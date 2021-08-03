Как правильно выбрать солнцезащитный крем – отвечает дерматолог

В общественно-резонансном проекте "Головна тема. Перезавантаження" с ведущей Еленой Кот на канале Украина выяснили, одинаково ли эффективны SPF-кремы с различными факторами защиты от солнца

Как выбрать солнцезащитный крем согласно вашему фототипу / Фото: Unsplash

Опытный дерматолог Ольга Метельская объясняет, чтобы подобрать действенное средство защиты от солнечных лучей – нужно определить свой фототип.

Какие есть фототипы и что это значит

Средства с SPF защитой нужны не только на пляже, а и в городе / Фото: Pixabay

Первый фототип обычно у людей с голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами. Они могут находиться на солнце без защиты только 5 минут!

Но, если нанесут крем, хотя бы, с SPF-15, то смогут безопасно загорать в 15 раз дольше – 75 минут, с кремом SPF-30 – 150 минут, а с SPF-50 – 250 минут!

Второй фототип имеют люди, у которых светло-молочная кожа, зеленые или голубые глаза, русые волосы. Им не стоит находиться на ярком солнце без защиты более 10 минут.

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Но с солнцезащитными кремами можно безопасно загорать дольше: с SPF-15 – 150 минут, с SPF-30 – 300 мин, с SPF-50 – аж 500 мин.

У людей с третьим фототипом – темные волосы, карие глаза и загар ложится на них очень быстро. Находиться на палящем солнце безопасно они могут максимум 15 минут.

А с помощью SPF-15, 30, 50 это время продлевается: 225, 450 и 750 минут соответственно.

Хайди Клум в купальнике загорает на яхте / Фото: instagram.com/heidiklum

Как работают солнцезащитные кремы

Дерматолог-косметолог Ольга Метельская также пояснила, как работают солнцезащитные кремы:

Солнцезащитные кремы могут содержать как химические, так и физические факторы защиты. Химические кожа сразу впитывает, а физические остаются на ней. В состав физических входит диоксид титана – это белая пленка, которая остается на коже и не дает солнечным лучам проникать вглубь.

Какой солнцезащитный крем лучше выбрать по защите и цене

Все солнцезащитные кремы, даже с самой высокой защитой, пропускают солнечные лучи. Больше всего – с SPF-15 – 7%, в то время, как SPF-30 – пропускает только 3%, а SPF-50 – всего 2%.

Впрочем, разницы между украинскими солнцезащитными кремами за 50-100 гривен и импортными, которые стоят от 700 до 1500 гривен, кроме названия бренда, запаха и консистенции – нет! Они все одинаково защищают от солнца, главное – наносить их каждые 2 часа.

Как выбрать солнцезащитный крем – смотрите видео:

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