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Молодость лица без инъекций: как работает фейсфитнес

Сегодня, 15:50

Зарядку для лица необходимо выполнять каждый день по 5-10 минут

Убрать морщины, вернуть лицу тонус и даже сделать его тоньше. Без инъекций и операций. По крайней мере, это обещают тренеры по фейсфитнесу – то есть гимнастика для лица. В последнее время эта методика набирает большую популярность. Даже мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон признаются, что практикуют фитнес для лица.

Действительно ли работает фейсфитнес и какого эффекта можно достичь, решила выяснить телеведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Тренер по фейсфитнесу Марина Петровская говорит, что перед началом занятий, важно сделать фото, чтобы увидеть результат уже через неделю. Хотя у кого-то результат будет заметен уже после первой тренировки.

Упражнения по фейсфитнесу необходимо выполнять каждый день по 5-10 минут.

Но делать такую зарядку для лица необходимо легко, не заставляя себя, например, когда наносите крем на лицо утром или вечером.

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Фитнес для лица помогает придать лицу свежесть, сделать четкую линию лица, придать ему тонус и даже избавиться от морщин. Главное – делать все правильно.

А как именно делать зарядку для лица и какие упражнения будут эффективными – смотрите подобнее в сюжете.

Тем временем известная телеведущая Марина Кухар рассекретила, как поддерживает стройную фигуру.

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Источник: Сегодня
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