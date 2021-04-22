5 фактов в пользу ботулинотерапии, или как перестать бояться красиво стареть

Думаете, ботокс нужен женщинам за 40, а потом ежемесячно бегать на уколы? Нет, инъекции делают только по показаниям, даже в 18 лет и всего раз в год-полгода

Слова "ботокс" боятся лишь те, кто о нем ничего не знает. В реальности инъекции ботокса, назначенные по показаниям и выполненные квалифицированным специалистом, — это магическая ампула для здоровой и красивой кожи. Зачем вообще колоть ботокс, с какого возраста нужно начинать, как часто делают инъекции и почему не стоит бояться ботулинотерапии – рассказала кандидат медицинских наук, врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова.

Ольга Аншукова Фото: пресс-служба

За последние несколько лет в beauty-индустрии произошли весомые изменения. Для продления молодости кожи появилось большое количество различных методик: от самомассажей до различных инъекций, и все они, как никогда, доступны каждому человеку. Но, несмотря на доступность правдивой информации об инъекционных технологиях, некоторые люди продолжают думать, что ботулинотерапия – это плохо. Эта же аудитория, как правило, распространяет и мифы о ботоксе.

Кому и когда рекомендуется колоть ботокс

Но инъекции ботокса не делают просто так, запомните важные факты, которые развенчивают мифы о вреде ботулинотерапии:

1. Инъекции делаются только по показаниям.

2. Желающие прибегнуть к процедуре ради профилактики все равно должны получить назначение врача о том, что эта процедура в их случае будет оправдана через несколько лет.

3. Основная функция ботокса — снизить гипертонус мышц, то есть перенапряжение. Именно за счет снятия чрезмерного напряжения и достигается эффект разглаживания морщин и заломов на коже.

4. На ботулинотерапию можно приходить с 18 лет. Ботокс — это лекарство не только от морщин. Его также применяют для исправления асимметрии лица или при слишком активной мимике. Так как роль в этом играет не возраст, а генетика, случиться первая инъекция ботокса может и в очень юном возрасте. Но это скорее исключение, подтверждающее правило.

5. Большинство людей прибегают к инъекциям в самое правильное время, в возрасте 25-35 лет. Многие начинают задумываться о бутолинотерапии, когда видят первые серьезные следы старения на лице, а именно в 37-40 лет. Но в этот период мышцы уже теряют свой тонус.

Часто встречаются ситуации опущения скуловой части бровей, челюсти, щек и нижнего века. Все это поправимо, однако работа врача утраивается в своем масштабе, что влияет и на внешний вид, и на цену процедуры.

А правда ли, что стоит лишь раз уколоть ботокс, и потом часто делать инъекции?

Нет, не правда – один из распространенных мифов о ботоксе связан с периодичностью посещений специалиста. Часто страх заключается в том, что инъекции придется делать очень часто. Если у вас хорошая "мышечная память", одного раза в год будет достаточно.

При хорошей мышечной памяти достаточно колоть ботокс раз в год Фото: unsplash.com

Чаще — обращаются раз в 6-8 месяцев. Ну а при осложнениях в виде быстрого сокращения мышц, что встречается у профессиональных спортсменов или людей с быстрым метаболизмом, раз в 3-4 месяца.

Ботулинотерапии не стоит бояться, самое главное — выбрать профессионала своего дела. Лучше не спешить и посвятить выбору врача достаточное количество времени, чтобы быть в нем уверенным на 100%.

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