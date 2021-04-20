Пять мифов про УЗИ и беременность, которые до сих пор живы

УЗИ не может навредить будущему малышу. Наоборот, если исследование не проводить, то так большему риску подвергается и будущая мама, и малыш

Если вы до сих пор думаете, что ультразвуковая диагностика (УЗИ) навредит вашему ребенку, то напрасно. Мы развенчали 5 основных мифов об этом исследовании, которое поможет определить срок беременности и не только. А помогла нам в этом акушер-гинеколог высшей категории, специалист УЗИ-диагностики Жанна Ткаченко.

Жанна Ткаченко Фото: пресс-служба

Зачем при подозрении на беременность делать УЗИ, почему назначают повторное и главное – какой толк от этого исследования, казалось бы, сегодня знают все женщины и даже мужчины. Однако, некоторые до сих пор путают УЗИ с рентген-диагностикой, поэтому давайте узнаем, что так или не так с этим исследованием.

Миф № 1 – УЗИ вредно как для будущих малыша, так и для мамы

На сегодняшний момент по всему миру проводятся сотни тысяч таких исследований, и доказательств опасности ультразвуковых волн для плода или самой беременной женщины не были найдены. УЗИ – самый современный и безопасный метод узнать, все ли в порядке как с плодом, так и с будущей роженицей – то есть это очень важно для будущей мамы.

Миф № 2 – проводить УЗИ на ранних сроках не имеет смысла

Еще как имеет, даже всего 5 недель беременности будут видны на УЗИ. Врач сможет точно определить, беременна ли женщина, и нет ли у нее внематочной беременности.

Повторное УЗИ покажет, все ли ок со здоровьем мамы и малыша Фото: unsplash.com

Чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем, которые может вызвать внематочная беременность, нужно точно убедиться, что эмбрион закрепился именно в полости матки. Повторное УЗИ назначают, чтобы узнать точный срок и увидеть, как развивается плод.

Миф № 3 – точный срок беременность знать не важно, врачи все равно ошибаются

Нет важно, современные УЗИ-аппараты позволяют это делать более точно, чем было 10 лет назад. А знать срок важно, чтобы избежать так званого "псевдо" перенашивания и неоправданной стимуляции родов.

Также знание точного срока беременности помогает определить правильно тенденции роста будущего малыша и назначить точные сроки скрининга будущей маме.

Миф № 4 – на ранних сроках УЗИ ничего не покажет

Неправда, даже в первом триместре беременности (до 10 недель), можно увидеть сердцебиение плода, его движение, общее развитие, узнать, как расположен плод. Узнать один будет малыш или двойня, а также исключить отклонения в развитии. У будущей мамы на ранних сроках с помощью УЗИ можно оценить состояние придатков и матки – это важно для будущих родов.

Миф № 5 – все эти новомодные допплеры пустая трата денег, между 2, 3 и 4 D нет разницы

Конечно ваш выбор, какое именно исследование выбрать. Трехмерное УЗИ позволит сделать больше снимков, изображение у него более четкое. Четырехмерное – это не только возможность разглядеть носик или ушки малыша, а также понаблюдать, как он двигается, морщится или зевает. И конечно же, более современное оборудование дает врачам боле полную картину состояния и будущего крохи, и его мамы.

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