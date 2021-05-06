Что делать, если мучают боли в шее и голове

Сидячий образ жизни заставляет нашу шею болеть, в итоге жить становится невозможно. Выручат физиотерпия, гимнастика и другие советы от физического терапевта

Cидячий образ жизни -основная причина боли в шее Фото: unsplash.com

Сидячий образ жизни "аукается" нам болями в шее, от которых также начинает болеть голова. Как спасти ситуацию, почему болит шея и можно ли избежать проблем со здоровьем, к которым ведет сидячая работа – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Почему у многих людей часто болит шея и чем это опасно?

Большинство жалоб на боли в шее, "прострелы" в руку, локоть или плечо и ограничение из-за этих болей активности поступает от людей, ведущих сидячий образ жизни. Да, большинство из нас задействовано на сидячей работе, но если и остальное время проводить без движения, то проблемы со здоровьем неизбежны. Даже относительно тупые, не сильные боли в шее мешают нам концентрироваться и выполнять свою работу, мы становимся еще менее подвижными, появляется боль в ушах, затылке, болит голова.

Такое "вынужденное" положение – имеется в виду сидя за столом или компьютером, плохо влияет на мышцы, вызывает в них боль, а под влиянием некоторых факторов – и воспалительные процессы. Получается замкнутый круг: из-за боли в мышцах беспокоит голова, чем сильнее боль в голове, тем больше человек концентрирует внимание на боли в шее.

Что же делать, если боли в шее и голове уже появились?

Любое нездоровое состояние легче предупредить чем лечить. Если уже появились боли в шее и других органах, то изначально нужно выяснить первопричину. Помочь в решении вопроса может физический терапевт. Он проведет необходимую диагностику, выслушает жалобы, посоветует как лучше избегать вредной активности и расскажет что нужно делать. При необходимости (на основании диагностики) направит к другому врачу для уточнения или исключения патологии.

Убрать боль в шее поможет массаж, гимнастика и удобное рабочее место Фото: unsplash.com

Также поможет массаж, самомассаж, стречинг (растяжки): вы сможет делать это самостоятельно дома, а физический терапевт обучит, как правильно выполнять такие "приемы" самопомощи. Если вы целый день проводите сидя или стоя в неудобном положении, как минимум 5-10 минут важно выкроить на гимнастику, чтобы "разогнать" кровь и мышцы. Со временем важно выработать привычку заниматься ежедневно, это значительно улучшит самочувствие и избавит от болей не только в шее.

Хорошо, а как можно помочь себе самому избежать боли в шее?

Часто боль в шее или спине связан с тем, что ваше рабочее место организовано неправильно, мебель не подходит по росту, вы сидите согнувшись. Боли в шее могут вызвать неудобные подушка и матрац, на которых вы спите. Поэтому:

Важно привести ваше рабочее место в соответствие росту, найти удобное положение: этому можно обучиться. Замените неудобный или старых матрац, подушки. Добавьте упражнения на растяжение, также эффективна против болей в шее скандинавская ходьба. Поэтому чаще ходите, например, с работы пешком, по лестнице вместо пользования лифтом. Если нет противопоказаний, то можно подобрать комплекс силовых тренировок.

Лучшей профилактикой боли в шее станет комплексный подход и активный образ жизни!

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