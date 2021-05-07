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Как чистить светлую обувь: лайфхаки с видео

Сегодня, 11:07

Восстановить внешний вид светлых кроссовок можно с помощью как покупных средств, так и народных способов – видео

Как чистить светлые кроссовки
Как чистить светлые кроссовки
Фото: Unsplash

Весна – время для светлой обуви. А значит – и для хитростей по уходу за ней. Ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка решила протестировать с коллегами народные методы ухода за обувью. И оказалось, что абсолютно странные, на первый взгляд, советы помогают.

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Восстановить внешний вид любимых светлых кроссовок можно с помощью как покупных средств, так и народных способов. Предлагаем посмотреть, какие из них оказались действенными.

Наталья Тимуршина, Богдан Стрелец, Новости. Сегодня. Украина 24.

Как чистить обувь: лайфхаки

  1. Прежде чем чистить обувь, сначала удалите грязь с подошвы. Лучше это делать зубной щеткой. Чтобы не оставить пятен на кроссовках, нужно обращать внимание на материал, из которого они сделаны, потому что текстиль, кожу, замшу, кожзам чистят разными способами.
  2. Кроссовки из синтетического материала можно чистить хозяйственным мылом.
  3. Белые кожаные – с помощью салфетки, смоченной в мыльном растворе.
  4. Освежить замшу поможет паровая баня – обувь желательно держать над паром, пока она не станет немного влажным. Затем замшу протирают мягкой тканевой салфеткой.
  5. Еще один популярный способ отбеливания подошвы: присыпку из измельченного мела, талька и зубного порошка модникам предлагают нанести на нижнюю часть обуви и, подержав некоторое время, аккуратно удалить щеткой.
  6. Также часто для очистки кроссовок используется смесь зубной пасты с содой.
  7. Некоторые изобретатели используют жидкость для снятия макияжа. Чтобы избавиться от незначительных загрязнений на поверхности обуви, достаточно пройтись по пятну смоченным ватным диском.
  8. Оригинальный метод: протереть пару обуви смесью из яйца и четверти стакана жирного молока.
  9. Или можно нанести на кроссовки вазелин. Его следует смыть через 20 минут влажной губкой, а затем протереть обувь насухо.
  10. Существуют радикальные способы отбеливания кроссовок. К примеру, с помощью краски для волос. Косметическое средство наносят тонким слоем на подошву, аккуратно, чтобы не зацепить тканевую основу, и кладут в пакет. Через 20 минут очищают подошву – и она становится белоснежной.
  11. Стирают кроссовки и в машинке. Впрочем, при невысокой температуре и в режиме для спортивной обуви. Хотя такая очистка может навредить вашей обуви. Но если все-таки вы решили постирать ее в машинке, положите туда полотенце, чтобы не испортить барабан.
  12. Одно из правил, как ухаживать за обувью – сразу же после прихода домой привести ее в порядок. К примеру, протереть смоченной в воде салфеткой. Зато такая процедура избавит вас от дальнейших хлопот с чисткой обуви.

Ранее мы рассказывали, как растянуть кожаную обувь: очень полезный лайфхак.

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