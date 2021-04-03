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Назван лучший продукт для борьбы с высоким давлением

Сегодня, 08:30

Победить гипертонию и скачущее давление поможет морковь

Морковь и морковный сок давно известны, как народное средство борьбы с гипертонией (артериальной гипертензией). Очередное доказательство того, что морковь – мощное средство для нормализации давления и профилактики сердечно-сосудистых недугов предоставили ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Морковь – эффективное природное средство против гипертонии
Морковь – эффективное природное средство против гипертонии
Фото: freepik.com

В ходе исследования медики установили, что добавление в рацион моркови не только нормализует артериальное давление. Но и еще улучшает состояние сосудов, пораженных атеросклерозом. Поэтому исследователи рекомендуют добавлять в рацион морковь и морковный сок в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Морковь богата калием, именно этот элемент "отвечает" за здоровье сердечной мышцы, помогает наладить работу всей сердечно-сосудистой системы. А еще, благодаря содержащемуся в моркови селену, можно сохранить молодость и укрепить иммунитет. И, конечно же, морковь – это просто кладезь бета-каротина (провитамина А), который является мощным антиоксидантом, помогает сохранить зрение, а также снижает риск развития рака.

Пить ли морковный сок, грызть сочные плоды или добавлять овощ в салат – дело личного вкуса. Единственный минус моркови – это аллергенный продукт, поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям с морковью следует быть поосторожнее.

Читайте также, как правильно есть морковь, чтобы получить максимум пользы.

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