Як домогтися об'ємності мрії: 5 простих секретів догляду за волоссям, про які ви не знали
Зробити ефект густого волосся дуже легко!
Власницям важкого і неслухняного волосся буває складно домогтися об'ємності біля коренів. Страждають від цього і дівчата з неслухняним та ослабленим волоссям, що не піддається укладанню.
Однак створити неймовірний ефект насправді реально. Для цього ми порадимо кілька дієвих способів і 5 класних засобів для суперобсягу, які можна використовувати в домашніх умовах.
Важливо пам'ятати, що будь-які процедури, які ви робите з волоссям (фарбування, укладання, навіть стрижка) мають супроводжуватися правильним доглядом. Це очищення, живлення, зволоження і захист.
Плюс всі продукти, які використовують для зазначеного вище, слід змінювати залежно від сезону: влітку – з поправкою на захист від сонця, взимку – від холоду. Тоді волосся буде здорове і слухняне.
Головне правило об'ємності біля коренів – чисте волосся. Від ступеня забрудненості залежить, наскільки вдасться підняти волосинки і як довго вони триматимуть ідеальну форму.
Є багато спеціальних шампунів для об'єму, які насичують волосся, живлять і зміцнюють стрижень волосини, роблячи його еластичним. Як, наприклад, шампунь для об'єму Volume HAIR COMPANY. У його складі екстракт меду, а спеціальний комплекс відновлює сяйво і блиск волосся, глибоко очищає його, не пошкоджуючи структуру.
Правильний догляд за волоссям також буде сприяти легкому укладанню та гарному вигляду вашої зачіски. Після миття волосся потребує додаткового живлення і захисту від зовнішніх впливів, особливо в міжсезоння.
Відновлювальний двофазний спрей-об'єм з аргініном зміцнює ослаблене тонке і рідке волосся, додає йому щільности і об'ємності, а також активно захищає від негативного впливу довкілля, що не менш важливо.
Ще один секрет ідеального об'єму волосся – кератин. Саме він тримає форму і структуру волосини. Тому тепер так багато засобів із кератином у складі. Гріх не скористатися!
Флюїд для об'єму тонкого волосся Volumen Fluid від C: EHKO КERATIN з натуральними інгредієнтами не обтяжує волосся і робить його здоровим, впливаючи зсередини. Продукт легко використовувати вдома, без допомоги фахівця, що робить доступнішим його застосування.
Досягти бажаної об'ємності без салонних процедур можна завдяки спрею. Взагалі спреї для волосся – це суперважливий етап як у догляді, так і в процесі укладання. Цей засіб must have для будь-якого типу волосся.
Отримати еластичну тривалу фіксацію зачіски без небажаного склеювання волосся допоможе спрей для об'єму Diamond від C: EHKO. Він не тільки зволожує волосся і робить його слухняним, але й захищає від УФ-впливу і перегріву, коли ви використовуєте фен, плойку або не закриваєте волосся від сонця.
І останній, але не менш важливий лайфхак для надання об'ємності волоссю – це мус. Точніше, правильного його використання. Готові посперечатися, що багато хто не знає, як наносити моделювальну піну, щоб зачіска вийшла такою, як хочеться, і при цьому волосся довго тримало форму.
Майже всі муси для укладання треба наносити на вологе волосся, при цьому пінки потрібно брати не занадто багато і використовувати тільки в зоні коренів. Однак якщо волосся дуже густе, кількість мусу варто збільшити.
Мус м'якої фіксації Mousse Soft від ING PROFESSIONAL – ідеальний варіант для будь-якого типу волосся. Піна легко наноситься, надає волоссю оптимальну стійкість і пишність, яка тримається протягом дня.
Не рекомендується для додання об'ємності волоссю робити скажений начіс або гофре біля коренів – все це пошкоджує волосинки і робить їх ламкими.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як освіжити блонд до весни і позбутися жовтизни.
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