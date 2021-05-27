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3 мифа про гепатиты: как понять, что вы не отравились едой и защитить себя

Сегодня, 14:10

Жара – рай для кишечных инфекций, которые часто путают с гепатитом А. Вирусные гепатиты актуальны для любого времени года, как их различить и зачем – в статье

Немытое яблоко или водопроводная вода может стать причиной гепатита А
Немытое яблоко или водопроводная вода может стать причиной гепатита А
Фото: Depositphotos

Слабость, рвота, расстройство желудка могут возникнуть после употребления немытых фруктов или сырой воды: особенно возрастает риск таких заболеваний в теплое время года и жару. Так может проявляться и вирусный гепатит А, но у этой болезни есть другие, более опасные для здоровья типы. Зачем нам знать о вирусных гепатитах, как заподозрить болезнь, чем она опасна, что делать и как себя защитить – рассказала врач-инфекционист Олэна Бидованец.

Олэна Бидованец
Олэна Бидованец
Фото: пресс-служба

А разве гепатиты и пищевые отравления – это не одно и то же?

Гепатиты – это вирусные заболевания, а инфекции, которые поражают нашу пищеварительную систему и проявляются симптомами отравления – вызываются в основном бактериями. Миф № 1: что все гепатиты и пищевые отравления – это одно и то же. Заражаются кишечными инфекциями часто через продукты питания или грязные руки (поэтому кишечные инфекции еще называют болезнями грязных рук).

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В жару, когда для бактерий создаются более благоприятные условия, риск получить не пищевое отравление, как таковое, а бактериальную инфекцию, возрастает. Профилактика любого заболевания, как вирусного, так бактериального – это тщательное мытье рук, овощей и фруктов, термическая обработка продуктов и соблюдение личной гигиены.

Что касается гепатитов, то их несколько видов: некоторыми можно заразиться через загрязненные продукты, воду. А некоторыми – только при близком контакте с больным человеком.

Гепатит – это же "желтуха", разве эта болезнь не одинаково протекает?

"Желтуха", которой многие называют любой тип гепатита, на самом деле гепатит А. Миф № 2 – все гепатиты одинаково опасны и одинаково проявляются. На самом деле вирусов гепатита пять: А, B, C, D, E и поражают они в первую очередь печень, а не кишечник, как думают некоторые.

Тщательное мытье рук, а также овощей, фруктов поможет избежать гепатита А
Тщательное мытье рук, а также овощей, фруктов поможет избежать гепатита А
Фото: unsplash.com

Самые "безопасные" для человека – это типы А и Е, в некоторых случаях болезнь может пройти вообще без симптомов или с легким недомоганием. У человека может быть легкая диарея, он не обращается за помощью к врачу, потом все налаживается: поэтому и возникает мысль, что съел что-то не то.

Самыми опасными для здоровья являются типы В и С, они не сразу проявляются, за это время человек не знает о болезни и может заразить других. А еще могут вызвать тяжелые поражения печени: рак и цирроз. Поэтому помимо диареи, тошноты и рвоты запомните и другие симптомы гепатитов:

  • слабость, сильная утомляемость,
  • темный цвет мочи, а кала наоборот – очень светлый,
  • слизистые оболочки, кожа, глазные белки становятся желтого цвета.
Важно! Гепатиты С и В также передаются через кровь, а гепатит В – через незащищенный секс. Если человек заболеет гепатитом В, то медикаменты ему придется потом принимать практически всю жизнь.

А как же защитить себя от всех типов гепатита, это возможно?

От гепатитов всех видом можно защититься с помощью специфической и неспецифической профилактики. Миф № 3 – от гепатитов невозможно себя защитить. Возможно: тип В можно предупредить с помощью вакцины. Первую дозу делают совсем малышам в первый месяц их жизни, затем повтор еще через месяц, а третья доза – вводится через полгода после первой.

Предупредить заражение гепатитами других типов поможет: использование презервативов при сексе, тщательное мытье овощей, фруктов, рук, питье только кипяченой или бутилированной воды.

А также привычка делать маникюр, тату и другие процедуры только с использованием стерильных инструментов. Если вы хотите узнать, инфицированы вы или нет гепатитом В, можно обратиться к инфекционисту: врач назначит соответствующий анализ крови.

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