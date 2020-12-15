Как стать чемпионкой по фитнес-бикини в 54 года: личный опыт Виктории Туткевич

На мировом чемпионате в Португалии украинка стала лучшей среди 300 конкуренток

Фитнес-бикини в 54 года! Украинка Виктория Туткевич стала победительницей международного конкурса в Португалии, обогнав три сотни конкуренток. Жюри оценивали скульптуру тела, грацию и мастерство представить себя. Эксклюзивно для "Сегодня" чемпионка рассказала, как держит себя в форме и почему отказалась от меда и арбузов.

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Чемпионка Украины и мира по фитнес-бикини Виктория Туткевич на сцену конкурса выходила в открытом купальнике. Сложно поверить, но женщине 54 года. Десять лет назад она решила усовершенствовать свое тело и поставила цель покорить мир.

"Однажды я пришла в примерочную магазина и тут смотрю на себя в зеркало и вижу: здесь у меня целлюлит, здесь у меня какая-то складочка нависает над джинсами. И я понимаю, что этот фасончик уже не для меня. Поэтому я стала изучать питание, пошла в спортивную академию нутрициологии, вернулась к спорту", – рассказала свою историю победительницей турнира M&MR UNIVERSE Виктория Туткевич.

На мировом чемпионате в Португалии украинка стала лучшей среди 300 конкуренток. По словам Виктории, к победе она шла 4 года.

Чемпионка по фитнес-бикини Виктория Туткевич Фото: facebook/viktoriya.tutkevich

Новая медаль стала четвертой в коллекции 54-летней мисс-бикини. Самое приятное в победе, говорит Виктория, внимание собственного мужа. В браке они более 30 лет, и каждая медаль – повод гордиться красавицей-женой, это добавляет в отношения страсти, говорит Виктория.

"Проходили границу, нас спрашивали, что вы делали в Португалии. Мы говорим – были на спортивных соревнованиях. Пограничник спрашивает, что за спортивные соревнования, мы говорим: боди-билдинг. И как результат? А мой муж говорит: моя жена стала Мисс вселенная. Пограничник нас поздравил, а муж ответил, что гордиться мной", – рассказала Виктория.

Чемпионка по фитнес-бикини Виктория Туткевич Фото: facebook/viktoriya.tutkevich

Секретам семейного согласия Виктория учит на авторских курсах и активно рассказывает в Instagram. Одна из любимых ее рубрик – питание. Мисс-Вселенная не ест сладкого и быстрых углеводов, отказывается от меда и арбузов. Зато печет полезный хлеб без глютена. По ее словам, он очень вкусный и сытный.

В планах у Виктории не останавливаться на полученных титулах, ведь она пример для четырехлетней внуки. Женщина активно ведет бизнес в индустрии красоты и охотно осваивает новые сферы.

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