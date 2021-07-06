Какие болезни могут испортить отпуск и как их избежать

Пищевые отравления во поездке, кишечные инфекции, назойливые насекомые – эти и другие неприятности в отпуске не редкость. Как избежать неприятностей – в статье

В отпуске чаще всего происходят кишечные инфекции и отравление несвежей пищей / Фото: Сегодня

Летняя пора отпусков в самом разгаре, несмотря на то, что пандемия COVID-19 не дает путешествовать так, как раньше. Но не только коронавирус сейчас представляет опасность для здоровья: какие самые распространение болезни подстерегают нас во время поездок и как избежать проблем со здоровьем в путешествии? Разобраться в этом помогли специалисты Центра общественного здоровья МОЗ.

Однако летом приятных моментов гораздо больше, чем неприятностей. Мы собрали для вас 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Какие основные неприятности со здоровьем в поездках?

Летом, как в отпуске, там и дома чаще всего происходят отравления несвежей пищей и заражение кишечными инфекциями: ротавирусом, гепатииом А, сальмонеллезом.

Заразиться можно, как не соблюдая элементарную гигиену, так и после обеда в кафе, покупки несвежей продукции или употребляя пищу, которая быстро испортилась в жару. Еще одна болезнь, которая нередко напоминает о себе летом – это ботулизм. Любовь к соленой и вяленой рыбе, особенно к приобретению таких продуктов в антисанитарных условиях, может обернуться и ботулизмом, и другой кишечной инфекцией.

Любовь к соленой и вяленой рыбе может обернуться ботулизмом и другими инфекциями / Фото: freepik.com

Ботулизм опасен тем, что при не обращении за медицинской помощью может привести к смерти. А заболеть можно, покушав не только "таранки", а также мясных изделий (особенно домашних, купленных с рук) или консервации. Поэтому соблюдайте простые правила питания во время отпуска и научите им детей, особенно если они собираются ехать отдыхать без родителей, в лагерь или компанией подростков.

Как же лучше питаться во время поездок?

Неважно, будете вы готовить сами или пойдете в кафе, помните главное правило гигиены – мыть руки перед едой. Пандемия коронавриуса приучила нас чаще мыть руки, но не менее важно мыть и термически обрабатывать продукты.

Фрукты и овощи, купленные на рынке нужно тщательно помыть, а не сразу нести на пляж и там есть, да еще и вымазанными в песке руками.

Поэтому важно иметь при себе запасы воды или выбирать места отдыха, где можно будет помыть фрукты и овощи.

Также тщательно проваривайте и прожаривайте мясные продукты, особенно шашлыки и барбекю. И помните, что такая пища, а также сыры, молочные продукты, мучное и т.д. на жаре быстро портится. Поэтому уличная еда, а особенно, кукуруза или шашлык из мидий, купленные с рук на пляже – плохая идея.

Прежде чем купить уличную еду, подумайте, как долго она могла быть на жаре / Фото: unsplash.com

Особенно внимательны будьте, путешествуя в сельской местности или вглубь страны. Отдельная тема – вода: не только мыть руки и овощи с фруктами нужно безопасной водой, но и пить. В некоторых экзотических странах, куда уже пускают туристов, водопроводной водой опасно полоскать рот при чистке зубов, а не то что пить или мыть фрукты. Узнавайте заранее такие нюансы и всегда имейте в запасе чистую, бутилированную питьевую воду. Тем более, что в жару пить больше воды и чаще просто необходимо.

А как быть с экзотическими болезнями?

Чаще всего туристы привозят из Азии, Африки и Южной Америки малярию, лейшманиоз, лихорадку Денге, желтую лихорадку. Объединяет эти заболевания тот факт, что заразиться можно через укусы насекомых, в основном комаров. В страны, где распространена желтая лихорадка, пустят только с вакцинацией и свидетельством, что прививка сделана.

Защититься от комаров помогут репелленты и москитные сетки / Фото: Pixabay

Но вакцина помогает не от всех болезней, например, против малярии не прививают. Поэтому позаботьтесь заранее о репеллентах, необходимо защищаться от укусов комаров: носите закрытую одежду, обрабатывайте ее и открытые участки тела репеллентами, избегайте пребывания на открытом воздухе утром и веером, когда насекомые активны наиболее. Спать в помещениях с противомоскитными сетками на окнах.

Читайте также: Какие летние насекомые самые опасные и что делать после их укусов

А чтобы избежать других инфекций, не купайтесь в пресных водоемах, особенно в сельской местности. Особенно, если купаться в них запрещено или поблизости промышленные предприятия. Кстати, не только в южных странах – наши комары и клещи тоже доставляют немало хлопот. Помогут те же советы, плюс от клещей лучше использовать специальные репелленты.

Что делать, чтобы не покусал клещ?

Если предстоит жить в палатках или много времени проводить возле травы, то желательно каждые пару часов осматривать тело и одежду. И если берете питомцев в поездку или на пикник, то тоже не забывайте их осматривать на наличие клещей.

В случае, если клещ все же присосался, его надо удалить (желательно в трампункте) и потом следить за местом укуса. Сейчас очень много клещей, которые переносят болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Поэтому важно пройти лабораторное тестирование и при необходимости принимать специфическое лечение, в соответствии с назначением врача. Прививок от боррелиоза нет, так что соблюдайте меры профилактики.

Но если едешь на юг, где нет комаров, можно не делать прививки?

жарких южных странах, как уже сказано, повышается риск заразиться гепатитами А и В (эта форма более тяжелая). Поэтому если таких прививок раньше вы не делали (а от гепатита прививает еще в детстве), то рекомендуется перед поездкой получить хотя бы одну дозу вакцины. Детей можно прививать с 1 года жизни. Но любую прививку правильнее делать заранее, а не перед самой поездкой, поскольку иммунитет у человека формируется через некоторое время после прививки, а не сразу.

Не экономьте на медицинских страховках, особенно собираясь за границу. И если самочувствие резко ухудшилось, то обращайтесь за медицинской помощью!

Также ране мы писали, как отдохнуть в отпуске, чтобы он стал удачным.