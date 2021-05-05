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Как надеть обувь, если отекли ноги: лайфхаки

Сегодня, 18:34

Что делать, если ноги налились и не влезают в обувь

После тяжелого дня, проведенного в беготне, или большого количества выпитой жидкости иногда возникает эффект налитых ног. К примеру, вы сидите в гостях, пьете чай или что-нибудь покрепче, а собираясь домой, вдруг обнаруживаете, что ноги не влезают в собственную обувь. Что же делать?

Прежде всего, следует убедиться, что такой эффект носит разовый характер, и у вас нет проблем со здоровьем, иначе не затягивайте с визитом к врачу. Есть несколько действенных способов, которые, хоть и займут некоторое время, все же помогут привести ноги в чувство, а вас – к дому.

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  • Лайфхак 1. Поднимите ноги

Отекли ноги: что делать
Отекли ноги: что делать
Фото: Pinterest

Это самый простой способ побыстрее снять отечность. Сядьте, а лучше лягте удобно, расслабьтесь, а ноги поднимите на подушку, подлокотник кресла или просто обопритесь ими об стену. Побудьте в таком положении 7-10 минут.

  • Лайфхак 2. Походите

Отекли ноги: что делать
Отекли ноги: что делать
Фото: Pinterest

Отечность проходит после смены положения ног. Встаньте и походите босиком по полу попеременно: на цыпочках, а затем на пятках. Также помогают вращательные движения ступнями – слева направо, затем наоборот.

  • Лайфхак 3. Сделайте упражнения

Отекли ноги: что делать
Отекли ноги: что делать
Фото: Pinterest

Поочередно растопыривайте и сжимайте пальцы ног. Постарайтесь размять пальцы, поднимая ими с пола мелкие предметы – карандаш или мячик.

  • Лайфхак 4. Сделайте ванночки

Отекли ноги: что делать
Отекли ноги: что делать
Фото: Pinterest

Уставшие ноги опустите в ванночку с прохладной (не холодной) водой. Если есть время, можно добавить туда настой трав – череды, ромашки, можжевельника, мяты, березовых листьев.

  • Лайфхак 5. Поможет самомассаж

Отекли ноги: что делать
Отекли ноги: что делать
Фото: Pinterest

Легкими круговыми движениями помассируйте стопы в районе плюсневой кости и плавно погладьте руками в направлении от пальцев ног к пятке. Эффект усилится, если применить крем для усталых ног.

Ранее мы рассказывали, как растянуть кожаную обувь.

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