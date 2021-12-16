Як розслабити кисті рук вдома і на роботі – 3 вправи при "мишачому" синдромі

Оніміння пальців рук, болю, печіння в долоні – проблема офісних працівників, перукарів і не лише. Розслабити кисті та зняти біль допоможуть прості вправи

При синдромі комп'ютерної мишки розслабити кисті рук удома та на роботі допоможуть вправи / Фото: Колаж: Сьогодні

Простріли, оніміння, печіння в долоні, а також великому, вказівному та середньому пальці – так проявляється синдром карпального каналу, він же – синдром комп'ютерної миші, тунельний синдром. Чому він виникає і що робити – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Чому при роботі німіють пальці рук

Синдром карпального каналу ще називають хворобою геймерів, а також офісних працівників. Тому що ці люди багато часу працюють із комп'ютерною клавіатурою та мишею.

Також синдром може розвинутись при іншій монотонній роботі, коли відбувається надмірне навантаження на пальці та руки або доводиться їх довго тримати в напруженій позі.

Синдром може розвинутись при монотонній роботі, коли відбувається надмірне навантаження на пальці та руки / Фото: unsplash.com

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Наприклад, під час шиття, в'язання, роботи з піднятими руками, писанні ручкою – саме такі дії сприяють компресії (простими словами – стиску серединного нерва кисті). У запущених випадках виникає не тільки біль та оніміння в пальцях, і навіть руці, стає важко тримати предмети випадають тарілки з рук і т.д.

Як уникнути тунельного синдрому?

Рекомендації досить прості та ефективні:

тримайте нейтральне положення кистей рук

по можливості, уникайте повторюваних рухів

тримайте кисті у теплі

змініть ергономіку робочого місця

виконуйте гімнастику з відео кожні 1-2 години вашої активної роботи.

1. Вам знадобиться лише стілець, на якому потрібно сидіти під час виконання вправ. Спочатку зводьте руки перед грудьми, натискаючи на долоні:

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2. Потім витягніть руки перед собою, робіть наступні рухи кистями рук:

3. За допомогою другої руки відтягуємо кисть від себе, потім повторюємо з іншою рукою.

Не забувайте рбити перерву кожні годину/дві, щоб розслабити кисті та руки за допомогою цих вправ. Якщо у вас вже почалися симптоми, потрібно починати з обстеження та обов'язкового лікування!

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