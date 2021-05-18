Как брить ноги сухим способом — полезный лайфхак

Если очень нужно, то один раз можно

Сухое бритье Фото: Pexels

Бывают экстренные ситуации, когда позарез нужно привести себя в порядок, но при этом нет ни времени, ни условий. Как побрить ноги, не используя воду? Читайте наш лайфхак.

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Традиционное применение крема для бритья требует последующей водной процедуры для его смывания. С ним бритье проходит комфортно и безопасно для кожи. Но можно сделать исключение и заменить его другим средством.

Как побрить ноги без воды: лайфхак

Слегка увлажните ноги, сбрызнув их водой из пульверизатора. Если его нет под рукой, подойдет и влажная салфетка. Нанесите тонкий слой шарикового дезодоранта, но не антиперспиранта. Он заменит крем для бритья и станет смягчающей прослойкой между кожей и лезвием бритвы. Побрейте ноги станком обычным для себя способом. Обязательно используйте новую бритву – она более острая. Старайтесь срезать волоски по ходу их роста – так вы убережете кожу от лишнего травмирования. Для лучшего эффекта натяните кожу пальцами. Раз у вас нет возможности пойти в душ, то после процедуры бритья аккуратно протрите ноги сухой салфеткой, чтобы убрать с них сбритые волосы. После этого нанесите лосьон без содержания спирта или парфюмерное средство, чтобы не допустить раздражения кожи.

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