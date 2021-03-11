Молодість обличчя без ін'єкцій: як працює фейсфітнес
Зарядку для обличчя необхідно виконувати щодня по 5-10 хвилин
Прибрати зморшки, повернути особі тонус і навіть зробити його тоншим. Без ін'єкцій і операцій. Принаймні, це обіцяють тренери по фейсфітнесу – тобто гімнастика для обличчя. Останнім часом ця методика набирає велику популярність. Навіть світові зірки, такі як Дженніфер Лопес і Дженніфер Еністон зізнаються, що практикують фітнес для обличчя.
Чи дійсно працює фейсфітнес і якого ефекту можна досягти, вирішила з'ясувати телеведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.
Тренер з фейсфітнесу Марина Петровська говорить, що перед початком занять, важливо зробити фото, щоб побачити результат вже через тиждень. Хоча у когось результат буде помітний вже після першого тренування.
Але робити таку зарядку для обличчя необхідно легко, не змушуючи себе, наприклад, коли наносите крем на обличчя вранці або ввечері.
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Фітнес для обличчя допомагає надати особі свіжість, зробити чітку лінію обличчя, надати йому тонус і навіть позбавитися від зморшок. Головне – робити все правильно.
А як саме робити зарядку для обличчя і які вправи будуть ефективними – дивіться детальніше в сюжеті.
Тим часом відома телеведуча Марина Кухар розсекретила, як підтримує струнку фігуру.
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