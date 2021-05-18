Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как брить ноги сухим способом — полезный лайфхак

18 мая, 18:37

Если очень нужно, то один раз можно

Сухое бритье
Сухое бритье
Фото: Pexels

Бывают экстренные ситуации, когда позарез нужно привести себя в порядок, но при этом нет ни времени, ни условий. Как побрить ноги, не используя воду? Читайте наш лайфхак.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Традиционное применение крема для бритья требует последующей водной процедуры для его смывания. С ним бритье проходит комфортно и безопасно для кожи. Но можно сделать исключение и заменить его другим средством.

Читайте также:
Как избавиться от следов косметики на вещах: лайфхаки

Как побрить ноги без воды: лайфхак

  1. Слегка увлажните ноги, сбрызнув их водой из пульверизатора. Если его нет под рукой, подойдет и влажная салфетка.
  2. Нанесите тонкий слой шарикового дезодоранта, но не антиперспиранта. Он заменит крем для бритья и станет смягчающей прослойкой между кожей и лезвием бритвы.
  3. Побрейте ноги станком обычным для себя способом. Обязательно используйте новую бритву – она более острая.
  4. Старайтесь срезать волоски по ходу их роста – так вы убережете кожу от лишнего травмирования. Для лучшего эффекта натяните кожу пальцами.
  5. Раз у вас нет возможности пойти в душ, то после процедуры бритья аккуратно протрите ноги сухой салфеткой, чтобы убрать с них сбритые волосы.
  6. После этого нанесите лосьон без содержания спирта или парфюмерное средство, чтобы не допустить раздражения кожи.

Ранее мы публиковали лайфхаки, как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото Как защитить себя от укуса клеща: простые лайфхаки Как избавиться от следов косметики на вещах: лайфхаки Как надеть обувь, если отекли ноги: лайфхаки Как сделать, чтобы одежда не электризовалась: 5 простых лайфхаков Как чистить светлую обувь: лайфхаки с видео
ноги советы лайфхаки бритье
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Events

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 19:21Звездно

Постановщик номера Go_A на Евровидении взбешен из-за обвинений в плагиате: Во мне кипит

Вчера, 16:05Events

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Вчера, 14:56Вкусно

12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

Вчера, 08:15Здорово

Какой чай поможет взбодриться лучше кофе и преодолеть стресс

Вчера, 00:54Звездно

Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

18 маяЗвездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

18 маяЗвездно

Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн под салатовым платьем

18 маяЗвездно

Все про секс-скандал вокруг Меладзе и как на продюсера влияет Вера Брежнева

18 маяВкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

18 маяЗвездно

Иностранцы ужаснулись поведению Киркорова на открытии Евровидения-2021: что говорят

18 маяЗвездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

18 маяЗвездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяВкусно

Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять