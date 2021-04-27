Як заснути вагітній: на лівому боці, після теплого душу та що ще радить лікар

Бурхливі гормони і зростаючий живіт не дають майбутній мамі спати нормально. Повноцінно висипатися жінці допоможе режим, зручне ліжко і підтримка близьких

Чи знаєте ви, що 9 з 10 майбутніх мам не можуть нормально спати всю вагітність? А від зручності пози, в якій спить вагітна жінка на ранніх термінах в тому числі, залежить здоров'я і її самої, і малюка. Чому вагітні погано сплять, чим важливий повноцінний сон для вагітної, і як допомогти майбутній мамі повноцінно висипатися в цей період – розповіла акушер-гінеколог Олена Журавльова.

Вагітність впливає на весь організм майбутньої мами: а від її самопочуття залежить і здоров'я малюка. Процеси, які відбуваються під час вагітності – набір ваги, гормональна перебудова, зростання плоду і так далі, все це витрачає ресурс та енергію вагітної. А для їх заповнення жінці обов'язково потрібен повноцінний сон.

Чому вагітні погано сплять на ранніх термінах і що робити?

До проблем зі снов у вагітних призводять емоційний стрес і фізичний дискомфорт. Жінка в цей період погано засинає, чуйно спить, часто прокидається серед ночі. На самому початку вагітності в жіночому організмі різко зростає рівень прогестерону: вагітну постійно хилить на сон, їй часто хочеться в туалет і вдень, і вночі.

Самопочуття і сон майбутньої мами залежать від турботи близьких в тому числі Фото: unsplash.com

Тому важливо підтримати майбутню маму вже зараз, адже коли вона набере вагу і виросте живіт, їй стане ще складніше.

На початку вагітності постарайтеся менше пити ввечері: заповнюйте свій водний баланс в першій половині дня.

Також на ранньому терміні мучить нудота, болючість грудей, це заважає знайти зручну позу і заснути. Тому майбутній мамі так важливо поспати вдень, якщо їй захотілося. У другому триместрі вагітності більшості вагітних стає кращє. Це – най-най час для сну і відпочинку майбутньої мами, тому що ближче до кінця вагітності якість сну різко погіршується.

Чим більше строк, тим сильніше можуть заважати вирісший живіт, ворухливий всередині малюк, часті позиви в туалет, печія, судоми в ногах, хвилювання самої жінки перед майбутніми пологами.

Жінці важливо поспати не менше 8-8,5 годин вночі плюс як мінімум годину денного відпочинку. І для повноцінного, гарного сну важливо вибрати зручну позу.

На якому боці краще спати майбутній мамі і чи можна спати на животі?

Перші місяці вагітності можна спати в будь-якій позі, але краще відразу звикати і шукати зручні положення на майбутнє. Тому що вже з другого триместру (приблизно з 2,5-3 місяців) вже на животі спати не рекомендується. Уже з 4-го місяця вагітності краще не спати і на спині: зростаюча матка тисне на нижню порожнисту вену. А це негативно впливає на здоров'я мами і майбутнього малюка.

Самі підходящі пози для сну вагітної – на лівому і правому боці. Причому на лівому боці можна спати всю вагітність, а на правому – в кінці другого і третього триместрів, і то, в якості змінної пози, тобто недовго.

А як зробити сон вагітної більш комфортним і безпечним?

Починаючи з кінця шостого місяця вагітності можна підкладати під живіт подушку, так буде зручніше. Краще придбати або пошити спеціальну подушку для вагітних, вона враховує зміни жіночого тіла в цей період. Щоб легше засипалося і спалося, не наїдайтеся перед сном, не дивіться телевізор, постарайтеся не займатися інтелектуальною роботою.

Вагітній не варто наїдатися і напиватися перед сном Фото: unsplash.com

Краще послухати спокійну музику, прогулятися, а за півгодини до того, як лягти в ліжко – провітрити спальню: вагітній потрібно спати в прохолоді, а не в спеці, прийняти теплий душ. Вологість повітря в приміщенні для сну майбутньої мами повинна підтримуватися на рівні не менше 50%.

А чим можуть допомогти майбутній мамі рідні та близькі?

Самопочуття майбутньої мами і її сон багато в чому залежить від її близького оточення. Тому постарайтеся максимально проявити підтримку, турботу і терпіння. І самій мамі, і її рідним варто виконувати нескладні рекомендації:

підберіть для вагітної зручний матрац,

час, в яке майбутня мама не спить, краще не проводити в ліжку: якщо вона втомилася, можна відпочити в кріслі або на дивані,

намагайтеся не перенапружуватися протягом дня,

якщо вагітну щось турбує, то це важливо обговорити як з близькими, так з психологом і лікарем, що супроводжує вагітність,

виконуйте посильні фізичні навантаження, гуляйте,

якщо хочеться їсти або пити перед сном, то краще за все випити склянку теплого молока. У молоці міститься м'яке природне снодійне – триптофан,

перед сном розслабитися і заснути допоможе масаж стоп, шиї і плечей.

Важливо! Якщо мучить безсоння, то обов'язково обговоріть цей момент з лікарем. Не приймайте самі снодійні препарати або заспокійливі – вони можуть нашкодити майбутній дитині!

Нагадаємо також, що раніше ми писали про симптоми вагітності, про які соромляться говорити .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися