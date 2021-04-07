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Как выйти из постковидного синдрома: главные симптомы и способы лечения

Сегодня, 15:02

Ведущая Тала Калатай поделилась собственным опытом

Оправиться от коронавирусной болезни достаточно сложно, на это могут уйти недели и даже месяцы. Депрессивное состояние, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний – это лишь небольшой перечень проблем, с которыми сталкиваются те, кто выздоровел после COVID-19.

Кроме этого, люди жалуются на проблемы с дыханием – одышку и сухой кашель. Также многие говорят про постоянную усталость, проблемы пищеварения и забывчивость. И этот перечень можно продолжать, ведь постковидний синдром индивидуально проявляется у каждого, а многое зависит от формы, в которой протекала болезнь. Телеведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка поговорила с семейным врачом Витой Олещенко и выяснила, как избавиться от неприятных симптомов.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

Сколько может длиться посковидный синдром

Сейчас есть 2 определения: постковид, когда симптомы могут наблюдаться до месяца и лонгковид, который длиться от 3 месяцев и более.

Если говорить про постковид, то пациенту необходимо обращать внимание на свое здоровье, как только он выписался из стационара или после негативного ПЦР-теста. Но даже после этого расслабляться не стоит. Пациент и далее должен проверять свою сатурацию и температуру.

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Психологические проблемы постковидного периода – чем характеризуются

Среди своих пациентов семейный врач Вита Олещенко наблюдает много случаев тревожности. Виной тому пандемия, которая набирает обороты и от которой попадают в больницы родственники, знакомые, умирают. Поэтому это большой стресс для любого организма. А когда ты еще и сам с этим сталкиваешься, то нервная система просто может этого не выдержать. В результате появляется тревожное расстройство. Его, к слову, необходимо также лечить совместно с психологом или психотерапевтом.

Какие симптомы могут быть в посковидный период: личный опыт ведущей Талы Калатай

У телеведущей после коронавируса болели ноги, мышцы под коленями. А когда она вышла на работу сразу же после болезни, то не могла даже стоять на каблуках. Также появились проблемы со сном, отдышка.

Чтобы не было психологических проблем и стресса, Тала рекомендует отключать соцсети, где слишком много перекрученной и накрученной информации и читать книги.

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Какие еще "сюрпризы" могут быть в постковидный период и как избавиться от неприятных симптомов – смотрите детальнее в сюжете:

Тем временем мы выяснили, можно ли употреблять спиртные напитки во время вакцинации и болезни на COVID-19. И если с алкоголем еще нужно разобраться, то подарки вашему здоровью точно не помешают, а даже наоборот – взбодрят и помогут уменьшить стресс. Для этого можно воспользоваться нашим календарем подарков на апрель и купить себе или своим близким что-то интересное и не банальное.

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здоровье коронавирус COVID-19
Источник: Сегодня
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