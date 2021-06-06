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Как улитки помогают улучшить состояние кожи и расслабиться (видео)

Сегодня, 18:01

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Массаж слизняками очищает поры и увлажняет лицо
Массаж слизняками очищает поры и увлажняет лицо
Фото: Скриншот из YouTube

Массаж улитками – новый тренд. А все из-за муцина, содержащегося в их слизи. Помимо увлажнения и расслабления, процедура успокаивающе действует на лицо и очищает его.

Но некоторые предпочитают улиток в качестве пищи и готовят, например виноградных, не только в ресторанах, но и в домашних условиях.

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Противопоказаний для массажа улитками нет. Лучше всего для подобных бьюти-ритуалов подходят африканские улитки. Обычно их помещают на лоб и щеки для достижения лучшего эффекта.

Чем полезен массаж улитками

Косметологи уверяют, что муцин предотвращает микровоспаления, способствует лучшему очищению пор, питает кожу. А еще в слизи улиток содержится коллаген, который улучшает свойства эпидермиса и борется с морщинами.

Именно потому многие бренды для изготовления ухаживающей косметики используют экстракт слизи улиток. Чаще всего это кремы, сыворотки и тканевые маски.

Обычные улитки из сада или огорода для процедур красоты не годятся. Подходят только африканские ахатины. Но выбирать следует только домашних улиток, потому что дикие могут навредить.

Ранее мы рассказывали, как избежать ошибок ухода за волосами и почему шампуни с экстрактами не помогают.

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