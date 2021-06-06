Як равлики допомагають поліпшити стан шкіри і розслабитися (відео)

В Україні молюсків використовують безпосередньо під час б'юті-процедур

Масаж слимаками звужує пори і зволожує обличчя Фото: Скріншот з YouTube

Масаж равликами – новий тренд. А все через муцин, що міститься в їхньому слизі. Крім зволоження і розслаблення, процедура заспокійливо діє на обличчя і очищає його.

Та дехто любить равликів не на обличчі, а в тарілці, і готує, наприклад виноградних, не тільки в ресторанах, але і в домашніх умовах.

Протипоказань для масажу равликами немає. Найкраще для подібних б'юті-ритуалів придатні африканські равлики. Зазвичай їх поміщають на лоб і щоки для досягнення найкращого ефекту.

Чим корисний масаж равликами

Косметологи запевняють, що муцин запобігає мікрозапаленням, сприяє очищенню пор, живить шкіру. А ще в слизі равликів міститься колаген, який покращує властивості епідермісу і бореться зі зморшками.

Саме тому багато брендів для виготовлення косметики для догляду використовують екстракт слизу равликів. Найчастіше це креми, сироватки і тканинні маски.

Звичайні равлики із саду або городу для процедур краси не годяться. Придатні тільки африканські ахатини. Та й брати слід тільки домашніх равликів, тому що дикі можуть зашкодити.

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