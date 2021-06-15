Как отличить настоящий мед от подделки – пошаговая инструкция

Ненатуральный мед, который впаривают недобросовестные продавцы, вас не отравит. Но пользы от него – ноль. Как отличить настоящий мед от подделки – в материале

Натуральный мед – кладезь полезных для человека витаминов и микроэлементов Фото: unsplash.com

Настоящий пчелиный мед очень полезен для здоровья: но проблема в том, что мы часто платим деньги за подделку из сахара и крахмала. Почему мед может стать редкостью, чем полезен этот янтарный продукт и как отличить настоящий пчелиный мед от подделки – в сюжете Любови Куклы.

А какие вредные факторы уничтожают пчел и как снизить вред?

Увы, но тенденция такова, что сейчас в Украине, даже более, в мире – массово гибнут пчелы. Владимир Стретович, президент "Союза пасечников Украины" отмечает, что препараты, которыми аграрии щедро орошают поля против паразитов, токсичны для пчел. Из-за токсинов и плохих экологических условий, изменений климата в Украине погибли около 75% пчел.

Из-за токсинов и плохих экологических условий пчелы массово гибнут Фото: unsplash.com

В продвинутых странах проблему решают способом запрета препаратов, которые являются токсичными для пчел. А взамен используют препараты третьего-четвертого класса токсичности, наименее вредные. У нас же обрабатывают препаратами первого/второго класса токсичности. Решить вопрос не так сложно, чтобы и аграриям урожай, и пчелам нектар, а пчеловодам мед – существуют довольно простые правила.

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Обработку полей надо делать между 21 часами вечера и 5 часами утра. Когда пчела спит, когда она не летает. А к утру, когда вы это сделали с вечера, например, уже в 9 или 10 утра токсинов в воздухе уже не будет. Так мы сможем меньше вредить пчелам и получать полезный качественный мед.

А чем полезен мед и можно ли на глаз отличить поддельный от настоящего?

Юлия Трофимчук, врач-диетолог отмечает, что натуральный мед – просто кладезь полезных для здоровья человека витаминов и микроэлементов. Он богат витаминами группы В, витамином А, С, К, а также полезными для организма человека соединениями, микроэлементами – кальцием, калием, железом, йодом. Но отличить настоящий мед от подделки не то что "на глаз", даже на вкус бывает практически нереально.

Искусственный мед действительно существует, но это никакой не мед, а сахарный сироп с крахмалом. Он конечно вас не отравит и не убьет, но пользы от такого продукта – ноль.

Как же быть уверенным, что этот заменитель нам не втюхали под видом натурального меда? Качество меда можно определить дома с помощью нескольких простых приемов:

Если хлеб, опущенный в мед, твердеет – значит мед натуральный Фото: Сегодня

1. Возьмите кусочек хлеба и обмакните в мед. Если мед натуральный мед, то ваш хлебушек затвердеет. Если с медом "химичили", то хлеб останется мягким.

Если мед натуральный, то на бумаге останется след, но сам мед не растечется Фото: Сегодня

2. Нарежьте несколько листов бумаги (альбомных белых) квадратами, капните на такой лист каплю меда. Если мед натуральный, то от него на бумагу пойдет влага, останется след, но сам мед не растечется. А искусственный мед будет растекаться по бумаге.

Настоящий мед при нагревании не поменяет своего цвета Фото: Сегодня

3. Бумагу с каплей меда на ней можно поджечь, только аккуратно. Настоящий мед при нагревании не поменяет своего цвета. А если поменяет – то перед вами подделка.

Если вода с медом, в которую капнули йод, посинела – это подделка Фото: Сегодня

4. Также можно взять ложку меда, размешать в воде и капнуть туда каплю йода. Если вода посинела – это подделка, поскольку синий цвет воды является реакцией йода на крахмал.

Напомним, что ранее мы писали, почему мед нельзя нагревать.

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