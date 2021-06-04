Дефицит Омега-3 вредит сердцу: какие продукты и добавки помогут

Омега-3 кислоты нужны не только для красоты кожи и волос. Если в организме недостаток этих аминокислот, то страдают сосуды и возрастает риск инфаркта

Быстро восполнить дефицит Омега-3 помогут пищевые добавки Фото: unsplash.com

Сухая кожа, ломкие и безжизненные волосы, быстрый упадок сил – эти признаки указывают на недостаток в организме полиненасыщенных жирных кислот. Но дефицит Омега-3 также опасен для сердечно-сосудистой системы: результаты нового исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чем полезны Омега-3 для сердца и сосудов

Омега-3 – мощнейший антиоксидант, не позволяющий кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. В этот раз ученые исследовали роль полиненасыщенных жирных кислот, как возможность профилактик заболеваний сердца и сосудов. Показатели здоровья отследили у добровольцев от 30 до 74 лет, которые уже имели ряд проблем с сердцем. И выяснили, что для снижения риска инфарктов и других заболеваний сердца, достаточное количество Омега-3 должно быть в мембранах эритроцитов.

Это красные кровяные тельца, которые отвечают за перенос кислорода из легких в другие ткани и органы тела. Медики выяснили, что дополнительное употребление полиненасыщенных жирных кислот помогает снизить вредный холестерин, воспалительные маркеры, улучшить состояние сердца при аритмии (нарушении сердечного ритма). И наоборот, при дефиците в мембранах эритроцитов Омега-3 кислот наблюдалось ухудшение здоровья добровольцев, особенно выросли риски инфаркта и наблюдалось повышение вредного холестерина. Но как Омега-3, так и другие витаминные комплексы и добавки нужно употреблять правильно.

А как лучше насытить организм Омега-3 кислотами?

Добровольцы употребляли продукты, богатые Омега-3 и пищевые добавки. Отмечается, что свежая морская рыба, не менее 250 грамм в неделю, помогает снизить количество вредного холестерина не хуже, чем капсулы с рыбьим жиром.

Омега-3 кислотами особенно богата морская рыба, грецкие орехи и льняное масло Фото: Depositphotos

Лидеры из продуктов по содержанию полиненасыщенных жирных кислот, помимо жирной морской рыбы (в том числе и доступных анчоусов, скумбрии, тунца, сельди) – морепродукты, морские водоросли, масло льна, авокадо, грецкие орехи. Из препаратов – наиболее эффективны пищевые добавки с Омега-3 именно в форме триглицеридов.

Напомним, что ранее мы писали, что Омега-3 и другие витамины полезны для зрения.

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