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Зачем нам фолаты и в каких продуктах искать витамин В-9

Сегодня, 17:00

Сезон листовых овощей – время насытить организм фолатами. Головная боль, депрессия: признаки дефицита витамина В-9, а его лучше не допускать. Почему – в статье

Витамин В-9 можно найти в листовых овощах, авокадо, брокколи, паприке
Витамин В-9 можно найти в листовых овощах, авокадо, брокколи, паприке
Фото: unsplash.com

Фолиевую кислоту или витамин В-9 считают чисто женским витамином, а некоторые вообще полагают, что фолаты нужны только во время беременности. Однако витамин В-9 нужен каждому из нас для полноценной работы организма и здоровья: и сейчас самое время "зарядиться" фолатами. Зачем нам фолиевая кислота, чем она отличается от фолата метафолина, как понять, что организму его не хватает и в каких продуктах содержится витамин В-9 – рассказала наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская
Анна Шаргородская
Фото: пресс-служба

Сейчас стартовал сезон листовых овощей – самое подходящее насытить организм фолатами. Ими богаты не только "листья", да и зачем вообще акцентироваться на витамине В-9, когда полно других не менее важных витаминов и микроэлементов?

Зачем нам фолаты и чем опасен дефицит витамина В-9?

Действительно, чтобы наш организм работал, как часы, важно чтобы в нем было достаточно всех микроэлементов. И витамин В-9 – один из важнейших витаминов, без которого никак не обойтись. Фолатами называют группу веществ, производных витамина В-9. Само слово фолат в переводе с латыни означает "лист". Без них невозможны важнейшие процессы в человеческом организме: витамин В-9 отвечает за появление эритроцитов, это красные кровяные тельца; защитит от развития рака, поддержит наши сосуды, а еще необходим для синтеза и деления клеток, также фолаты помогают регенерироваться мышцам. При низком уровне витамина В-9 возрастает риск заболеть раком, также чаще развиваются сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Для будущих мам фолиевая кислота действительно очень важна: если в организме беременной достаточно витамина В-9, то преждевременные роды сведены к минимуму.

А малыш защищен от развития болезней сердца и сосудов, и нервных патологий. Но фолиевая кислота – это водорастворимый витамин В-9, он синтетический, а не природный.

Так фолиевая кислота и витамин В-9 – не одно и то же?

При определенных обстоятельствах организму легче усвоить витамин В-9 из синтетических препаратов: поэтому беременным назначают фолиевую кислоту в виде добавки. Чтобы организм усвоил витамин В-9 как из добавки, так из продуктов, должен пройти процесс трансформации: чтобы фолиевая кислота "превратилась" в метафолин и полностью усвоилась.

Фолиевую кислоту часто назначают беременным в виде добавки
Фолиевую кислоту часто назначают беременным в виде добавки
Фото: unsplash.com

Метафолин – самый активный из фолатов, и наша пищеварительная система может его преобразовать до попадания в кровоток. И для его полного усваивания дополнительные ферментативные реакции не требуются. Но есть случаи, когда фолаты, которые мы употребляем с пищей, не усваиваются в должной мере: например, есть генетически обусловленная "невосприимчивость" к фолатам. Также при нарушениях производства гормонов щитовидной железы не ферментированные фолаты (как из продуктов, так и из пищевых добавок) организмом не усвоятся.

А как понять, что организму не хватает витамина В-9?

Частая головная боль, депрессивное состояние, отеки, варикозная болезнь, невозможность выносить ребенка – все это может говорить о недостатке фолатов. Поэтому дефицита фолатов в организме лучше не допускать. Добавки с фолиевой кислотой помогают решить эти проблемы, а еще поддержать нашу красоту. Не зря фолиевую кислоту считают витамином материнства и красоты: она помогает образовываться новым клеткам, а кожу делает гладкой и сияющей, ногти – прочными, а локоны – блестящими и объемными.

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Впервые фолиевую кислоту синтезировали в 1945 году и с тех пор пищевые добавки с ней очень актуальны.Чтобы знать наверняка, хватает вам фолатов или нет, можно сдать анализ крови на гомоцистеин (аминокислота плазмы крови), а также проконсультироваться у эндокринолога.

А какие природные источники фолатов: в каких продуктах их много?

Помимо листовых овощей, среди которых выделим шпинат, фолатами богата спаржа, капуста кудрявая (Kale), брокколи, а также брюссельская, цветная. Много фолатов в печени, бобовых, семенах, орехах, свекле, редисе, ржаном хлебе, паприке, клубнике.

Напомним, что ранее мы писали, зачем организму нужен витамин D.

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