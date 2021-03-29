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Принц Уильям признан самым сексуальным лысым мужчиной. Он обогнал даже Брюса Уиллиса!

Сегодня, 11:43

Герцог Кембриджский обогнал Брюса Уиллиса и Дуэйна "Скалу" Джонсона

Принц Уильям, который вместе с Кейт Миддлтон уехал из дворца после скандала с принцем Гарри, оказался на первом месте в рейтинге самых сексуальных мужчин в мире! Об этом свидетельствуют недавние исследования специалистов по косметической хирургии Longevita.

Были проанализированы тысячи блогов, статей и страниц в Google, где принца Уильяма назвали "сексуальным" 17,6 миллионов раз, сообщает People.

Герцог Кембриджский обогнал Майка Тайсона, Джейсона Стэйтэма, Питбуля и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

В исследовании также упоминались актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Брюс Уиллис, Вин Дизель, Джон Траволта и боксер Флойд Мэйвезер.

"Есть немало лысых общественных деятелей, на которых мы можем полюбоваться", – сказал представитель Longevita.

В соцсетях многие не восприняли эту информацию всерьез и удивились, как принц Уильям смог обогнать актеров и спортсменов, которые регулярно занимали высокие строчки в рейтингах самых сексуальных мужчин мира.

Напомним, Кейт Миддлтон приняла сторону разозлившегося принца Уильяма после интервью Меган и Гарри.

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