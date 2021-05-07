Как чистить светлую обувь: лайфхаки с видео
Восстановить внешний вид светлых кроссовок можно с помощью как покупных средств, так и народных способов – видео
Весна – время для светлой обуви. А значит – и для хитростей по уходу за ней. Ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка решила протестировать с коллегами народные методы ухода за обувью. И оказалось, что абсолютно странные, на первый взгляд, советы помогают.
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Восстановить внешний вид любимых светлых кроссовок можно с помощью как покупных средств, так и народных способов. Предлагаем посмотреть, какие из них оказались действенными.
- Прежде чем чистить обувь, сначала удалите грязь с подошвы. Лучше это делать зубной щеткой. Чтобы не оставить пятен на кроссовках, нужно обращать внимание на материал, из которого они сделаны, потому что текстиль, кожу, замшу, кожзам чистят разными способами.
- Кроссовки из синтетического материала можно чистить хозяйственным мылом.
- Белые кожаные – с помощью салфетки, смоченной в мыльном растворе.
- Освежить замшу поможет паровая баня – обувь желательно держать над паром, пока она не станет немного влажным. Затем замшу протирают мягкой тканевой салфеткой.
- Еще один популярный способ отбеливания подошвы: присыпку из измельченного мела, талька и зубного порошка модникам предлагают нанести на нижнюю часть обуви и, подержав некоторое время, аккуратно удалить щеткой.
- Также часто для очистки кроссовок используется смесь зубной пасты с содой.
- Некоторые изобретатели используют жидкость для снятия макияжа. Чтобы избавиться от незначительных загрязнений на поверхности обуви, достаточно пройтись по пятну смоченным ватным диском.
- Оригинальный метод: протереть пару обуви смесью из яйца и четверти стакана жирного молока.
- Или можно нанести на кроссовки вазелин. Его следует смыть через 20 минут влажной губкой, а затем протереть обувь насухо.
- Существуют радикальные способы отбеливания кроссовок. К примеру, с помощью краски для волос. Косметическое средство наносят тонким слоем на подошву, аккуратно, чтобы не зацепить тканевую основу, и кладут в пакет. Через 20 минут очищают подошву – и она становится белоснежной.
- Стирают кроссовки и в машинке. Впрочем, при невысокой температуре и в режиме для спортивной обуви. Хотя такая очистка может навредить вашей обуви. Но если все-таки вы решили постирать ее в машинке, положите туда полотенце, чтобы не испортить барабан.
- Одно из правил, как ухаживать за обувью – сразу же после прихода домой привести ее в порядок. К примеру, протереть смоченной в воде салфеткой. Зато такая процедура избавит вас от дальнейших хлопот с чисткой обуви.
Ранее мы рассказывали, как растянуть кожаную обувь: очень полезный лайфхак.
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