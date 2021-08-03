Як правильно вибрати сонцезахисний крем – відповідає дерматолог

Досвідчений дерматолог Ольга Метельська пояснює, щоб підібрати дієвий засіб захисту від сонячних променів – потрібно визначити свій фототип.
Які є фототипи і що це означає
Перший фототип зазвичай у людей з блакитними очима, світлим або рудим волоссям. Вони можуть перебувати на сонці без захисту тільки 5 хвилин!
Але, якщо намастяться кремом, хоча б, з SPF-15, то зможуть безпечно засмагати в 15 разів довше – 75 хвилин, з кремом SPF-30 – 150 хвилин, а з SPF-50 – 250 хвилин!
Другий фототип мають люди, у яких світло-молочна шкіра, зелені або блакитні очі, русяве волосся. Їм не варто перебувати на яскравому сонці без захисту більше 10 хвилин.
Чому сонцезахисний крем потрібен не тільки на пляжі
Але з сонцезахисними кремами можна безпечно засмагати довше: з SPF-15 – 150 хвилин, з SPF-30 – 300 хв, з SPF-50 – аж 500 хв.
У людей з третім фототипом – темне волосся, карі очі і засмага лягає на них дуже швидко. Перебувати на пекучому сонці безпечно вони можуть максимум 15 хвилин.
А за допомогою SPF-15, 30, 50 цей час продовжується: 225, 450 і 750 хвилин відповідно.
Як працюють сонцезахисні креми
Дерматолог-косметолог Ольга Метельська також пояснила, як працюють сонцезахисні креми:
Сонцезахисні креми можуть містити як хімічні, так і фізичні фактори захисту. Хімічні шкіра відразу вбирає, а фізичні залишаються на ній. До складу фізичних входить діоксид титану – це біла плівка, яка залишається на шкірі і не дає сонячним променям проникати вглиб.
Який сонцезахисний крем краще вибрати за захистом і ціною
Всі сонцезахисні креми, навіть з найвищим захистом, пропускають сонячні промені. Найбільше – з SPF-15 – 7%, в той час, як SPF-30 – пропускає тільки 3%, а SPF-50 – всього 2%.
Втім, різниці між українськими сонцезахисними кремами за 50-100 гривень і імпортними, які коштують від 700 до 1500 гривень, крім назви бренду, запаху і консистенції – немає! Вони все одно захищають від сонця, головне – наносити їх кожні 2 години.
Як вибрати сонцезахисний крем – дивіться відео:
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