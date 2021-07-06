Які хвороби можуть зіпсувати відпустку і як їх уникнути

Харчові отруєння в поїздці, кишкові інфекції, настирливі комахи – ці та інші неприємності у відпустці трапляються часто. Як уникнути неприємностей – у статті

У відпустці найчастіше відбуваються кишкові інфекції та отруєння несвіжою їжею / Фото: Сьогодні

Літня пора відпусток у розпалі, незважаючи на те що пандемія COVID-19 не дає подорожувати так, як раніше. Але не тільки коронавірус нині становить небезпеку для здоров'я. Які найпоширеніші хвороби чигають нас під час поїздок і як уникнути проблем зі здоров'ям у подорожі? Дізнатися про це допомогли фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ.

Однак влітку приємних моментів набагато більше, ніж неприємностей. Ми зібрали для вас 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Які основні неприємності зі здоров'ям у поїздках?

Влітку як у відпустці, так і вдома найчастіше стаються отруєння несвіжою їжею і зараження кишковими інфекціями: ротавірусом, гепатитом А, сальмонельозом.

Заразитися можна як не дотримуючись елементарної гігієни, так і після обіду в кафе, придбання несвіжої продукції або вживаючи їжу, яка швидко зіпсувалася в спеку. Ще одна хвороба, яка нерідко нагадує про себе влітку, – ботулізм. Любов до солоної і в'яленої риби, особливо придбаної на стихійному ринку, може обернутися і ботулізмом, й іншою кишковою інфекцією.

Любов до солоної і в'яленої риби може обернутися ботулізмом та іншими інфекціями / Фото: freepik.com

Ботулізм небезпечний тим, що, якщо не звернутися по медичну допомогу, може призвести до смерті. А захворіти можна, поївши тарані, м'ясних виробів (особливо домашніх, куплених з рук) або консервації. Тому дотримуйтесь простих правил харчування під час відпустки і навчіть їх дітей, особливо якщо молодь збирається їхати відпочивати без батьків у табір або компанією.

Як краще харчуватися під час поїздок?

Неважливо, будете ви готувати самі чи підете в кафе, пам'ятайте головне правило гігієни – мити руки перед їдою. Пандемія коронавірусної хвороби привчила нас частіше мити руки, але не менш важливо мити і термічно обробляти продукти.

Фрукти та овочі, куплені на ринку, потрібно ретельно помити, а не відразу нести на пляж і там їсти, та ще й вимазаними в піску руками.

Тому важливо мати із собою запаси води або вибирати місця відпочинку, де можна помити фрукти й овочі.

Також ретельно проварюйте і прожарюйте м'ясні продукти, особливо шашлики і барбекю. І пам'ятайте, що така їжа, а також сири, набіл, печиво тощо на спеці швидко псуються. Тому вулична їжа, а особливо кукурудза або шашлик з мідій, куплені з рук на пляжі, – погана ідея.

Перш ніж купити вуличну їжу, подумайте, як довго вона могла бути на спеці / Фото: unsplash.com

Особливо будьте уважні, подорожуючи в сільській місцевості або в глибинці. Окрема тема – вода: і пити, і мити руки та овочі з фруктами потрібно безпечної водою. У деяких екзотичних країнах, куди вже пускають туристів, водопровідною водою небезпечно полоскати рот, чистячи зуби, а не те що пити або мити фрукти. Дізнавайтеся заздалегідь про такі нюанси і завжди майте в запасі чисту бутильовану питну воду. А ще тому, що в спеку пити більше і частіше – просто доконечна потреба.

А як з екзотичними хворобами?

Найчастіше туристи привозять з Азії, Африки та Південної Америки малярію, лейшманіоз, лихоманку Денге, жовту лихоманку. Об'єднує ці захворювання той факт, що заразитися ними можна через укуси комах, переважно комарів. До країн, де поширена жовта лихоманка, пустять тільки з вакцинацією і свідоцтвом, що щеплення зроблено.

Захиститися від комарів допоможуть репеленти та москітні сітки / Фото: Pixabay

Але вакцина допомагає не від усіх хвороб – наприклад, проти малярії не роблять щеплення. Тому подбайте заздалегідь про репеленти, щоб захищатися від укусів комарів. Також носіть закритий одяг, обробляйте його і відкриті ділянки тіла репелентами, уникайте перебування на відкритому повітрі вранці та ввечері, коли комахи найбільш активні. Спіть у приміщеннях з протимоскітними сітками на вікнах.

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А щоб уникнути інших інфекцій, не купайтеся в прісних водоймах, передовсім у сільській місцевості. Особливо якщо купатися в них заборонено або поблизу промислові підприємства. До речі, не тільки в південних країнах – наші комарі та кліщі теж додають чимало клопоту. Допоможуть ті самі поради. Від кліщів краще використовувати спеціальні репеленти.

Що робити, щоб не покусав кліщ?

Якщо доведеться жити в наметі або багато часу проводити на природі, бажано кожні дві-три години оглядати тіло та одяг. Якщо берете домашніх улюбленців у поїздку або на пікнік, теж не забувайте їх оглядати на наявність кліщів.

Якщо кліщ присмоктався, його треба видалити (бажано в травмпункті) і потім стежити за місцем укусу. Нині дуже багато кліщів переносять хворобу Лайма (кліщовий бореліоз). Тому важливо пройти лабораторне тестування і за потреби погодитися на специфічне лікування за призначенням лікаря. Щеплень від бореліозу немає, тож дотримуйтесь заходів профілактики.

Якщо їдеш на південь, де немає комарів, можна не робити щеплення?

У теплих південних країнах підвищений ризик заразитися гепатитами А і В (остання форма важча). Тому якщо таких щеплень раніше ви не робили (а від гепатиту вакцинують ще в дитинстві), рекомендується перед поїздкою отримати хоча б одну дозу вакцини. Дітям можна робити щеплення з 1 року життя. Але будь-яке щеплення правильніше робити заздалегідь, а не перед самою поїздкою, оскільки імунітет у людини формується через деякий час після щеплення, а не відразу.

Не економте на медичних страховках, особливо збираючись за кордон. І якщо самопочуття різко погіршилося, звертайтеся по медичну допомогу!

Раніше ми писали, як відпочити у відпустці, щоб вона стала вдалою.