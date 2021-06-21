Мини-гид по курортам Турции для удачного отдыха

Интересно, что выберете вы: "мальдивский" Фетхие, Бодрум с настроениями Греции, аутентичную Анталью, тусовочный Кемер или марсианскую Каппадокию?

Отдых в Турции-2021 Фото: Unsplash

Турция – одно из самых популярных туристических направлений за последние два года. Его выбирают, потому что можно отдохнуть не только бюджетно, но и комфортно. Ведь перечень гостиниц, ценовой диапазон и ландшафты – впечатляют. Мы с тревел-экспертом Ириной Ефимовой расскажем о ТОП-5 курортах, где рекомендуем бронировать жилье летом. Если вы за туры по Украине – посмотрите наш гайд-лист по лучшим местам Киевщины.

Ирина Ефимова – тревел-эксперт с семилетним опытом работы Фото: Instagram: irina_efimova

Кемер

Дебютный курорт – Кемер, который расположен в 42 километрах от Антальи! Его рекомендуем посетить туристам, которые любят горную местность и хвойные леса. Если сравнить с популярной Аланией, здесь прохладнее из-за гористого ландшафта и нет ветра. Чистое море с береговой линией более 60 км вас поразит! Но вместо песка – галька, которая не менее эстетично выглядит на инстафото. Она прогревается медленнее, чем песок, и благодаря ей вода прозрачная. Сюда чаще едут на отдых дружеской компанией, развитая инфраструктура Кемера благоприятствует.

Кемер Фото: Unsplash

На курорте рекомендуем посетить: этнографический парк Йорук, древний город Фаселис, порт Марина и гору Тахталыдаг.

Цены: отдохнуть можно не за все деньги мира. Хотя на курорте и находится один из самых дорогих отелей Турции – Maxx Royal Kemer Resort, но и бюджетные варианты найдете.

Анталья

Здесь успели побывать многие туристы из Украины, потому что в Анталье находится международный аэропорт, куда приземляются самолеты и из нашей страны. Но большинство путешественников отправляется все же в другие регионы. Потому что город славится вовсе не пляжами, из-за которых прилетают отдыхающие. Выбирайте Анталью, если хотите познакомиться с колоритом страны, погулять старинными улочками и отдохнуть нетипично. На территории много бутик-отелей, где all inclusive непопулярен. Бронируют туры с завтраками, а на обед и ужин наведываются в кафешки Старого города. А как иначе знакомиться со страной, как не через ее кухню?!

Отдых в Анталии Фото: Pexels

В Анталью едут пары и компании друзей, это не детский курорт. Ценителям пляжного отдыха эту местность не рекомендуем – ее выбирают из-за аутентики, для исследования соседних регионов на машине, прогулок по Старому городу, но не для релакса 24/7 в отеле.

В городе рекомендуем посетить: ворота Адриана, исторический центр Калеичи, пещеру Караин (за 27 км от Антальи) и старый порт.

Цены: отдых бюджетный, если жить в бутик-отелях Старого города с предоставлением завтрака, но придется покупать еду в местных кафе.

Каппадокия

Мейнстримом за последний год стала Каппадокия, где сезон круглый год! Сюда едут насладиться марсианскими ландшафтами – их напоминают каменные столбы. И, конечно, пролететь на шаре над местностью. Но не всем везет, так как вечером накануне полета туристам сообщают прогноз погоды. Если задуют ветра – полет отменят. Местный отдых подойдет парам или дружеским компаниям. И рекомендуют сюда ехать на три-четыре дня.

Отдых в Каппадокии Фото: Depositphotos

Цены: в отелях отсутствует услуга "Все включено", поэтому проживание бюджетнее, чем на других популярных курортах. Но учтите, что кроме полета на шаре, похода в сувенирные магазины и посещения ресторанов, в Каппадокии делать нечего. Большинство туристов планируют экскурсии на соседние курорты, чтобы развлечься. Соответственно, это дополнительные средства. К слову, прайс полета на шаре стартует от 60 до 100 евро за одного.

Делимся также личным опытом, почему стоит лететь в Каппадокию, а не смотреть на нее в Instagram.

Фетхие

Престижный курорт на юге Турции Фетхие также вошел в ТОП-5! Его пляжи с белым песком приравнивают к мальдивским, особенно Олюдениз. Словом, отдых вам напомнит райские Мальдивы, когда будете просматривать фото, но он бюджетнее. Местность любят европейцы, а вот на побережье Антальи вы их не встретите. Природа напоминает Грецию, а яхтинг пользуется популярностью больше, чем ленивое загорание на пляже. Чаще в Фетхие едут с детьми, так как здесь спокойно. Рекомендуем и вам попробовать!

Отдых в Фетхие Фото: Pexels

На курорте рекомендуем посетить: Старый город, порт на набережной, Ликийские гробницы и замок Фетхие.

Цены: отдохнуть в среднем ценовом диапазоне не получится. Отели бюджетные или максимально дорогие (формата лакшери). И услуга "Все включено" отсутствует, поэтому бронируют туры с учетом завтраков (или плюс ужин). Без посещения колоритных заведений, а значит, дополнительных расходов не обойдется!

Бодрум

Завершим подборку курортом на побережье Эгейского моря – Бодрумом. Сюда едут, потому что он напоминает Грецию, но вовсе не Турцию. И здесь отдыхают турки! Этот факт автоматически гарантирует, что местность достойна внимания. Эстетика вдохновляет на фотосессии 24/7. Поверьте, после посещения Бодрума вы увидите страну совсем иначе. Преимущество его еще и в комфортном климате, поэтому "жариться" на солнце (как в Анталье) вы не будете, но приятные солнечные ванны гарантированы. На курорте немало клубов с вечеринками для молодежи, поэтому сюда чаще едут в компании друзей.

Бодрум Фото: Unsplash

На курорте рекомендуем посетить: замок Святого Петра, Черный остров, ворота Миндоса и бухту Акьярлар с красивыми пляжами.

Цены: если сравнить с Кемером, то дороже. Отели не предлагают услугу "Все включено", и туристы питаются в местных заведениях, а это дополнительные расходы. И, конечно, Фетхие не входит в список самых бюджетных курортов Турции.

Рекомендуем вам также ознакомиться с особенностями отпуска и ценами туров в 2021 году.

Недавно мы рассказали, сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие.

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