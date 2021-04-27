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Как заснуть беременной: на левом боку, после теплого душа и что еще советует врач

Сегодня, 16:15

Бушующие гормоны и растущий живот не дают будущей маме спать нормально. Полноценно высыпаться женщине поможет режим, удобная постель и поддержка близких

Знаете ли вы, что 9 из 10 будущих мам не могут нормально спать всю беременность? А от удобства позы, в которой спит беременная женщина на ранних сроках в том числе, зависит здоровье и ее самой, и малыша. Почему беременные плохо спят, чем важен полноценный сон для беременной, и как помочь будущей маме полноценно высыпаться в этот период – рассказала акушер-гинеколог Елена Журавлева.

Беременность влияет на весь организм будущей мамы: а от ее самочувствия зависит и здоровье малыша. Процессы, которые происходят во время беременности – набор веса, гормональная перестройка, рост плода так далее, все это расходует ресурс и энергию беременной. А для их восполнения женщине обязательно нужен полноценный сон.

Почему беременные плохо спят на ранних сроках и что делать?

К расстройствам сна у беременных приводят эмоциональный стресс и физический дискомфорт. Женщина в этот период плохо засыпает, чутко спит, часто просыпается среди ночи. В самом начале беременности в женском организме резко возрастает уровень прогестерона: поэтому беременную постоянно клонит в сон, ей часто хочется в туалет и днем, и ночью.

Самочувствие и сон будущей мамы зависят от заботы близких в том числе
Самочувствие и сон будущей мамы зависят от заботы близких в том числе
Фото: unsplash.com

Поэтому важно поддержать будущую маму уже сейчас, ведь когда она наберет вес и вырастет живот, ей станет еще сложнее.

В начале беременности постарайтесь меньше пить вечером: восполняйте свой водный баланс в первой половине дня.

Также на раннем сроке мучает тошнота, болезненность груди, это мешает найти удобную позу и заснуть. Поэтому будущей маме так важно поспать днем, если ей захотелось. Во втором триместре беременности большинству беременных становится лучше. Это – самое-самое время для сна и отдыха будущей мамы, потому что ближе к концу беременности качество сна резко ухудшается.

Чем больше срок, тем сильнее могут мешать выросший живот, шевелящийся внутри малыш, частые позывы в туалет, изжога, судороги в ногах, волнение самой женщины перед предстоящими родами.

Женщине важно поспать не менее 8-8,5 часов ночью плюс как минимум час дневного отдыха. И для полноценного, хорошего сна важно выбрать удобную позу.

На каком боку лучше спать будущей маме и можно ли спать на животе?

Первые месяца беременности можно спать в любой позе, но лучше сразу понемножечку привыкать и искать удобные положения на будущее. Потому что уже со второго триместра (примерно с 2,5-3 месяцев) уже на животе спать не рекомендуется. Уже с 4-го месяца беременности лучше не спать и на спине: растущая матка давит на нижнюю полую вену. А это негативно влияет на здоровье мамы и будущего малыша.

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Самые подходящие позы для сна беременной – на левом и правом боку. Причем на левом боку можно спать всю беременность, а на правом – в конце второго и третьего триместров, и то, в качестве сменной позы, то есть недолго.

А как сделать сон беременной более комфортным и безопасным?

Начиная с конца шестого месяца беременности можно подкладывать под живот подушку, так будет удобнее. Лучше приобрести или пошить специальную подушку для беременных, она учитывает изменения женского тела в этот период. Чтобы легче засыпалось и спалось, не наедайтесь перед сном, не смотрите телевизор, постарайтесь не заниматься интеллектуальной работой.

Беременной не стоит наедаться и напиваться перед сном
Беременной не стоит наедаться и напиваться перед сном
Фото: unsplash.com

Лучше послушать спокойную музыку, прогуляться, а за полчаса до того, как лечь в постель – проветрить спальню, беременной нужно спать в прохладе, а не в жаре, принять теплый душ. Влажность воздуха в помещении для сна будущей мамы должна поддерживаться на уровне не менее 50%.

А чем могут помочь будущей маме родные и близкие?

Самочувствие будущей мамы и ее сон во многом зависит от ее близкого окружения. Поэтому постарайтесь максимально проявить поддержку, заботу и терпение. И самой маме, и ее родным стоит выполнять несложные рекомендации:

  • подберите для беременной удобный матрац,
  • время, в которое будущая мама не спит, лучше не проводить в постели: если она устала, можно отдохнуть в кресле или на диване,
  • старайтесь не перенапрягаться в течение дня,
  • если беременную что-то беспокоит, то это важно обсудить как с близкими, так с психологом и врачом, ведущим беременность,
  • выполняйте посильные физические нагрузки, гуляйте,
  • если хочется есть или пить перед сном, то лучше всего выпить стакан теплого молока. В молоке содержится мягкое природное снотворное – триптофан.
  • перед сном расслабиться и заснуть поможет массаж стоп, шеи и плеч.

Важно! Если мучает бессонница, то обязательно обсудите этот момент с врачом. Не принимайте сами снотворные препараты или успокоительные – они могут навредить будущему малышу!

Напомним также, что ранее мы писали о симптомах беременности, про которые стесняются говорить.

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