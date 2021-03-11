Молодість обличчя без ін'єкцій: як працює фейсфітнес

Зарядку для обличчя необхідно виконувати щодня по 5-10 хвилин

Прибрати зморшки, повернути особі тонус і навіть зробити його тоншим. Без ін'єкцій і операцій. Принаймні, це обіцяють тренери по фейсфітнесу – тобто гімнастика для обличчя. Останнім часом ця методика набирає велику популярність. Навіть світові зірки, такі як Дженніфер Лопес і Дженніфер Еністон зізнаються, що практикують фітнес для обличчя.

Чи дійсно працює фейсфітнес і якого ефекту можна досягти, вирішила з'ясувати телеведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Тренер з фейсфітнесу Марина Петровська говорить, що перед початком занять, важливо зробити фото, щоб побачити результат вже через тиждень. Хоча у когось результат буде помітний вже після першого тренування.

Вправи по фейсфітнесу необхідно виконувати щодня по 5-10 хвилин.

Але робити таку зарядку для обличчя необхідно легко, не змушуючи себе, наприклад, коли наносите крем на обличчя вранці або ввечері.

Фітнес для обличчя допомагає надати особі свіжість, зробити чітку лінію обличчя, надати йому тонус і навіть позбавитися від зморшок. Головне – робити все правильно.

А як саме робити зарядку для обличчя і які вправи будуть ефективними – дивіться детальніше в сюжеті.

Тим часом відома телеведуча Марина Кухар розсекретила, як підтримує струнку фігуру.

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