Молодость лица без инъекций: как работает фейсфитнес

Зарядку для лица необходимо выполнять каждый день по 5-10 минут

Убрать морщины, вернуть лицу тонус и даже сделать его тоньше. Без инъекций и операций. По крайней мере, это обещают тренеры по фейсфитнесу – то есть гимнастика для лица. В последнее время эта методика набирает большую популярность. Даже мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон признаются, что практикуют фитнес для лица.

Действительно ли работает фейсфитнес и какого эффекта можно достичь, решила выяснить телеведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка.

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Тренер по фейсфитнесу Марина Петровская говорит, что перед началом занятий, важно сделать фото, чтобы увидеть результат уже через неделю. Хотя у кого-то результат будет заметен уже после первой тренировки.

Упражнения по фейсфитнесу необходимо выполнять каждый день по 5-10 минут.

Но делать такую зарядку для лица необходимо легко, не заставляя себя, например, когда наносите крем на лицо утром или вечером.

Фитнес для лица помогает придать лицу свежесть, сделать четкую линию лица, придать ему тонус и даже избавиться от морщин. Главное – делать все правильно.

А как именно делать зарядку для лица и какие упражнения будут эффективными – смотрите подобнее в сюжете.

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