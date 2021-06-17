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Ребенок часто бегает в туалет: доктор Комаровский объясняет, что это значит

Сегодня, 14:14

Евгений Комаровский объяснил, почему ребенок может начать часто ходить в туалет по-маленькому без видимой причины. И что делать родителям в такой ситуации

Если ребенок часто мочится, причем по ночам - это скорее всего цистит
Если ребенок часто мочится, причем по ночам - это скорее всего цистит
Фото: Сегодня

Ваш малыш весел, бодр, играет, но при этом каждые полчаса бегает в туалет? Причина может быть, как в инфекции мочевого пузыря, так и в нервном расстройстве ребенка или мамы. Как отличить одно от другого, а главное – что делать, если ребенок часто стал мочиться, рассказал на своем ютуб-канале детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Почему ребенок внезапно начинает часто бегать в туалет?

Ситуация, знакомая многим родителям: когда дети в возрасте от 2-х до 10-ти лет вдруг начинают бегать в туалет каждые полчаса. Причем, самочувствие у ребенка хорошее, его ничего не беспокоит. Ответственные родители сразу ведут ребенка к педиатру, сдают анализы и… ничего "страшного" не находят.

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Евгений Комаровский вместе с педиатром Александром Катиловым отмечают, что причин, по которой как малыш, так и боле старший ребенок может часто начать ходить в туалет, две. Это цистит (воспаление мочевого пузыря) и нейрогенный мочевой пузырь (состояние, связанное с нервно-психической реакцией ребенка).

Можно ли отличить одно состояние от другого?

Причина цистита – инфекция, и в данном случае ребенок, особенно достаточно взрослый, который уже не встает в туалет по ночам, будет бегать мочиться и ночью. Часто мочеиспускание при цистите болезненное, ребенок может жаловаться на боли, плакать.

В случае с нейрогенным мочевым пузырем, ребенок активен, ночью спит и не бегает часто в туалет, мочеиспускание не болезненное, в отличие от цистита.

Если не лечить цистит, то он может перейти в еще более острое состояние, инфекция "пойдет" на почки, появится еще большая болезненность, температура, интоксикация. Поэтому, когда ребенок начинает часто мочиться без видимой причины, нужно сдать анализы, чтобы подтвердить или исключить цистит.

Какие же анализы нужно сдать, чтобы узнать цистит это или нет

Достаточно общего анализа мочи, в его результатах важны 2 показателя: лейкоциты (клетки крови, которые помогают бороться с инфекцией) и нитриты (продукты жизнедеятельности вредных бактерий). Если анализы в этом плане не в норме плюс симптоматика цистита на лицо – врач назначит антибактериальные препараты. И после лечения ребенок перестанет бегать в туалет и жаловаться на боли. Но часто бывает, что ребенок ночью нормально спит, анализы в норме, а днем бегает каждые 5 минут: это уже психоэмоциональное расстройство.

Что делать, если у ребенка нейрогенный мочевой пузырь?

Оценить ситуацию, опять же с помощью врача. Часто стрессовые ситуации как у самого ребенка, так и нервное состояние мамы сказывается на малыше. Родители должны понять, что ребенок постоянно бегает или просится по-маленькому не специально – такова реакция его организма. Поэтому самое первое, что надо сделать – это проявить терпение, не ругать, не пытать вопросами "болит/ не болит", не надевать обтягивающее плотное белье.

Если частые позывы в туалет мешают учиться и вгоняют в еще больший стресс – покажите ребенка врачу
Если частые позывы в туалет мешают учиться и вгоняют в еще больший стресс – покажите ребенка врачу
Фото: freepik.com

Как родителям, так и малышу важно постараться переключить внимание, расслабиться, снизить степень общей нервозности. Например, переключить внимание маленького ребенка можно, если вы ему обещали какую-то важную покупку на праздник – купите сейчас. Если же стрессовая ситуация сильная, а ребенок – школьник и позывы в туалет создают постоянные проблемы в школе, то помочь можно специальными препаратами. Их назначит только врач, поскольку такую терапию назначают детям, которым уже исполнилось 5 лет и старше.

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