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Молодість обличчя без ін'єкцій: як працює фейсфітнес

Сьогодні, 15:50

Зарядку для обличчя необхідно виконувати щодня по 5-10 хвилин

Прибрати зморшки, повернути особі тонус і навіть зробити його тоншим. Без ін'єкцій і операцій. Принаймні, це обіцяють тренери по фейсфітнесу – тобто гімнастика для обличчя. Останнім часом ця методика набирає велику популярність. Навіть світові зірки, такі як Дженніфер Лопес і Дженніфер Еністон зізнаються, що практикують фітнес для обличчя.

Чи дійсно працює фейсфітнес і якого ефекту можна досягти, вирішила з'ясувати телеведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Тренер з фейсфітнесу Марина Петровська говорить, що перед початком занять, важливо зробити фото, щоб побачити результат вже через тиждень. Хоча у когось результат буде помітний вже після першого тренування.

Вправи по фейсфітнесу необхідно виконувати щодня по 5-10 хвилин.

Але робити таку зарядку для обличчя необхідно легко, не змушуючи себе, наприклад, коли наносите крем на обличчя вранці або ввечері.

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Фітнес для обличчя допомагає надати особі свіжість, зробити чітку лінію обличчя, надати йому тонус і навіть позбавитися від зморшок. Головне – робити все правильно.

А як саме робити зарядку для обличчя і які вправи будуть ефективними – дивіться детальніше в сюжеті.

Тим часом відома телеведуча Марина Кухар розсекретила, як підтримує струнку фігуру.

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Джерело: Сьогодні
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