PROFI SM01BGBRW – 1499 грн Фото: Сегодня

Зеркальные покрытия от 1 до 3-х слоев используют в солнцезащитных повседневных очках и моделях для спорта, вождения. А еще большее количество слоев-"зеркалок" нужно для альпинизма: в городе или на пляже такие очки наоборот будут ухудшать видимость.

Зеркальные очки: Ray-Flector Liv312 унисекс (вверху) – 267 грн; очки стиле стимпанк Toss – 310 грн Фото: Сегодня

А почему линзы в очках разного цвета и зачем это нужно?

Цветные фильтры в очках сразу же привлекают внимание и человек порой не знает, какого цвета очки ему нужны. Мы разобрались, что для максимальной защиты зрения нужен UV-фильтр и поляризация, так вот – такие фильтры есть в линзах любого цвета.

Цветные фильтры линз в очках помогают четче видеть в разную погоду Фото: unsplash.com

Главное выбрать тот оттенок, который подходит для вашей активности и в котором глазам будет комфортно.

Янтарные, желтые или оранжевые линзы не подойдут для ежедневного ношения в солнечную погоду. Такие светофильтры годятся для ночного вождения или улучшения изображения при плохой видимости – в сумерках, в дождь, снег, туман.

Коричневые линзы хорошо увеличивают общую контрастность и в солнечную погоду, и когда на небе облака. Больше подходят для отдыха на природе.

Серые и темно-серые линзы – их считают универсальными. В зависимости от степени затемнения можно носить при любой активности солнца, подходят для города, туризма, занятий спортом.

Зеленые линзы подчеркивают рельеф природы, в них хорошо видно зелень, траву, поэтому в таких очках лучше отдыхать на природе или играть в гольф, а не ходить по городу.

Розовые и красные линзы увеличивают глубину и контрастность видимости. Они хороши для заснеженных рельефов, их часто используют в зимних видах спорта.

Хорошо, на что еще обращать внимание, выбирая очки от солнца?

Лучший способ подобрать ваши идеальные очки от солнца – это их примерить. Даже 100% УФ-защита, поляризация и правильно подобранный цвет линз не спасут, если очки будут сползать, падать или наоборот – давить. Если линзы не прилегают плотно к лицу, то они будут пропускать лучи и блики, поэтому защитить глаза полностью не получится. А чрезмерное давление на переносицу вызовет раздражение кожи и головную боль.

Поэтому в ходе примерки убедитесь, что очки сидят хорошо, но не давят, походите в них, выйдете на солнце. Улыбнитесь, тряхните головой – оправа не должна съехать или подскакивать при движении.

И еще важный момент – и линзы, и оправа должны быть выполнены из полностью травмобезопасных материалов. Чтобы в случае вашего падения на улице или случайной аварии удалось избежать травмы глаз и лица.

Все нюансы по этому поводу также расскажет специалист во время покупки солнцезащитных очков.

Напомним, что раньше мы писали об опасности ультрафиолетовых лучей и для волос.

Также не забывайте, что важно заботиться не только о физическом здоровье себя и родных, а эмоциональном, поднять настроение можно с помощью интересных презентов: смотрите идеи в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.

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