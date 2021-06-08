Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как избежать кишечной инфекции: 5 шагов безопасного питания

Сегодня, 18:00

Вместе с сезоном пикников, свежих овощей и фруктов пришло время болезней грязных рук. Избежать кишечных инфекций легко, соблюдая правила безопасного питания

Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, мойте руки перед едой
Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, мойте руки перед едой
Фото: Unsplash

Сезон летнего отдыха только начался, а летние сезонные недуги, особенно болезни грязных рук уже нас вовсю атакуют. И далеко не все знают, что делать при пищевом отравлении.

Болеют как взрослые, так и малыши: чтобы не оказаться в самые теплые деньки на больничной койке возьмем на вооружение методы профилактики, рекомендованные Центром общественного здоровья Украины.

Как избежать кишечных инфекций – достаточно ли просто мыть руки?

Бактерии или вирусы могут попасть в воскресный шашлык или любимую свежую клубнику в любой момент: от момента производства и продажи до употребления. Очень часто – через не помытые или не обрабатанные руки (поэтому кишечные инфекции и называют болезнями грязных рук), плохо прожаренное мясо, недостаточно промытые овощи или фрукты и так далее. Поэтому для всех участников "пищевой цепочки" важно соблюдать личную гигиену, чтобы не заразить еду или воду.

Читайте также:
Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Безусловно, пищу нужно брать чистыми руками, но для профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний важно соблюдать целый ряд довольно простых мер. Важно употреблять только качественные продукты: в жару быть особенно внимательными со скоропортящейся пищей и при малейшем подозрении, что еда испортилась, выбросить ее.

Как не заболеть: запомните 5 простых правил безопасного питания

1. Мойте руки не только перед едой: а также перед тем, как готовить пищу, после посещения туалета, сразу после возвращения с улицы. Все приборы и кухонная утварь, которую вы используете для приготовления пищи, должны быть чистыми. И "защищайте" продукты от насекомых и грызунов.

Важно мыть руки не только после улицы, а также после туалета
Важно мыть руки не только после улицы, а также после туалета
Фото: unsplash.com

2. Разделяйте сырую и приготовленную еду. Мясо, птица, рыба, морепродукты до их приготовления должны храниться отдельно. И обязательно накрывать или использовать пищевые контейнеры, чтобы избежать контакта готовой и срой пищи. Также используйте отдельные ножами и разделочными досками для сырых продуктов, отдельными – для хлеба, сыра, овощей и т.д.

3. Готовьте еду тщательно. Особенно мясо, яйца, морепродукты и другие животные продукты, которые могут быть заражены сальмонеллой или другими бактериями. Все блюда доводите до кипения, обращайте внимание на сок из птицы и мяса уже в процессе готовки. Он должен быть прозрачным, а не розовым, чтобы избежать инфицирования.

4. Храните все продукты при соответствующей температуре. Готовую еду не оставляйте на ночь, прячьте в холодильник, не размораживайте продукты, оставив надолго в комнате (либо размораживайте в микроволновке, либо сразу кладите в готовящееся блюдо, например, мороженные овощи).

Тщательно прожаривайте мясо, особенно гриль
Тщательно прожаривайте мясо, особенно гриль
Фото: unsplash.com

5. Используйте только свежие продукты и чистую воду. Пейте хорошо очищенную или бутилированную, а не просто из-под крана. Тщательно мойте и обдавайте кипятком овощи и фрукты, если обираетесь есть их сырыми. Не ешьте продукты, если срок годности их закончился и не приобретайте такие на распродаже: экономить на здоровье опасно, особенно в жаркое время года.

Напомним, что ранее мы также писали, как отличить пищевое отравление от гепатита..

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Для иммунитета и стройности: ТОП-10 правил здорового питания от диетолога Шестая часть холодильника - на помойку. Сколько еды выбрасывают украинцы 8 продуктов из магазина, которые лучше готовить дома Успеть за месяц: как похудеть к лету и не испортить здоровье 5 продуктов, которые быстро вернут вас в норму после болезни
продукты питание гигиена как хранить кишечная инфекция пищевое отравление
Реклама

Новости партнеров

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Популярные статьи

Сегодня, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Сегодня, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

Вчера, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

6 июняЗвездно

Сетка, разрезы и винил: два наряда Дорофеевой с ее сольного концерта, которые хочется повторить

6 июняПсихо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

6 июняЗвездно

Нас практически поженили: солистка Go_A ответила на слухи о романе с победителем Евровидения

6 июняЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

6 июняEvents

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Богдан после финала "Холостяка" "сбежала" от Заливако к грузинам
Богдан после финала "Холостяка" "сбежала" от Заливако к грузинам
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Абьюзивные отношения: как их распознать
Абьюзивные отношения: как их распознать
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять