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Секреты здорового сна, которые вы могли игнорировать

Сегодня, 18:00

Можно стараться засыпать раньше, но все равно утром быть, как выжатый лимон. А оказывается, нужно перестать есть в постели и не смотреть мелодрамы на ночь

Бессонница или поверхностный сон могут быть не только следствием стресса, перенесенной болезни или гормональных изменений. Часто бессонница возникает из-за элементарно простых привычек, которые ломают нам график сна. Чтобы сон стал более полноценным, а недосыпание не приводило к различным болезням, Центр общественного здоровья советует обратить внимание на несколько простых, но важных факторов.

Почему сон должен быть регулярным и одинаковым по продолжительности

Если полноценно не высыпаться, то переутомление, раздражительность или депрессия не заставят себя долго ждать. Также важно, чтобы сон был не только крепким, но и регулярным: то есть вы спали ежедневно примерно одинаковое время. А не так, что сегодня 10 часов, завтра – 5, послезавтра – 7 и так далее.

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Поэтому главное правило полноценного сна – его регулярность и более или менее одинаковая продолжительность. Взрослым ежедневно нужно спать не меньше 7 часов, подросткам – от 8 до 12 часов, а младшим школьникам – от 9 до 12 часов.

К каким проблемам со здоровьем может привести недосыпание

"Поломанный" график сна мешает нам осознанно принимать решения, снижает внимание и реакцию. Представьте, насколько опасно это может быть при управлении автомобилем или в ходе выполнения важной задачи. Также если вы будете спать мало и нерегулярно, то повысите риск развития хронических заболеваний. Плохой сон способствует диабету второго типа, развитию гипертонии и других проблем с сердцем и сосудами, набору веса и ожирению, нарушениям в иммунной системе.

Как отрегулировать свой собственный режим сна

Чтобы соблюдать режим сна, его нужно сначала "поймать". Важно не просто ложиться спать в одно и то же время, а понять собственные биоритмы и выбрать лучшее время для засыпания. Например, если вы – "сова" и привыкли вставать в 8 утра, а то и позже, то в 21 или 22 часа вечера вряд ли заснете.

Чтобы соблюдать режим сна, его нужно сначала
Чтобы соблюдать режим сна, его нужно сначала "поймать"
Фото: unsplash.com

Все зависит от вашего индивидуального биоритма: главное, выдерживать не менее 7 часов сна и не ложиться спать за полночь.

Не смотрите на ночь эмоциональные фильмы и отложите гаджеты

Примерно 30 минут до того, как лечь спать, выключите телевизор, другие гаджеты, не заходите в соцсети, не читайте ленту новостей. Вечером важно избегать эмоциональных нагрузок, поэтому остросюжетные фильмы, тревожные новости или выяснение отношений оставьте для другого времени.

Почему стоит создавать привычки, связанные со сном?

Если у вас войдет в привычку проветривать перед сном комнату, не включать яркий свет, то со временем все эти "ритуалы" помогут переключиться и быстрее заснуть. Ну а свежий воздух и приглушенный свет создадут расслабляющую атмосферу.

Полезно выработать привычку не пить кофе позже 18-00, не переедать на ночь и не пить много жидкости. Кофе, полный желудок и мочевой пузырь – не лучшие факторы для крепкого на полноценного отдыха.

В кровати – только спите: почему не стоит есть в постели

Кровать должна ассоциироваться с отдыхом и сном и использоваться только для расслабления. Вы же не спите на рабочем столе или не сморите кино у кухонной плиты? Поэтому для работы, учебы, приема пищи или просмотра фильмов используйте другие места.

Также ранее мы писали о том, что бороться с бессонницей поможет фитотерапия.

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