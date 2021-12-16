Как расслабить кисти рук дома и на работе – 3 упражнения при "мышином" синдроме

Прострелы, онемение, жжение в ладони, а также большом, указательном и среднем пальце – так проявляется синдром карпального канала, он же – синдром компьютерной мыши, туннельный синдром. Почему он возникает и что делать – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Почему при работе немеют пальцы рук
Синдром карпального канала еще называют болезнью геймеров, а также офисных работников. Потому что эти люди много времени работают с компьютерной клавиатурой и мышью.
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Также синдром может развиться при другой монотонной работе, когда происходит чрезмерная нагрузка на пальцы и руки, или приходится их долго держать в напряженной позе.
Например, при шитье, вязании, работе с поднятыми руками, писании ручкой – именно такие действия способствуют компрессии (простыми словами – сжатию серединного нерва кисти). В запущенных случаях возникает не только боль и онемение в пальцах, и даже руке, становится трудно держать предметы, выпадают тарелки из рук и т.д.
Как избежать туннельного синдрома?
Рекомендации достаточно простые и эффективные:
- держите нейтральное положение кистей
- по возможности, избегайте повторяющихся движений
- держите кисти в тепле
- измените эргономику рабочего места
- выполняйте гимнастику из видео каждые 1-2 часа вашей активной работы.
1. Вам понадобится только стул, на котором нужно сидеть во время выполнения упражнений. Сначала сводите руки перед грудью, нажимая на ладони:
2. Затем вытяните руки перед собой, делайте следующие движения кистями рук:
3. С помощью второй руки оттягиваем кисть от себя, затем повторяем с другой рукой.
Не забывайте прерываться каждые час/два, чтобы расслабить кисти и руки с помощью этих упражнений. Если у вас уже начались симптомы, нужно начинать с обследования и обязательного лечения!
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