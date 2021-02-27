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Как добиться объема мечты: 5 простых секретов ухода за волосами, о которых вы не знали

Сделать эффект густых волос – очень легко!

Обладательницам тяжелых и непослушных волос бывает сложно добиться объема у корней. Страдают от этого и девушки с непослушными и ослабленными волосами, которые не поддаются укладке.

Однако сделать невероятный эффект, на самом деле, реально. Для этого мы собрали несколько действенных советов и 5 классных средств для супер объема, которые можно использовать в домашних условиях.

Важно помнить, что любые процедуры, которые вы делаете с волосами (покраска, укладка, даже стрижка) должны сопровождаться правильным уходом. Это очищение, питание, увлажнение и защита.

Плюс, все продукты, которые используется для перечисленного выше, необходимо менять в зависимости от сезона: летом – с уклоном на защиту от солнца, зимой – от холода. Тогда волосы будут здоровыми и послушными.

Как придать объем волосам: 5 секретных способов

Главное правило объема у корней – чистые волосы. От степени загрязнения зависит, насколько удастся поднять волосинки и как долго они будут держать идеальную форму.

Есть много специальных шампуней для объема, которые насыщают волосы, питают и уплотняют стержень волоса, делая его эластичным. Как, например, шампунь для объема Volume HAIR COMPANY. В его составе экстракт меда, а специальный комплекс восстанавливает сияние и блеск волос, глубоко очищает их, не повреждая структуру.

Шампунь для объема Volume HAIR COMPANY

Правильный уход за волосами также будет способствовать легкой укладке и красивому виду вашей прически. После мытья волосы нуждаются в дополнительном питании и защите от внешних воздействий, особенно в межсезонье.

Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином уплотняет ослабленные тонкие и редкие волосы, придает им плотность и объем, а также оказывает активную защиту от негативного воздействия окружающей среды, что не менее важно.

Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином NUA PRO

Еще один секрет идеального объема волос – кератин. Именно он есть формой и структурой волоса. Поэтому сейчас так много средств с кератином в составе. Грех не воспользоваться!

Флюид для объема тонких волос Volumen Fluid от C:EHKO КERATIN с натуральными ингредиентами не утяжеляет волосы и делает их здоровыми, воздействуя изнутри. Продукт легко использовать дома, без помощи специалиста, что делает его доступнее.

Флюид для объема тонких волос Volumen Fluid C:EHKO КERATIN

Достичь желаемого объема без салонных процедур можно благодаря спрею. Вообще спреи для волос – это супер важный этап как в уходе, так и в процессе укладки. Это средство must have для обладательницы вообще любого типа волос.

Получить эластичную длительную фиксацию прически, без нежелательного склеивания волос поможет спрей для объема Diamond от C:EHKO. Он не только увлажняет волосы и делает их послушными, но и защищает от уф-воздействия и перегрева, когда вы используете фен, плойку или не закрываете волосы от солнца.

Спрей для объема Diamond C:EHKO

И последний, но не менее важный лайфхак для создания объема волос – это мусс. Вернее, правильное его использование. Готовы поспорить, что многие не знают, как наносить моделирующую пену, чтобы прическа получилась такой, как хочется, и при этом волосы долго держали форму.

Практически все муссы для укладки следует наносить на влажные волосы, при этом средства нужно брать не слишком много, и использовать только в области корней. Однако, если волосы очень густые, количество мусса стоит увеличить.

Мусс мягкой фиксации Mousse Soft от ING PROFESSIONAL идеальный вариант для любого типа волос. Пена легко наносится, придает волосам оптимальную стойкость и пышный объем, который держится в течении дня.

Мусс мягкой фиксации Mousse Soft ING PROFESSIONAL

Не рекомендуется для придания объема волосам делать сумасшедшие начесы или гофре у корней – все это повреждает волосинки и делает их ломкими.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как освежить блонд к весне и избавиться от желтизны.

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