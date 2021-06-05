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Чек-лист для удачного отдыха на море

Сегодня, 15:25

7 идей, которые сделают ваш отпуск интересным и незабываемым

Что делать в отпуске
Что делать в отпуске
Фото: Unsplash

Собираетесь в отпуск, но планов, кроме загара и ежедневной дегустации новых коктейлей, нет? Мы подготовили чек-лист, который разнообразит ваш трип. Прочтите его сейчас, а воспользуйтесь во время путешествия. Потому что – не единственным пассивным отдыхом и all inclusive.

Для тех, кто до сих пор не определился с местом отдыха, рекомендуем прочитать о Сейшельских островах и ТОП-3 направлениях июня.

Не сидите в отеле – посещайте новые места

Популярный формат отпусков – это поездка на курорт в роскошный отель с услугой all incluisive. На фоне этого путешествующие иногда забывают, что самое интересное – за стенами отеля. Потому одних ланчей и загара на море мало для незабываемых эмоций. Рекомендуем посетить локальные туристические экскурсии и увидеть местные ландшафты. Балансируйте активный и пассивный отдых, чтобы насладиться времяпрепровождением на полную.

Забудьте о социальных сетях – насладитесь каждой секундой

Отпуск на море – это возможность пожить другой жизнью хотя бы неделю и попробовать что-то новое. Например, побыть день без телефона и социальных сетей. Это поможет перезагрузиться и абстрагироваться от информационного шума. Удивитесь, но вам понравится! Вы сможете насладиться каждой секундой отдыха и не отвлекаться на уведомления.

Будьте как Рианна – приведите тело в форму

Лето – пора коротких платьев, топов и ярких купальников. Если вы не за бодипозитив, рекомендуем перед отпуском привести тело в форму. Подумайте о данном пункте в июне и начните его реализацию! Но если ваш отпуск через несколько дней – нормализуйте питание и не переедайте. О правиле не забывайте и по приезде в отель, козырь которого – это all incluisive.

Берите пример с певицы Рианны, которая недавно удивила подписчиков своими идеальными формами. Ри готова к фото в купальнике! Хотите публиковать похожие, но с пляжа, и чувствовать себя на все 100%? Рекомендуем уже завтра начать утро с пробежки.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Копайте глубже – знакомьтесь с местными традициями и кухней

Попробуйте локальную гастрономическую кухню! Она поможет больше узнать о традициях местных. Достаточно спросить у повара о рецептуре одного из суперфудов. Затем вы будете ознакомлены с популярными продуктами, форматами приготовления и историями, которые касаются блюда. Где вы еще попробуете свежие аутентичные деликатесы, как не в стране, где их придумали? Не теряйте возможности! И также общайтесь с жильцами курорта, которые могут рассказать о ТОП-местах для посещения.

Устройте фотосессию – обновите ленту эстетическими фото

Ну а куда же без фотосессии на море? Очевидно, что без кадров на пляже не обойдется! Но промониторьте курорт, который собираетесь посетить, и найдите аутентичные локации поблизости. Потому что они всегда набирают больше лайков, чем мейнстримные локации.

Привезите сувенир – удивите друзей

И не только друзей! Из отпуска рекомендуем привезти сувениры, которые будут ассоциироваться у вас с отдыхом. Один оставьте себе, вторым поделитесь с родными, когда будете рассказывать об увлекательном трипе. И помните: каждый сувенир – частичка культуры страны.

Перестрахуйте себя – соблюдайте коронавирусные нормы

Отпуск – отпуском, но правила, которые уберегут вас от COVID-19, никто не отменял! Носите маски и используйте антисептики. Кстати, в некоторых странах штраф за отсутствие маски эквивалентен билету в одну сторону на отдых. И главное: перед поездкой позаботьтесь о страховом полисе. Если заболеете коронавирусом во время отдыха, он застрахует вас от затрат на лечение.

Рекомендуем вам также ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году:

Недавно мы рассказывали о бюджетном отдыхе на Мальдивах.

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