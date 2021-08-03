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Як правильно вибрати сонцезахисний крем – відповідає дерматолог

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
3 серпня, 10:06
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У суспільно-резонансному проекті "Головна тема. Перезавантаження" з ведучою Оленою Кот на каналі Україна з'ясували, чи однаково ефективні SPF-креми з різними факторами захисту від сонця
Як вибрати сонцезахисний крем відповідно до вашого фототипу
Як вибрати сонцезахисний крем відповідно до вашого фототипу / Фото: Unsplash

Досвідчений дерматолог Ольга Метельська пояснює, щоб підібрати дієвий засіб захисту від сонячних променів – потрібно визначити свій фототип.

Які є фототипи і що це означає

Засоби з SPF захистом потрібні не тільки на пляжі, а й в місті
Засоби з SPF захистом потрібні не тільки на пляжі, а й в місті / Фото: Pixabay

Перший фототип зазвичай у людей з блакитними очима, світлим або рудим волоссям. Вони можуть перебувати на сонці без захисту тільки 5 хвилин!

Але, якщо намастяться кремом, хоча б, з SPF-15, то зможуть безпечно засмагати в 15 разів довше – 75 хвилин, з кремом SPF-30 – 150 хвилин, а з SPF-50 – 250 хвилин!

Другий фототип мають люди, у яких світло-молочна шкіра, зелені або блакитні очі, русяве волосся. Їм не варто перебувати на яскравому сонці без захисту більше 10 хвилин.

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Але з сонцезахисними кремами можна безпечно засмагати довше: з SPF-15 – 150 хвилин, з SPF-30 – 300 хв, з SPF-50 – аж 500 хв.

У людей з третім фототипом – темне волосся, карі очі і засмага лягає на них дуже швидко. Перебувати на пекучому сонці безпечно вони можуть максимум 15 хвилин.

А за допомогою SPF-15, 30, 50 цей час продовжується: 225, 450 і 750 хвилин відповідно.

Гайді Клум в купальнику загоряє на яхті
Гайді Клум в купальнику загоряє на яхті / Фото: instagram.com/heidiklum

Як працюють сонцезахисні креми

Дерматолог-косметолог Ольга Метельська також пояснила, як працюють сонцезахисні креми:

Сонцезахисні креми можуть містити як хімічні, так і фізичні фактори захисту. Хімічні шкіра відразу вбирає, а фізичні залишаються на ній. До складу фізичних входить діоксид титану – це біла плівка, яка залишається на шкірі і не дає сонячним променям проникати вглиб.

Який сонцезахисний крем краще вибрати за захистом і ціною

Всі сонцезахисні креми, навіть з найвищим захистом, пропускають сонячні промені. Найбільше – з SPF-15 – 7%, в той час, як SPF-30 – пропускає тільки 3%, а SPF-50 – всього 2%.

Втім, різниці між українськими сонцезахисними кремами за 50-100 гривень і імпортними, які коштують від 700 до 1500 гривень, крім назви бренду, запаху і консистенції – немає! Вони все одно захищають від сонця, головне – наносити їх кожні 2 години.

Як вибрати сонцезахисний крем – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, яку температуру виставляти на кондиціонері для дитини – відповідь доктора Комаровського.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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