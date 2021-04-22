Секреты здорового сна, которые вы могли игнорировать
Можно стараться засыпать раньше, но все равно утром быть, как выжатый лимон. А оказывается, нужно перестать есть в постели и не смотреть мелодрамы на ночь
Бессонница или поверхностный сон могут быть не только следствием стресса, перенесенной болезни или гормональных изменений. Часто бессонница возникает из-за элементарно простых привычек, которые ломают нам график сна. Чтобы сон стал более полноценным, а недосыпание не приводило к различным болезням, Центр общественного здоровья советует обратить внимание на несколько простых, но важных факторов.
Если полноценно не высыпаться, то переутомление, раздражительность или депрессия не заставят себя долго ждать. Также важно, чтобы сон был не только крепким, но и регулярным: то есть вы спали ежедневно примерно одинаковое время. А не так, что сегодня 10 часов, завтра – 5, послезавтра – 7 и так далее.
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Поэтому главное правило полноценного сна – его регулярность и более или менее одинаковая продолжительность. Взрослым ежедневно нужно спать не меньше 7 часов, подросткам – от 8 до 12 часов, а младшим школьникам – от 9 до 12 часов.
"Поломанный" график сна мешает нам осознанно принимать решения, снижает внимание и реакцию. Представьте, насколько опасно это может быть при управлении автомобилем или в ходе выполнения важной задачи. Также если вы будете спать мало и нерегулярно, то повысите риск развития хронических заболеваний. Плохой сон способствует диабету второго типа, развитию гипертонии и других проблем с сердцем и сосудами, набору веса и ожирению, нарушениям в иммунной системе.
Чтобы соблюдать режим сна, его нужно сначала "поймать". Важно не просто ложиться спать в одно и то же время, а понять собственные биоритмы и выбрать лучшее время для засыпания. Например, если вы – "сова" и привыкли вставать в 8 утра, а то и позже, то в 21 или 22 часа вечера вряд ли заснете.
Все зависит от вашего индивидуального биоритма: главное, выдерживать не менее 7 часов сна и не ложиться спать за полночь.
Примерно 30 минут до того, как лечь спать, выключите телевизор, другие гаджеты, не заходите в соцсети, не читайте ленту новостей. Вечером важно избегать эмоциональных нагрузок, поэтому остросюжетные фильмы, тревожные новости или выяснение отношений оставьте для другого времени.
Если у вас войдет в привычку проветривать перед сном комнату, не включать яркий свет, то со временем все эти "ритуалы" помогут переключиться и быстрее заснуть. Ну а свежий воздух и приглушенный свет создадут расслабляющую атмосферу.
Кровать должна ассоциироваться с отдыхом и сном и использоваться только для расслабления. Вы же не спите на рабочем столе или не сморите кино у кухонной плиты? Поэтому для работы, учебы, приема пищи или просмотра фильмов используйте другие места.
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