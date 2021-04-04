Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

Узнайте, как можно замаскировать седые волоски, пока вы не дошли до салона

Самый простой способ быстро избавиться от седины – закрасить ее. Но иногда бывают моменты, что корни уже предательски поблескивают серебром, а до салона вы не успели добраться или же день для окрашивания волос совсем неподходящий. Что делать, если срочно нужно исправить свой внешний вид и как скрыть седину в домашних условиях? Читайте наши лайфхаки.

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Как спрятать седину без традиционного окрашивания

Лайфхак 1. Зачешите волосы по-другому

Как скрыть седину Фото: Pinterest

Седина чаще всего появляется на висках и на проборе. Так что удачное решение, как ее скрыть, – это, к примеру, уложить волосы на другую сторону, зачесать назад, сделать косой пробор, надвинуть на виски. Закрепить прическу в непривычном для волос положении помогут фиксирующие муссы, гели, лаки для волос.

Лайфхак 2. Добавьте объема

Как скрыть седину Фото: Pinterest

Седые волосы можно удачно спрятать в пышную прическу. Но важно не просто сделать вьющиеся кончики, а добиться объема от самых корней. Для этого приподнимите пряди от корней и накрутите волосы. Такой вариант особенно хорош для короткой прически.

Лайфхак 3. Заплетите косы

Как скрыть седину Фото: Pinterest

Если локоны длинные и тяжелые, то седину в них лучше замаскировать, если сделать косы. Так уже на этапе плетения вы можете повернуть пряди выгодной для вас стороной и спрятать внутрь менее симпатичные. Только подойдет не обычная коса, а высокое и замысловатое плетение на голове, к примеру в виде веночка.

Лайфхак 4. Используйте аксессуары

Как скрыть седину Фото: Pinterest

Еще один способ, как на время надежно скрыть седину, – надеть на голову ободок, повязку, закрепить заколку. Если вы выходите на улицу, спасти ситуацию поможет нарядный берет или косынка.

Лайфхак 5. Подкрасьте волосы

Как скрыть седину Фото: Pinterest

Этот способ срочный, хотя и не настолько стойкий, как профессиональное окрашивание. Но до первого мытья волос или посещения салона он вас выручит. Используйте оттеночные тонирующие средства: помаду, тушь, консилер, спрей для волос

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