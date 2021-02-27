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Як домогтися об'ємності мрії: 5 простих секретів догляду за волоссям, про які ви не знали

Зробити ефект густого волосся дуже легко!

Власницям важкого і неслухняного волосся буває складно домогтися об'ємності біля коренів. Страждають від цього і дівчата з неслухняним та ослабленим волоссям, що не піддається укладанню.

Однак створити неймовірний ефект насправді реально. Для цього ми порадимо кілька дієвих способів і 5 класних засобів для суперобсягу, які можна використовувати в домашніх умовах.

Важливо пам'ятати, що будь-які процедури, які ви робите з волоссям (фарбування, укладання, навіть стрижка) мають супроводжуватися правильним доглядом. Це очищення, живлення, зволоження і захист.

Плюс всі продукти, які використовують для зазначеного вище, слід змінювати залежно від сезону: влітку – з поправкою на захист від сонця, взимку – від холоду. Тоді волосся буде здорове і слухняне.

Як надати об'ємності волоссю: 5 секретних способів

Головне правило об'ємності біля коренів – чисте волосся. Від ступеня забрудненості залежить, наскільки вдасться підняти волосинки і як довго вони триматимуть ідеальну форму.

Є багато спеціальних шампунів для об'єму, які насичують волосся, живлять і зміцнюють стрижень волосини, роблячи його еластичним. Як, наприклад, шампунь для об'єму Volume HAIR COMPANY. У його складі екстракт меду, а спеціальний комплекс відновлює сяйво і блиск волосся, глибоко очищає його, не пошкоджуючи структуру.

Шампунь для об'єму Volume HAIR COMPANY

Правильний догляд за волоссям також буде сприяти легкому укладанню та гарному вигляду вашої зачіски. Після миття волосся потребує додаткового живлення і захисту від зовнішніх впливів, особливо в міжсезоння.

Відновлювальний двофазний спрей-об'єм з аргініном зміцнює ослаблене тонке і рідке волосся, додає йому щільности і об'ємності, а також активно захищає від негативного впливу довкілля, що не менш важливо.

Відновлювальний двофазний спрей-об'єм з аргініном NUA PRO

Ще один секрет ідеального об'єму волосся – кератин. Саме він тримає форму і структуру волосини. Тому тепер так багато засобів із кератином у складі. Гріх не скористатися!

Флюїд для об'єму тонкого волосся Volumen Fluid від C: EHKO КERATIN з натуральними інгредієнтами не обтяжує волосся і робить його здоровим, впливаючи зсередини. Продукт легко використовувати вдома, без допомоги фахівця, що робить доступнішим його застосування.

Флюїд для об'єму тонкого волосся Volumen Fluid C: EHKO КERATIN

Досягти бажаної об'ємності без салонних процедур можна завдяки спрею. Взагалі спреї для волосся – це суперважливий етап як у догляді, так і в процесі укладання. Цей засіб must have для будь-якого типу волосся.

Отримати еластичну тривалу фіксацію зачіски без небажаного склеювання волосся допоможе спрей для об'єму Diamond від C: EHKO. Він не тільки зволожує волосся і робить його слухняним, але й захищає від УФ-впливу і перегріву, коли ви використовуєте фен, плойку або не закриваєте волосся від сонця.

Спрей для об'єму Diamond C: EHKO

І останній, але не менш важливий лайфхак для надання об'ємності волоссю – це мус. Точніше, правильного його використання. Готові посперечатися, що багато хто не знає, як наносити моделювальну піну, щоб зачіска вийшла такою, як хочеться, і при цьому волосся довго тримало форму.

Майже всі муси для укладання треба наносити на вологе волосся, при цьому пінки потрібно брати не занадто багато і використовувати тільки в зоні коренів. Однак якщо волосся дуже густе, кількість мусу варто збільшити.

Мус м'якої фіксації Mousse Soft від ING PROFESSIONAL – ідеальний варіант для будь-якого типу волосся. Піна легко наноситься, надає волоссю оптимальну стійкість і пишність, яка тримається протягом дня.

Мус м'якої фіксації Mousse Soft ING PROFESSIONAL

Не рекомендується для додання об'ємності волоссю робити скажений начіс або гофре біля коренів – все це пошкоджує волосинки і робить їх ламкими.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як освіжити блонд до весни і позбутися жовтизни.

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