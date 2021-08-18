Как сделать маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

С помощью масок для лица можно выровнять тон кожи, разгладить морщинки, увлажнить или напитать – и не только. Какие бывают маски для лица, есть ли противопоказания к нанесению масок, как правильно наносить маски в домашних условиях – рассказала косметолог Сюзанна Элоян.
Зачем делать маски для лица и какие они бывают
Маски для лица применяются, как дополнительный уход за кожей, который является неотъемлемой частью в нашей повседневной жизни. Их можно классифицировать по типу кожи:
- для сухой кожи (питательные, увлажняющие)
- для жирной кожи (суживающие поры, очищающие)
- для нормальной кожи
- для чувствительной
- комбинированной.
Очень важно подбирать маску именно по типу кожи, и поэтому в первую очередь нужно его определить. Лучше всего обратиться к косметологу: специалист также подскажет, какие еще процедуры могут вам понадобиться и нет ли еще каких-либо проблем с кожей.
Как выбрать маску для кожи лица
Также маски для подразделяются в зависимости от их действия. Помимо увлажняющих, питательных, сужающих поры, очищающих, есть еще лифтинг маски для борьбы с возрастными изменениями, противовоспалительные маски и т.д. Польза всех их заключается в том, что каждая из масок направлена на борьбу с конкретной проблемой.
Поэтому и выбирать маску для кожи лица необходимо в зависимости от вашей цели. Например, после лета можно применять отбеливающую маску или же маски-скатки, чтоб выровнять тон лица, отшелушить поверхностный слой кожи. Если кожа пересушена, то увлажняющая маска – это лучший способ напитать ее; после жаркого лета или поездки к морю такая маска тоже отличный вариант.
Важно отметить! Маска для лица используется всего лишь как дополнительный элемент в решении проблемы (если она есть).
Если, к примеру, есть такая проблема, как высыпания, то в первую очередь надо искать причину сыпи или прыщей внутри организма и корректировать ее. А уже потом использовать маски для лица, как дополнительное решение.
Но как в любой отрасли медицины, в косметологии есть как показания к процедуре, так и противопоказания. Это относится и к нанесению масок на лицо.
Какие могут быть противопоказания к маскам для лица?
Первое и самое главное – это повышенная чувствительность к какому-либо компоненту, входящему в состав маски. Как это проверить? Достаточно провести аллерготест. Наносим немного смеси из приготовленной или уже готовой (магазинной) маски на запястье или локтевой сгиб и ждем 5-10 минут. Если на коже в месте нанесения нет покраснений, зуда, то можно смело наносить смесь и на лицо.
Также нельзя наносить маску на лицо если на коже есть ссадины, царапины, чтобы избежать распространения инфекции. Воспаленная кожа, акне в процессе обострения, гнойнички на коже и так далее также относятся к противопоказаниям.
А какие маски можно делать дома самостоятельно?
Повторюсь, что если вы не были у косметолога, не знаете своего типа кожи, есть противопоказания – то не нужно делать маску для лица из подручных средств или продуктов. Даже если она кажется вам совсем "безобидной".
Уход за сухой кожей: три эффективных маски
Важный момент! Перед нанесением любой маски кожу следует хорошо очистить, умыться, потом наносится тоник. После этого легкий скраб для лица и только потом – маска. Держат маску на лице в зависимости от ее состава – если там есть салициловая кислота, то не более 10 минут, в среднем маски держат от 10 до 20 минут. После умывания на лицо наносят питательный крем.
В целом же увлажнить сухую кожу или "подсушить" жирную помогут такие домашние маски:
1. Увлажняющая маска для сухой кожи с медом и овсяными хлопьями:
- хлопья овсянки – 1 ст. ложка,
- мед – 1 чайная ложка,
- сметана или йогурт – 1 чайная ложка.
Все смешать, затем нанести на очищенную кожу лица.
2. Маска для жирной кожи с отваром шиповника:
- берем дрожжи – 2 ст. ложки,
- салициловую кислоту – 1 чайная ложка,
- отвар шиповника.
Способ приготовления: берется 4-5 плодов шиповника, заливается 80 мл кипятка и варится 5 минут на слабом огне, затем дайте отвару настояться несколько минут.
Залейте теплым отваром дрожжи и снова дайте постоять около 10 минут, добавьте салициловую кислоту. Маска наносится на лицо и держится 10 минут.
3. Маска для проблемной/жирной, склонной к высыпаниям кожи с активированным углем. Вам понадобится: активированный уголь (2 таблетки), желатин (1 таблетка), молоко (1 ч. ложка). Способ приготовления:
Раскрошите активированный уголь до состояния порошка, затем смешайте с желатином, последним в эту смесь добавляется молоко. Растворите желатин, поставив смесь в микроволновку на 20 минут (можно на водяной бане)..
Наносят маску на Т-зону лица на 30 минут, после нанесения маски накройте этот участок пищевой пленкой. Спустя полчаса снимите пленку быстрым движением.
4. Отбеливающая маска с медом и лимоном: понадобится по 1 чайной ложке овсяных хлопьев (перемолотых в муку), молока и меда. Лимонного сока нужно выдавить 1, 5 чайных ложки. Молоко взбивается "до пенки", все тщательно перемешивается, затем наносится на лицо на 20 минут. После смыть теплой водой.
5. Антивозрастная маска с бананом и медом. Для этой маски нужен один банан, кукурузный крахмал (1 ст. ложка), и мед (тоже 1 ст. ложка). Крахмал растворяется крахмал в 50 мл воды, затем добавляют мед и размятый банан, маска наносится на очищенную кожу лица и шеи. Держится 20 минут, затем смывается теплой водой.
Также посмотрите видео, стоит ли делать маски для лица из сезонных ягод.
Напомним, что ранее мы писали про экспресс-метод ухода за лицом, если мало времени.