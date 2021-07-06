Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Спецтема

Каминг-аут MELOVIN

Топ-новость

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие болезни могут испортить отпуск и как их избежать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 июля, 17:00
Копировать ссылку
Пищевые отравления во поездке, кишечные инфекции, назойливые насекомые – эти и другие неприятности в отпуске не редкость. Как избежать неприятностей – в статье
В отпуске чаще всего происходят кишечные инфекции и отравление несвежей пищей
В отпуске чаще всего происходят кишечные инфекции и отравление несвежей пищей / Фото: Сегодня

Летняя пора отпусков в самом разгаре, несмотря на то, что пандемия COVID-19 не дает путешествовать так, как раньше. Но не только коронавирус сейчас представляет опасность для здоровья: какие самые распространение болезни подстерегают нас во время поездок и как избежать проблем со здоровьем в путешествии? Разобраться в этом помогли специалисты Центра общественного здоровья МОЗ.

Однако летом приятных моментов гораздо больше, чем неприятностей. Мы собрали для вас 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой.

Какие основные неприятности со здоровьем в поездках?

Летом, как в отпуске, там и дома чаще всего происходят отравления несвежей пищей и заражение кишечными инфекциями: ротавирусом, гепатииом А, сальмонеллезом.

Заразиться можно, как не соблюдая элементарную гигиену, так и после обеда в кафе, покупки несвежей продукции или употребляя пищу, которая быстро испортилась в жару. Еще одна болезнь, которая нередко напоминает о себе летом – это ботулизм. Любовь к соленой и вяленой рыбе, особенно к приобретению таких продуктов в антисанитарных условиях, может обернуться и ботулизмом, и другой кишечной инфекцией.

Любовь к соленой и вяленой рыбе может обернуться ботулизмом и другими инфекциями
Любовь к соленой и вяленой рыбе может обернуться ботулизмом и другими инфекциями / Фото: freepik.com

Ботулизм опасен тем, что при не обращении за медицинской помощью может привести к смерти. А заболеть можно, покушав не только "таранки", а также мясных изделий (особенно домашних, купленных с рук) или консервации. Поэтому соблюдайте простые правила питания во время отпуска и научите им детей, особенно если они собираются ехать отдыхать без родителей, в лагерь или компанией подростков.

Как же лучше питаться во время поездок?

Неважно, будете вы готовить сами или пойдете в кафе, помните главное правило гигиены – мыть руки перед едой. Пандемия коронавриуса приучила нас чаще мыть руки, но не менее важно мыть и термически обрабатывать продукты.

Фрукты и овощи, купленные на рынке нужно тщательно помыть, а не сразу нести на пляж и там есть, да еще и вымазанными в песке руками.

Поэтому важно иметь при себе запасы воды или выбирать места отдыха, где можно будет помыть фрукты и овощи.

Также тщательно проваривайте и прожаривайте мясные продукты, особенно шашлыки и барбекю. И помните, что такая пища, а также сыры, молочные продукты, мучное и т.д. на жаре быстро портится. Поэтому уличная еда, а особенно, кукуруза или шашлык из мидий, купленные с рук на пляже – плохая идея.

Прежде чем купить уличную еду, подумайте, как долго она могла быть на жаре
Прежде чем купить уличную еду, подумайте, как долго она могла быть на жаре / Фото: unsplash.com

Особенно внимательны будьте, путешествуя в сельской местности или вглубь страны. Отдельная тема – вода: не только мыть руки и овощи с фруктами нужно безопасной водой, но и пить. В некоторых экзотических странах, куда уже пускают туристов, водопроводной водой опасно полоскать рот при чистке зубов, а не то что пить или мыть фрукты. Узнавайте заранее такие нюансы и всегда имейте в запасе чистую, бутилированную питьевую воду. Тем более, что в жару пить больше воды и чаще просто необходимо.

А как быть с экзотическими болезнями?

Чаще всего туристы привозят из Азии, Африки и Южной Америки малярию, лейшманиоз, лихорадку Денге, желтую лихорадку. Объединяет эти заболевания тот факт, что заразиться можно через укусы насекомых, в основном комаров. В страны, где распространена желтая лихорадка, пустят только с вакцинацией и свидетельством, что прививка сделана.

Защититься от комаров помогут репелленты и москитные сетки
Защититься от комаров помогут репелленты и москитные сетки / Фото: Pixabay

Но вакцина помогает не от всех болезней, например, против малярии не прививают. Поэтому позаботьтесь заранее о репеллентах, необходимо защищаться от укусов комаров: носите закрытую одежду, обрабатывайте ее и открытые участки тела репеллентами, избегайте пребывания на открытом воздухе утром и веером, когда насекомые активны наиболее. Спать в помещениях с противомоскитными сетками на окнах.

Читайте также:

А чтобы избежать других инфекций, не купайтесь в пресных водоемах, особенно в сельской местности. Особенно, если купаться в них запрещено или поблизости промышленные предприятия. Кстати, не только в южных странах – наши комары и клещи тоже доставляют немало хлопот. Помогут те же советы, плюс от клещей лучше использовать специальные репелленты.

Что делать, чтобы не покусал клещ?

Если предстоит жить в палатках или много времени проводить возле травы, то желательно каждые пару часов осматривать тело и одежду. И если берете питомцев в поездку или на пикник, то тоже не забывайте их осматривать на наличие клещей.

Читайте также:

В случае, если клещ все же присосался, его надо удалить (желательно в трампункте) и потом следить за местом укуса. Сейчас очень много клещей, которые переносят болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Поэтому важно пройти лабораторное тестирование и при необходимости принимать специфическое лечение, в соответствии с назначением врача. Прививок от боррелиоза нет, так что соблюдайте меры профилактики.

Но если едешь на юг, где нет комаров, можно не делать прививки?

жарких южных странах, как уже сказано, повышается риск заразиться гепатитами А и В (эта форма более тяжелая). Поэтому если таких прививок раньше вы не делали (а от гепатита прививает еще в детстве), то рекомендуется перед поездкой получить хотя бы одну дозу вакцины. Детей можно прививать с 1 года жизни. Но любую прививку правильнее делать заранее, а не перед самой поездкой, поскольку иммунитет у человека формируется через некоторое время после прививки, а не сразу.

Не экономьте на медицинских страховках, особенно собираясь за границу. И если самочувствие резко ухудшилось, то обращайтесь за медицинской помощью!

Также ране мы писали, как отдохнуть в отпуске, чтобы он стал удачным.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Поддерживаете каминг-аут MELOVIN?
Реклама
Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
04
часов
59
минут
26
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять