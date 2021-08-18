Как сделать маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Маски для лица – это дополнительный уход за кожей. Но прежде чем делать процедуры из подручных средств – проконсультируйтесь у косметолога, чтобы не навредить

Маски для лица в домашних условиях лучше согласовать с косметологом / Фото: freepik.com

С помощью масок для лица можно выровнять тон кожи, разгладить морщинки, увлажнить или напитать – и не только. Какие бывают маски для лица, есть ли противопоказания к нанесению масок, как правильно наносить маски в домашних условиях – рассказала косметолог Сюзанна Элоян.

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Сюзанна Элоян / Фото: пресс-служба

Зачем делать маски для лица и какие они бывают

Маски для лица применяются, как дополнительный уход за кожей, который является неотъемлемой частью в нашей повседневной жизни. Их можно классифицировать по типу кожи:

для сухой кожи (питательные, увлажняющие)

для жирной кожи (суживающие поры, очищающие)

для нормальной кожи

для чувствительной

комбинированной.

Очень важно подбирать маску именно по типу кожи, и поэтому в первую очередь нужно его определить. Лучше всего обратиться к косметологу: специалист также подскажет, какие еще процедуры могут вам понадобиться и нет ли еще каких-либо проблем с кожей.

Как выбрать маску для кожи лица

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Также маски для подразделяются в зависимости от их действия. Помимо увлажняющих, питательных, сужающих поры, очищающих, есть еще лифтинг маски для борьбы с возрастными изменениями, противовоспалительные маски и т.д. Польза всех их заключается в том, что каждая из масок направлена на борьбу с конкретной проблемой.

Маску выбирают в зависимости от типа кожи и наносят на очищенное лицо / Фото: freepik.com

Поэтому и выбирать маску для кожи лица необходимо в зависимости от вашей цели. Например, после лета можно применять отбеливающую маску или же маски-скатки, чтоб выровнять тон лица, отшелушить поверхностный слой кожи. Если кожа пересушена, то увлажняющая маска – это лучший способ напитать ее; после жаркого лета или поездки к морю такая маска тоже отличный вариант.

Важно отметить! Маска для лица используется всего лишь как дополнительный элемент в решении проблемы (если она есть).

Если, к примеру, есть такая проблема, как высыпания, то в первую очередь надо искать причину сыпи или прыщей внутри организма и корректировать ее. А уже потом использовать маски для лица, как дополнительное решение.

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Но как в любой отрасли медицины, в косметологии есть как показания к процедуре, так и противопоказания. Это относится и к нанесению масок на лицо.

Какие могут быть противопоказания к маскам для лица?

Первое и самое главное – это повышенная чувствительность к какому-либо компоненту, входящему в состав маски. Как это проверить? Достаточно провести аллерготест. Наносим немного смеси из приготовленной или уже готовой (магазинной) маски на запястье или локтевой сгиб и ждем 5-10 минут. Если на коже в месте нанесения нет покраснений, зуда, то можно смело наносить смесь и на лицо.

Немного смеси наносят на кожу, если появится покраснение – у вас аллергия на какой-то компонент / Фото: Коллаж: Сегодня

Также нельзя наносить маску на лицо если на коже есть ссадины, царапины, чтобы избежать распространения инфекции. Воспаленная кожа, акне в процессе обострения, гнойнички на коже и так далее также относятся к противопоказаниям.

А какие маски можно делать дома самостоятельно?

Повторюсь, что если вы не были у косметолога, не знаете своего типа кожи, есть противопоказания – то не нужно делать маску для лица из подручных средств или продуктов. Даже если она кажется вам совсем "безобидной".

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Важный момент! Перед нанесением любой маски кожу следует хорошо очистить, умыться, потом наносится тоник. После этого легкий скраб для лица и только потом – маска. Держат маску на лице в зависимости от ее состава – если там есть салициловая кислота, то не более 10 минут, в среднем маски держат от 10 до 20 минут. После умывания на лицо наносят питательный крем.

В целом же увлажнить сухую кожу или "подсушить" жирную помогут такие домашние маски:

1. Увлажняющая маска для сухой кожи с медом и овсяными хлопьями:

хлопья овсянки – 1 ст. ложка,

мед – 1 чайная ложка,

сметана или йогурт – 1 чайная ложка.

Все смешать, затем нанести на очищенную кожу лица.

2. Маска для жирной кожи с отваром шиповника:

берем дрожжи – 2 ст. ложки,

салициловую кислоту – 1 чайная ложка,

отвар шиповника.

Способ приготовления: берется 4-5 плодов шиповника, заливается 80 мл кипятка и варится 5 минут на слабом огне, затем дайте отвару настояться несколько минут.

Из шиповника, дрожжей плюс салициловая кислота выйдет маска для жирной кожи / Фото: Коллаж: Сегодня

Залейте теплым отваром дрожжи и снова дайте постоять около 10 минут, добавьте салициловую кислоту. Маска наносится на лицо и держится 10 минут.

3. Маска для проблемной/жирной, склонной к высыпаниям кожи с активированным углем. Вам понадобится: активированный уголь (2 таблетки), желатин (1 таблетка), молоко (1 ч. ложка). Способ приготовления:

Раскрошите активированный уголь до состояния порошка, затем смешайте с желатином, последним в эту смесь добавляется молоко. Растворите желатин, поставив смесь в микроволновку на 20 минут (можно на водяной бане)..

Маску для жирной, проблемной кожи с углем наносят на Т-зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Наносят маску на Т-зону лица на 30 минут, после нанесения маски накройте этот участок пищевой пленкой. Спустя полчаса снимите пленку быстрым движением.

4. Отбеливающая маска с медом и лимоном: понадобится по 1 чайной ложке овсяных хлопьев (перемолотых в муку), молока и меда. Лимонного сока нужно выдавить 1, 5 чайных ложки. Молоко взбивается "до пенки", все тщательно перемешивается, затем наносится на лицо на 20 минут. После смыть теплой водой.

Для этой маски нужен один банан, кукурузный крахмал (1 ст. ложка), и мед (тоже 1 ст. ложка). Крахмал растворяется крахмал в 50 мл воды, затем добавляют мед и размятый банан, маска наносится на очищенную кожу лица и шеи. Держится 20 минут, затем смывается теплой водой.

Также посмотрите видео, стоит ли делать маски для лица из сезонных ягод.

Напомним, что ранее мы писали про экспресс-метод ухода за лицом, если мало времени.