Как расслабить кисти рук дома и на работе – 3 упражнения при "мышином" синдроме

Онемение пальцев рук, боли, жжение в ладони – проблема офисных работников, парикмахеров и не только. Расслабить кисти и снять боль помогут простые упражнения

При синдроме компьютерной мышки расслабить кисти рук дома и на работе помогут упражнения / Фото: Коллаж: Сегодня

Прострелы, онемение, жжение в ладони, а также большом, указательном и среднем пальце – так проявляется синдром карпального канала, он же – синдром компьютерной мыши, туннельный синдром. Почему он возникает и что делать – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Почему при работе немеют пальцы рук

Синдром карпального канала еще называют болезнью геймеров, а также офисных работников. Потому что эти люди много времени работают с компьютерной клавиатурой и мышью.

Также синдром может развиться при другой монотонной работе, когда происходит чрезмерная нагрузка на пальцы и руки, или приходится их долго держать в напряженной позе.

Синдром может развиться при монотонной работе, когда происходит чрезмерная нагрузка на пальцы и руки / Фото: unsplash.com

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Например, при шитье, вязании, работе с поднятыми руками, писании ручкой – именно такие действия способствуют компрессии (простыми словами – сжатию серединного нерва кисти). В запущенных случаях возникает не только боль и онемение в пальцах, и даже руке, становится трудно держать предметы, выпадают тарелки из рук и т.д.

Как избежать туннельного синдрома?

Рекомендации достаточно простые и эффективные:

держите нейтральное положение кистей

по возможности, избегайте повторяющихся движений

держите кисти в тепле

измените эргономику рабочего места

выполняйте гимнастику из видео каждые 1-2 часа вашей активной работы.

1. Вам понадобится только стул, на котором нужно сидеть во время выполнения упражнений. Сначала сводите руки перед грудью, нажимая на ладони:

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2. Затем вытяните руки перед собой, делайте следующие движения кистями рук:

3. С помощью второй руки оттягиваем кисть от себя, затем повторяем с другой рукой.

Не забывайте прерываться каждые час/два, чтобы расслабить кисти и руки с помощью этих упражнений. Если у вас уже начались симптомы, нужно начинать с обследования и обязательного лечения!

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