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Известная телеведущая Марина Кухар рассекретила, как поддерживает стройную фигуру

Сегодня, 18:52

Ведущая призналась, что есть много фруктов и сезонных ягод

Ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар рассказала о пищевых привычках, которые помогают всегда быть в замечательной физической форме и хорошо себя чувствовать.

Телеведущая признается, что особо не заморачивается правилами здорового питания. Тем не менее вывела для себя несколько собственных правил, которые уже стали привычкой.

"Я категорически не могу завтракать, так что нашла способ, как меньше вредить обязательным утренним кофе, без которого не представляю жизни. Способ простой – чайную ложку черного тмина запиваю стаканом воды. Обычно, месяц принимаю – пару месяцев перерыв. Но вода обязательно каждый день. И если вспомнила о воде, то стараюсь много пить – не менее двух литров в день. Еще одна полезная привычка – отказаться от мяса – полностью, или частично, это уже как кому нравится. Я ем действительно много фруктов. Яблоки, апельсины, сезонные ягоды – всегда под рукой вместо перекусов. Как, и сыры, и кисломолочные продукты", – поделилась Марина Кухар.

Кстати, совсем скоро у нас будет повод насладиться вкусностями и полезными блюдами, ведь грядет Международный женский день. А если вы вдруг заработались и совсем позабыли о подарках, смотрите наши 5 небанальных идей презентов к 8 Марта.

Марина Кухар
Марина Кухар
Фото: пресс-служба

В приготовлении блюд телеведущая тоже придерживается нескольких простых правил: лучше запекать, чем жарить, овощи на гарнир уместнее круп, или макарон и, чем проще блюдо, тем лучше.

"Вот такие нехитрые принципы. Но главное – все, что мы делаем, должно дарить удовольствие. И еда в первую очередь. Поэтому, если хочется, не запрещаю себе пренебрегать правилами", – рассказала ведущая.

Ранее мы рассказали, чем можно заменить кофе.

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