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Какую температуру выставлять на кондиционере для ребенка – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 августа, 08:30
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Евгений Комаровский рассказал, что резкий перепад температуры между улицей и помещением вреден. Как пользоваться кондиционером без вреда для ребенка – в статье
Температуру выставлять на кондиционере для ребенка нужно комфортную и постепенно
Температуру выставлять на кондиционере для ребенка нужно комфортную и постепенно / Фото: Сегодня

Если вы и ваш малыш закалены, регулярно принимаете контрастный душ и т.д., то возвращение из жары в +40 в помещение, где +18 вам никак не навредит. Но для многих такие резкие перепады температур вредны: как пользоваться кондиционером, если на улице жара, ответил популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые сделают последний месяц лета незабываемым.

Какая же должна быть температура на кондиционере?

Евгений Комаровский рекомендует ту температуру, которая наиболее комфортна для вашей семьи. В среднем – это 21-22 градуса. Но важный момент том, что если на улице под 40 жары, а дома вы ставите кондиционер на +18, то такой резкий перепад вреден для сосудов.

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Если вы большую часть жизни прожили в стабильных условиях, где не происходит резких перепадов температуры, то организм не умеет так быстро реагировать и адаптироваться.

А как помочь организму не реагировать на резкую смену температур?

Чтобы сосудистый тонус работал нормально, нужно закаляться, принимать контрастный душ, не перегреваться – в том числе не "кутаться" в одежду, то есть не должно быть избытка. Тогда резкие перепады температуры вам и вашему ребенку не страшны.

Температура в кондиционере должна быть не ниже 21-22 градусов, чтобы не заболеть
Температура в кондиционере должна быть не ниже 21-22 градусов, чтобы не заболеть / Фото: Depositphotos

Но если вы привыкли к определенной температуре и только начинаете пользоваться кондиционером, ваш ребенок не привык к резкой смене температур, то снижать температуру в помещении с его помощью нужно постепенно.

Как же правильно выставить температуру на кондиционере?

Снижать температуру на кондиционере, чтобы довести ее до комфортной для вашего ребенка, нужно постепенно. Если за окном + 35, то сначала дома установите + 28, чтобы не было резкого перепада. Через неделю – установите +25, и еще спустя неделю +22.

Важно! Пока идет адаптация к постепенному снижению температуры в доме, не забывайте постоянно проветривать комнаты. А также пользоваться увлажнителем воздуха, чтобы поддержать нормальную влажность в помещении.

Также ранее мы писали, как чистить кондиционеры и зачем.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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