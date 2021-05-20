Аллергия на медицинскую маску: гайд по средствам, которые снимут раздражение кожи

Потеплело и масочный режим добавил нам проблем: лицо потеет, кожа раздражается, появляется сыпь. Как избежать аллергии и убрать появившуюся сыпь – в материале

Победить масочный дерматит поможет регулярная смена масок, кремы и другие средства Фото: Сегодня

С наступлением теплой погоды в масках становится особенно душно, лицо сильно потеет, особенно тяжело приходится в общественном транспорте. А у тех, кого профессия обязывает целый день находится в маске, появляется раздражение на коже. Как избежать раздражения и воспаления кожи и какие средства помогут справиться с масочным дерматитом – рассказала косметолог Юлия Евсюкова.

Почему появляется реакция даже у тех, кто не подвержен аллергии?

Даже если у вы здоровы и никогда раньше не жаловались на аллергию, раздражение от ношения маски может появиться и у вас. Потому что, во-первых, в тканях, из которых шьют и изготавливают маски, содержатся различные химические вещества. А во-вторых теплое время года, солнце способствуют повышенному потоотделению.

В жару маска на лице способствует тому, что кожа потеет и воспаляется Фото: Getty Images

У людей с чувствительной, нежной кожей при постоянном контакте с маской, да еще на вспотевшем лице, кожа воспаляется, шелушится, покрывается сыпью.

Если есть склонность к аллергии или кожа слишком чувствительная, то лучше не пользоваться синтетическими масками (как масками одноразовыми, так и многоразовыми).

А можно ли как-то избежать масочного дерматита?

Главные провокаторы реакции – это высокая температура и синтетическая ткань маски, а также несоблюдение гигиены. Стирка, кипячение, частое проглаживание утюгом (особенно одноразовых масок) разрушает их ткань, в итоге образуются крохотные пылевые частички, сама ткань или покрытие становятся более шершавыми. При ношении это вызывает еще большее трение и воспалительный процесс на коже.

Поэтому следует чаще менять маски: как в течение дня, так и вообще: придется запастись целым арсеналом и регулярно его пополнять. В жару особенно тщательно нужно следить за гигиеной кожи, если заметили, что возникает реакция – то лучше перестать пользоваться косметикой и парфюмерией на это время.

А что делать, если кожа уже воспалилась, какое средство использовать?

Если появилась аллергия на маску, то в первую очередь нужно ее снять и выбросить. Вообще при склонности к аллергии или сильных воспалительных реакциях после ношения маски лучше проконсультироваться у дерматолога/аллерголога, какие именно материалы для маски и средства для борьбы с аллергией подойдут именно вам.

Если же сыпь или раздражение незначительные и только появились, сначала промойте лицо прохладной водой. А затем можно использовать любое из этих средств:

Крем "Солантра Galderma", цена 880 грн; Тайская мазь 29-А, цена 50 грн. Фото: Сегодня

Мази наносят на чистую кожу, на пораженные участки 1-2 раза в сутки: они помогут снять раздражение, зуд, успокоить и восстановить кожу.

Гипоаллергенный крем "Physiogel", цена – 410 грн; сыворотка "Bravity derma green 5 calming еlixir", цена – 250 грн. Фото: Сегодня

Небольшое количество сыворотки из шприца наносят на очищенную кожу перед сном и на подбородок или на зону воспаления. Крем "Physiogel" также наносить на места воспаления, можно еще использовать каждый день перед надеванием маски, как средство профилактики.

Противовоспалительный крем "Судоркем", цена – 40 грн; цветы календулы лекарственной – 30 грн. Фото: Сегодня

Снять раздражение также хорошо помогают детские кремы, отвары из лечебных трав и зеленый чай.

Листья шалфея лекарственного, цена – 28 грн; зеленый чай "Greenfield", цена – 55 грн, чай зеленый байховый китайский, цена от 25 до 200 грн. Фото: Сегодня

Лечебные травы и зеленый чай заваривают при температуре 80 градусов, процеживают, остужают и хранят в холодильнике. Использовать можно как очищающий противовоспалительный тоник для лица, срок хранения такого средства – 5 дней.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему все чаще возникает аллергия на пыльцу растений.

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