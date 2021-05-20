Аллергия на медицинскую маску: гайд по средствам, которые снимут раздражение кожи
Потеплело и масочный режим добавил нам проблем: лицо потеет, кожа раздражается, появляется сыпь. Как избежать аллергии и убрать появившуюся сыпь – в материале
С наступлением теплой погоды в масках становится особенно душно, лицо сильно потеет, особенно тяжело приходится в общественном транспорте. А у тех, кого профессия обязывает целый день находится в маске, появляется раздражение на коже. Как избежать раздражения и воспаления кожи и какие средства помогут справиться с масочным дерматитом – рассказала косметолог Юлия Евсюкова.
Даже если у вы здоровы и никогда раньше не жаловались на аллергию, раздражение от ношения маски может появиться и у вас. Потому что, во-первых, в тканях, из которых шьют и изготавливают маски, содержатся различные химические вещества. А во-вторых теплое время года, солнце способствуют повышенному потоотделению.
У людей с чувствительной, нежной кожей при постоянном контакте с маской, да еще на вспотевшем лице, кожа воспаляется, шелушится, покрывается сыпью.
Главные провокаторы реакции – это высокая температура и синтетическая ткань маски, а также несоблюдение гигиены. Стирка, кипячение, частое проглаживание утюгом (особенно одноразовых масок) разрушает их ткань, в итоге образуются крохотные пылевые частички, сама ткань или покрытие становятся более шершавыми. При ношении это вызывает еще большее трение и воспалительный процесс на коже.
Поэтому следует чаще менять маски: как в течение дня, так и вообще: придется запастись целым арсеналом и регулярно его пополнять. В жару особенно тщательно нужно следить за гигиеной кожи, если заметили, что возникает реакция – то лучше перестать пользоваться косметикой и парфюмерией на это время.
Если появилась аллергия на маску, то в первую очередь нужно ее снять и выбросить. Вообще при склонности к аллергии или сильных воспалительных реакциях после ношения маски лучше проконсультироваться у дерматолога/аллерголога, какие именно материалы для маски и средства для борьбы с аллергией подойдут именно вам.
Если же сыпь или раздражение незначительные и только появились, сначала промойте лицо прохладной водой. А затем можно использовать любое из этих средств:
Мази наносят на чистую кожу, на пораженные участки 1-2 раза в сутки: они помогут снять раздражение, зуд, успокоить и восстановить кожу.
Небольшое количество сыворотки из шприца наносят на очищенную кожу перед сном и на подбородок или на зону воспаления. Крем "Physiogel" также наносить на места воспаления, можно еще использовать каждый день перед надеванием маски, как средство профилактики.
Снять раздражение также хорошо помогают детские кремы, отвары из лечебных трав и зеленый чай.
Лечебные травы и зеленый чай заваривают при температуре 80 градусов, процеживают, остужают и хранят в холодильнике. Использовать можно как очищающий противовоспалительный тоник для лица, срок хранения такого средства – 5 дней.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему все чаще возникает аллергия на пыльцу растений.
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