Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что делать, если мучают боли в шее и голове

Сегодня, 15:30

Сидячий образ жизни заставляет нашу шею болеть, в итоге жить становится невозможно. Выручат физиотерпия, гимнастика и другие советы от физического терапевта

Cидячий образ жизни -основная причина боли в шее
Cидячий образ жизни -основная причина боли в шее
Фото: unsplash.com

Сидячий образ жизни "аукается" нам болями в шее, от которых также начинает болеть голова. Как спасти ситуацию, почему болит шея и можно ли избежать проблем со здоровьем, к которым ведет сидячая работа – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Почему у многих людей часто болит шея и чем это опасно?

Большинство жалоб на боли в шее, "прострелы" в руку, локоть или плечо и ограничение из-за этих болей активности поступает от людей, ведущих сидячий образ жизни. Да, большинство из нас задействовано на сидячей работе, но если и остальное время проводить без движения, то проблемы со здоровьем неизбежны. Даже относительно тупые, не сильные боли в шее мешают нам концентрироваться и выполнять свою работу, мы становимся еще менее подвижными, появляется боль в ушах, затылке, болит голова.

Читайте также:
Как избавиться от боли в спине и шее: пять простых упражнений

Такое "вынужденное" положение – имеется в виду сидя за столом или компьютером, плохо влияет на мышцы, вызывает в них боль, а под влиянием некоторых факторов – и воспалительные процессы. Получается замкнутый круг: из-за боли в мышцах беспокоит голова, чем сильнее боль в голове, тем больше человек концентрирует внимание на боли в шее.

Что же делать, если боли в шее и голове уже появились?

Любое нездоровое состояние легче предупредить чем лечить. Если уже появились боли в шее и других органах, то изначально нужно выяснить первопричину. Помочь в решении вопроса может физический терапевт. Он проведет необходимую диагностику, выслушает жалобы, посоветует как лучше избегать вредной активности и расскажет что нужно делать. При необходимости (на основании диагностики) направит к другому врачу для уточнения или исключения патологии.

Убрать боль в шее поможет массаж, гимнастика и удобное рабочее место
Убрать боль в шее поможет массаж, гимнастика и удобное рабочее место
Фото: unsplash.com

Также поможет массаж, самомассаж, стречинг (растяжки): вы сможет делать это самостоятельно дома, а физический терапевт обучит, как правильно выполнять такие "приемы" самопомощи. Если вы целый день проводите сидя или стоя в неудобном положении, как минимум 5-10 минут важно выкроить на гимнастику, чтобы "разогнать" кровь и мышцы. Со временем важно выработать привычку заниматься ежедневно, это значительно улучшит самочувствие и избавит от болей не только в шее.

Хорошо, а как можно помочь себе самому избежать боли в шее?

Часто боль в шее или спине связан с тем, что ваше рабочее место организовано неправильно, мебель не подходит по росту, вы сидите согнувшись. Боли в шее могут вызвать неудобные подушка и матрац, на которых вы спите. Поэтому:

  1. Важно привести ваше рабочее место в соответствие росту, найти удобное положение: этому можно обучиться.
  2. Замените неудобный или старых матрац, подушки.
  3. Добавьте упражнения на растяжение, также эффективна против болей в шее скандинавская ходьба. Поэтому чаще ходите, например, с работы пешком, по лестнице вместо пользования лифтом.
  4. Если нет противопоказаний, то можно подобрать комплекс силовых тренировок.

Лучшей профилактикой боли в шее станет комплексный подход и активный образ жизни!

Напомним, что ранее мы писали о том, почему болит спина и что с этим делать.

Также не забывайте заботиться не только о физическом, но и эмоциональном здоровье себя и близких, делайте презенты – в этом вам помогут идеи интересных подарков на праздники мая, которые уже есть в нашем календаре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Справиться с тревожностью и головной болью поможет овсянка: в каком виде ее полезнее есть Чем полезна черемша и что из нее приготовить Каким должен быть здоровый завтрак: 5 секретов, о которых вы не знали 5 продуктов, которые сохранят ваше зрение Как можно получить Омега-3 и стоит ли тратить деньги на биодобавки
здоровье шея боль сидячая работа
Реклама

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 15:15Психо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

Сегодня, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Сегодня, 08:40Психо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Вчера, 20:02No Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
10 российских клипов 90-х, о которых невозможно забыть
10 российских клипов 90-х, о которых невозможно забыть
Агутин признался, почему больше не спит с Варум в одной комнате
Агутин признался, почему больше не спит с Варум в одной комнате
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять