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Доктор Комаровский: что делать, если годовалый малыш плохо ест и не набирает вес

Сегодня, 08:00

Евгений Комаровский рассказал, что проблемы с аппетитом у деток, особенно недоношенных, часто бывают в возрасте от года до двух. Как быть родителям – в статье

В возрасте от года до двух все дети начинают хуже есть, и меньше набирать вес
В возрасте от года до двух все дети начинают хуже есть, и меньше набирать вес
Фото: Сегодня

Рождение малыша, особенно недоношенного, требует от родителей много сил и терпения. В возрасте от года до двух все дети начинают хуже есть, и меньше набирать вес. Стоит ли кормить такого ребенка дополнительно и как быть, рассказал в своем инстаграм-журнале, детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский. Также любимый многими популярный врач объяснил, что не стоит пугаться, если годовалый малыш стал медленнее набирать вес.

Если недоношенный годовалый ребенок плохо ест, что делать?

Маленькие дети, даже доношенные, далеко не всегда с восторгом воспринимают новую еду или хотят есть самостоятельно. А у малышей, которые родились раньше срока, нервная система более незрелая. Поэтому с ними не стоит прибегать к различным педагогическим методам, они не помогут, а наоборот – могут навредить.

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Выход – ждать, пока ребенок "перерастет", но не забывать постоянно предлагать малышу разную еду, красиво ее оформлять, экспериментировать со цветом пищи и так далее. Замечайте, в какое время дня и к какой еде ребенок проявляет больше интереса, а когда – меньше. Главное здесь время и терпение родителей.

А если малыш перестал набирать вес, что делать?

Часто родители, особенно мамы после того, как карапузу исполняется год, замечают следующее: он перестает набирать вес. В возрасте малыша от года до двух такие проблемы начинаются часто, не пугайтесь.

Далеко не все родители в курсе, что за первый год жизни ребенок утраивает свой изначальный вес и добавляет около 25 см роста. А в дальнейшем так быстро малыш больше не растет. Но родители очень быстро привыкают, что в первый год жизни ребенок так быстро растет, и ждут того же в дальнейшем. Успокойтесь, в среднем после достижения годовалого возраста ребенок прибавляет до 6 см в год.

Родители быстро привыкают, что в первый год жизни ребенок быстро растет
Родители быстро привыкают, что в первый год жизни ребенок быстро растет
Фото: Unsplash

Бывает, что ребенок не прибавляет вес уже 3 месяца, но на осмотре у педиатра все показатели соответствуют нормам развития. Это значит, что раньше ребенок набирал больше веса, чем нужно. Если показатели здоровья и развития ребенка в пределах нормы, то не волнуйтесь и оставьте его в покое.

Напомним, ранее мы писали, как приучить ребенка есть полезную еду.

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