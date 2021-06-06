Как улитки помогают улучшить состояние кожи и расслабиться (видео)

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Массаж слизняками очищает поры и увлажняет лицо Фото: Скриншот из YouTube

Массаж улитками – новый тренд. А все из-за муцина, содержащегося в их слизи. Помимо увлажнения и расслабления, процедура успокаивающе действует на лицо и очищает его.

Но некоторые предпочитают улиток в качестве пищи и готовят, например виноградных, не только в ресторанах, но и в домашних условиях.

Противопоказаний для массажа улитками нет. Лучше всего для подобных бьюти-ритуалов подходят африканские улитки. Обычно их помещают на лоб и щеки для достижения лучшего эффекта.

Чем полезен массаж улитками

Косметологи уверяют, что муцин предотвращает микровоспаления, способствует лучшему очищению пор, питает кожу. А еще в слизи улиток содержится коллаген, который улучшает свойства эпидермиса и борется с морщинами.

Именно потому многие бренды для изготовления ухаживающей косметики используют экстракт слизи улиток. Чаще всего это кремы, сыворотки и тканевые маски.

Обычные улитки из сада или огорода для процедур красоты не годятся. Подходят только африканские ахатины. Но выбирать следует только домашних улиток, потому что дикие могут навредить.

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