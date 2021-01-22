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Только не кокосовое масло! Как правильно ухаживать за волосами зимой

Сегодня, 16:02

Следует регулярно делать массаж головы и пересмотреть свой рацион

Зима – настоящий стресс для волос! Мороз, ветер и шапки превращают даже здоровые локоны в солому, к тому же зимой волосы имеют две главные проблемы – жирные корни и сухие кончики. Как это предотвратить и уберечь свои пряди зимой, рассказала реабилитолог кожи головы и волос Юлия Богуш в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Что съесть, чтобы волосы стали лучше?

Уход за волосами – это большая и кропотливая работа. Для того, чтобы как можно быстрее отрастить длинные локоны, следует регулярно делать массаж головы, особенно такой массаж необходим зимой, ведь он улучшает кровообращение.

Надо пересмотреть свой рацион и обязательно включить в него полезные жиры, такие как орехи и яйца. Использовать правильные средства, которые подходят именно вам. Однако иногда и этого бывает недостаточно.

Обязательно включите в рацион полезные жиры
Обязательно включите в рацион полезные жиры
Фото: Depositphotos

"Для того чтобы успокоить кожу головы, которая стала активнее вырабатывать сало, необходимо, во-первых – принимать контрастный душ, во-вторых – пить 2 литра воды в день. Сбалансировать рацион – добавить овощи, фрукты, зелень", – советует Юлия Богуш.

Какие средства по уходу за волосами нужно использовать зимой

Можно приобрести шампунь для жирной кожи. Но не стоит использовать его во время каждого мытья, если в остальное время года кожа нежирная.

Вторая проблема волос зимой – это сухость длины. И первое, что поможет их защитить – это прятать волосы под шапку или под верхнюю одежду, а в домашнем уходе добавить увлажнение.

"В уходе должен быть увлажняющий шампунь, кондиционер или маска", – комментирует парикмахер-стилист Екатерина Григорьева.

Как отрастить длинные и густые волосы
Как отрастить длинные и густые волосы
Фото: stocksnap.io

А также добавить увлажняющее масло. Однако парикмахеры уверяют – ни в коем случае не кокосовое. Ведь сейчас оно сильно популярно среди бьюти-блогеров, однако никакой пользы для волос не несет.

"Кокосовое масло в чистом виде использовать для волос категорически нельзя. Потому что в нем содержатся большие молекулы, за счет которых кокосовое масло выталкивает влагу наших волос наружу. В результате волосы превращаются в солому", – поделилась эксперт.

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Кардинально менять имидж парикмахеры тоже не советуют, ведь волосы подвергнутся огромному стрессу. Лучше подождать до теплых времен, а волосы прятать от лишних морозов.

Как правильно и не сложно ухаживать за волосами зимой – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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